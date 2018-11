Faire Debatte, geteilte Meinungen

Über 90 Besucher kamen im Gasthaus „Oberbräu“ zusammen, um in der CSU-Reihe „Jetzt red’n mia“ über eine Weilheimer Entlastungsstraße zu diskutieren.

Weilheim – „Eine Umfahrung im Westen für die Zukunft“, „ein Tunnel als beste Lösung“ und dazu noch die Forderung nach mehr Fahrradstraßen statt einer Trasse: Konsens herrschte bei der CSU-Veranstaltung „Jetzt red’n mia“ zum Thema „Was halten Sie von der Weilheimer Entlastungsstraße?“ nicht. Das war aber auch nicht der Sinn des Treffens am Sonntagabend im Gasthaus „Oberbräu“.

Über 90 Gäste aus Weilheim und den umliegenden Gemeinden waren gekommen, um gemeinsam über eine Entlastungsstraße zu diskutieren. „Es soll ein offener Austausch werden, ohne Kritik“, sagte CSU-Ortsvorsitzender Frank Dittmann, der die Diskussion leitete, zu Beginn.

Neben noch unentschlossenen Bürgern waren auch die Vertreter der Bürgerinitiativen vor Ort. So meldete sich unter anderem Stefan Helmenstein von der „Bürgerinitiative für Weilheims Zukunft“ zu Wort, um sich für eine Westvariante auszusprechen. Josef Niedermaier von der Initiative „Marnbach-Deutenhausen“ beteiligte sich ebenso an der Diskussion wie Dr. Oskar Handow, Mitbegründer von „Heimat 2030“. Dr. Reinhold Schumacher warnte als Vertreter der „Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos“ vor „Naturzerstörungen größten Ausmaßes“.

Viele Besucher aus den Nachbargemeinden

Auffällig war, dass sich viele Besucher aus den Nachbargemeinden von Weilheim an der Diskussion beteiligten. „Ich bin mit der Bitte gekommen, auch die Umlandgemeinden mit einzubeziehen“, so Brigitte Meier aus Oderding: „Die Weilheimer haben die Autos mit einer Trasse nicht mehr direkt vor der Haustüre. Dafür aber dort, wo sie sich in ihrer Freizeit gerne aufhalten.“ Auch der Seeshaupter Gemeinderat Armin Mell warnte vor einer „Weilheimer Nabelschau“. „Wir müssen die Diskussion so führen, dass nicht nur Weilheim entlastet wird“, sagte er.

Immer wieder thematisiert wurde, dass sich das Wachstum Weilheims nicht aufhalten lassen werde. „Wir müssen an die Zukunft denken“, so Mona Helmenstein von der „Bürgerinitiative für Weilheims Zukunft“, „gegen den Druck aus München können wir nichts tun. Aber wir können an Lösungen arbeiten.“ Schade fand die 20-Jährige, dass sie wohl die Jüngste der Anwesenden war: „Unsere Generation wird das Thema betreffen.“

„Erst einmal aufmerksam zuhören“

Marion Lunz-Schmieder, CSU-Fraktionssprecherin im Stadtrat und stellvertretende Ortsvorsitzende, hielt sich ebenso wie Dittmann und die dritte Bürgermeisterin Angelika Flock in der Diskussion zurück. „Unsere Aufgabe ist es, erst einmal aufmerksam zuzuhören“, so Lunz-Schmieder. Gemeinsam mit den Bürgern wolle man „Bewertungskriterien“ entwickeln. „Im neuen Jahr wollen wir das Format fortsetzen“, sagte sie. Aufgefallen sei ihr, dass nicht nur die verschiedenen Umfahrungs-Varianten Thema waren. Generell würden sich die Bürger viele Gedanken über die Stadtentwicklung, Siedlungs- und Verkehrspolitik machen. „Ich denke, wir brauchen innerstädtische Maßnahmen wie den Bau von Fahrradstraßen, aber auch eine überregionale Entlastung – wie auch immer die am Ende aussehen mag.“

Dittmann lobte am Ende der zweieinhalbstündigen Veranstaltung die Diskussionskultur: „Der Austausch war fair und die Debatte in keiner Weise aggressiv. Auch die Bürgerinitiativen haben sich toleriert.“ Zum nächsten Mal wird das Format „Jetzt red’n mia“ voraussichtlich Mitte Januar stattfinden. „Vielleicht werden wir dann Experten zu verschiedenen Schwerpunkten einladen“, so Dittmann, „schließlich wollen wir langfristig nicht nur diskutieren, sondern Resultate erzielen.“