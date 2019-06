Filmteam in Weilheim: ZDF dreht für „Marie fängt Feuer“

Weilheim wird Drehort für die neuen Folgen von „Marie fängt Feuer“: Ein Filmteam des ZDF drehte dieser Tage am Marienplatz. Das sorgte für viel Aufsehen.

Weilheim – Für großes Aufsehen hat dieser Tage ein Filmdreh am Marienplatz gesorgt. Passanten blieben stehen und beobachteten den Aufbau durch das Filmteam. Denn das ZDF drehte dort die neunte und zehnte Folge der Serie „Marie fängt Feuer“ aus der „Herzkino“-Reihe.

Gedreht wurde unter anderem im ersten Stock des Möbel- und Dekogeschäfts von Christa Kriesmair. „Da hat man einfach den schönsten Blick auf den Marienplatz“, so die Geschäftsinhaberin. Sie freut sich, dass Weilheim als Drehort ausgewählt wurde: „Da ist man doch stolz, wenn die eigene Stadt im Fernsehen zu sehen ist.“

Mehrere Drehorte in Weilheim

Die Filmausstatter haben Weilheim als Drehort ausgewählt, da die Stadt perfekt zu den neuen Folgen passe, wie eine Sprecherin der Produktion erklärte. Die „Location“ wurde mehrmals besichtigt, und auch eine Drehgenehmigung bei der Stadt wurde eingeholt. Beim Dreh waren dann Jürgen Tonkel, der in der Serie den Bürgermeister spielt, und Hauptdarstellerin Christine Eixenberger vor Ort. Drehorte in Weilheim sind neben weiteren Läden am Marienplatz auch der Bahnhof, ein Fitnessstudio und zwei Wohnungen. Ein Sendetermin, an dem Weilheim in „Marie fängt Feuer“ zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Franziska Florian

