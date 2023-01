Fasching 2023: Bei Narrhalla fällt das wilde Treiben aus — „Personalmäßig so geschwächt“

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Narrhalla-Vorsitzender Josef Wiedemann (mit gelber Perücke) beim Innenstadtfasching 2020, veranstaltet von der Stadt und tatkräftig unterstützt von der Narrhalla. Für heuer hat der Verein keinerlei Pläne für die Faschingssaison. © Brigitte Gronau

Faschingsgesellschaft ohne Fasching: Die traditionsreiche Narrhalla Weilheim verzichtet in dieser Saison auf jegliche Veranstaltungen. Die Gründe erläuterte erster Vorsitzender Josef Wiedemann.

Weilheim – Die Narrhalla Weilheim hat eine über 80-jährige Geschichte. Sie wurde am 11.11.1938 ins Leben gerufen und brachte mit ihren Veranstaltungen seitdem zahllose Menschen auf die Beine – mit ihrem Kinder- und ihrem Schwarzweißball genauso wie mit Faschingsaktionen in der Weilheimer Innenstadt. Auch mit Garden und vielen Prinzenpaaren konnte die Narrhalla in der Vergangenheit aufwarten. Doch gerade diesbezüglich herrscht schon seit einiger Zeit Flaute. Bemühungen, wieder eine Garde aufzubauen, sind gescheitert.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Finanzierung von Faschingsveranstaltungen schwierig

Und heuer – nach einer coronabedingten Faschingspause – ist es besonders schlecht um die närrische Saison in Weilheim bestellt: Der Verein sei „personalmäßig so geschwächt“, sagt Vorsitzender Wiedemann, dass er keine Veranstaltungen durchführen werde. Drei Aktive seien zur Bundeswehr gegangen, drei hätten aus anderen Gründen aufgehört. Mit den drei oder vier Leuten, die er noch zusammentrommeln könnte, sei der Riesenaufwand, wie sie Faschingsveranstaltungen mit sich brächten, kaum zu bewältigen, erklärt Wiedemann.

Auch machen nach seinen Worten Angebote, die zu schlecht angenommen werden, keinen Sinn. Wenn der Schwarzweißball trotz hochkarätiger Musik (wie vom „Högl Dance Orchestra“) nur rund 100 Besucher anlockt, sei das zu wenig. „In Peißenberg kommen 500 Leute“, nennt Wiedemann einen Vergleichswert. Er steht seit 2013 an der Spitze der Narrhalla, die davor von der Auflösung bedroht war. Dem Weilheimer Fasching kam zugute, dass der Vorsitzende Inhaber eines Musikhauses ist und gute Kontakte im Eventbereich hat. So konnten Kosten reduziert werden.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Coronapandemie als eine Ursache für die Krise des Weilheimer Faschings

Trotzdem sei die Finanzierung der Faschingsveranstaltungen schwierig, sagt Wiedemann. So solle einerseits beim Kinderball der Eintrittspreis niedrig sein, fielen aber andererseits diverse Ausgaben an, von den Kosten fürs Plakatieren über jene für die Veranstaltungstechnik bis hin zu GEMA-Gebühren. Wiedemann sagt: „Es ist besser, nichts zu machen, wenn man draufzahlt, auch wenn dies am Ende durch die Stadt ausgeglichen wird.“ Sponsoren für die Faschingsveranstaltungen zu finden, sei schwierig. Es fehle aber insgesamt an Unterstützung.

Der Vorsitzende, der auch in der Coronapandemie eine Ursache für die Krise des Weilheimer Faschings sieht, hat in der Vergangenheit viel Zeit und Kraft in die Narrhalla-Aktivitäten investiert. Er stand sogar einmal mit schwerer Grippe auf der Bühne. Ein wichtiges Anliegen ist es ihm, Kindern den Fasching näherzubringen, wie er sagt. Und obwohl er „Ideen ohne Ende“ hätte, ist er jetzt „nicht tieftraurig“, dass die Narrhalla heuer aufs Faschingfeiern verzichtet – zumal pandemiebedingt auch noch manches andere ausfalle.

Und wie ist es im kommenden Jahr, wenn turnusgemäß der Innenstadtfasching in Weilheim ansteht, den die Narrhalla tatkräftig unterstützte? Wiedemann klingt diesbezüglich nicht optimistisch: „Wenn sich nicht viele Leute der Narrhalla anschließen, sieht es nächstes Jahr genauso aus wie heuer.“ Den Innenstadtfasching zu organisieren, sei allerdings Aufgabe der Stadt.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.