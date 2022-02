Weilheim: Ein Verletzter nach Brand am Hahnenbühel

Von: Magnus Reitinger

Mit insgesamt vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften war die Feuerwehr Weilheim zu dem Brand am Hahnenbühel angerückt. © Feuerwehr Weilheim

Ein Leichtverletzter und rund 5000 Euro Schaden: Das ist laut Polizei die Bilanz eines Brandes in der Nacht auf Samstag in einem Zweifamilienhaus am Hahnenbühel in Weilheim.

Weilheim - Gegen 2.30 Uhr, so berichtet die Polizeiinspektion Weilheim, war eine 61-jährige Bewohnerin des Hauses am Hahnenbühel (westlich von Tankenrain) durch einen lauten Knall und das Piepsen des Rauchmelders aus dem Schlaf gerissen worden - und musste feststellen, dass im Wohnzimmer eine Couch leicht in Flammen stand.

Beherztes Eingreifen verhinderte Schlimmeres

Der anwesende Sohn konnte den Brand mit einem Eimer Wasser und einem Handfeuerlöscher ablöschen. Er zog sich jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sein beherztes Eingreifen „konnte hier noch vor Eintreffen der Feuerwehr Schlimmeres, insbesondere eine Brandausbreitung auf weitere Räume verhindern“, schreibt die Feuerwehr Weilheim in einer Pressemitteilung zu dem Einsatz.

Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen

Die Wehr, um 2.36 Uhr alarmiert und mit vier Fahrzeugen sowie 17 Einsatzkräften angerückt, holte unter schwerem Atemschutz die verbrannte Couch aus der stark verrauchten Erdgeschosswohnung, führte im Freien Nachlöscharbeiten durch und belüftete das Gebäude mit Hilfe eines Überdrucklüfters. Um 3.50 Uhr konnte der Einsatz laut Kommandant Stefan Herbst wieder beendet werden.

Auslöser war ein elektronisches Gerät auf der Couch

Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt eines elektronischen Gerätes, das auf der Couch lag. „Unabhängig von diesem Einsatz“ rät die Wehr in ihrem Pressebericht, „Elektrogeräte möglichst bei Nichtnutzung vom Stromnetz zu trennen“. Insbesondere Ladevorgänge von Akku-betriebenen Geräten (wie beispielsweise Handys, Tablets oder E-Scooter) sollten nicht unbeaufsichtigt erfolgen, betont die Feuerwehr Weilheim. Und: „Auch sollten Rauchmelder regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.“