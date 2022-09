Weilheim: Bauarbeiten für Fernwärmenetz haben begonnen — B2 teilweise nur einseitig befahrbar

Von: Jennifer Battaglia

Die Bauarbeiten für das geplante Fernwärmenetz haben begonnen. Derzeit ist die B2 auf Höhe der Krumpperstraße nur stadteinwärts befahrbar. © Ruder

Seit vergangener Woche läuft die Verlegung der Rohre an der Krumpperstraße – B2 hier nur stadteinwärts befahrbar

Weilheim – Die Bauarbeiten für das geplante Fernwärmenetz in Weilheim haben begonnen. Seit vergangener Woche ist die Krumpperstraße zum Teil gesperrt, auf der B2 fließt der Verkehr nur von München kommend. Alle, die von Weilheim stadtauswärts in Richtung Landeshauptstadt unterwegs sind, müssen derzeit auf den Narbonner Ring oder den Mittleren Graben ausweichen.

Bauarbeiten für Fernwärmenetz „liegen gut im Zeitplan“

„Wir liegen gut im Zeitplan“, sagt Stefan Herbst, Prokurist der Stadtwerke Weilheim. Die Arbeiten an der Querung zur B2 habe man bewusst in die Sommerferien gelegt. „Jetzt ist der Straßenverkehr noch geringer als zu Schulzeiten.“ Pünktlich zum Ferienende sollen die ersten Bauarbeiten dann abgeschlossen sein.

Vergangene Woche wurden die Tiefbauarbeiten durchgeführt. Dabei verlegte man die Leitungen für einen Abschnitt der ersten Fernwärmetrasse, die vom vorgesehenen Parkhaus an der Krumpperstraße zum städtischen Bürgerheim führen soll. Die 12 Meter langen und circa einen halben Meter dicken Rohre wurden in den Boden eingelassen, diese Woche wird dann die Straßenoberfläche wiederhergestellt.

„Im Fernwärmenetzbau werden zwei Leitungen parallel verlegt“, erklärt Herbst. Jeweils einen Vor- und einen Rücklauf. „Wie bei einer normalen Heizung auch.“ Die Rohre seien deshalb so dick, da die Isolierung eine entscheidende Rolle spiele: Durch den Zulauf soll in Zukunft 100 Grad heißes Wasser fließen. Im Gebäude der Verbrauer erfolgt dann die Übergabe der Wärme mit einer sogenannten „Fernwärmeübergabestation.“

Bauarbeiten für zweite Trasse im kommenden Jahr geplant

Nach den Bauarbeiten in der Krumpperstraße geht es Anfang Oktober im Bereich der Münchner Straße weiter. „Auch hier werden wir wieder versuchen, die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten“, bekräftigt Herbst. Im November und Dezember ist dann nochmals die Krumpperstraße an der Reihe, bevor 2023 die Rohre für die zweite Fernwärmetrasse verlegt werden sollen.

Diese ist von der Johannes-Damrich-Straße über den Benedikt-Höck-Weg und die Kaltenmoserstraße bis zum staatlichen Bauamt an der Münchner Straße geplant. Die neuen Anschlussbesitzer könnten bereits in der Heizperiode 2023/ 2024 mit Wärme versorgt werden. Jedoch steht die Genehmigung für die Energiezentrale am vorgesehenen Parkhaus an der Krumpperstraße noch aus.

„Das Interesse an alternativen Heizmethoden ist aktuell größer denn je“, sagt Herbst. Das Fernwärmeprojekt sei zukunftsweisend. „Es ist eine große Vision im Bereich Nachhaltigkeit und Energieversorgung“, so der Prokurist.

