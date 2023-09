„Die Fische kennen keinen Sonntag“: Für Johann Schleich ist seine Fischzucht mehr als nur ein Beruf

Von: Andreas Jäger

Bevor die Fische in der Ladentheke landen, müssen sie freilich zuerst einmal gefangen werden: Auch das gehört zu den Aufgaben von Johann Schleich. © Ralf Ruder

Seit nunmehr 28 Jahren führt Johann Schleich die Fischzucht am Weilheimer Weidenbach. Im Rahmen unserer Sommerserie „Lebenselixier Wasser“ hat er uns erzählt, was seine Kunden besonders schätzen, welche Aufgaben sein Beruf umfasst und welche Entwicklung ihm Sorgen bereitet.

Weilheim – „Ich leb’ das Ganze“, sagt Johann Schleich, Inhaber der Fischzucht am Weidenbach, über seinen Job, der für ihn mehr als nur ein Job ist: Eine klassische 40-Stunden-Woche von Montag bis Freitag gibt es in Schleichs Leben nicht, er ist eigentlich immer im Dienst. Doch nicht nur, weil er muss, sondern vor allem, weil er Freude an seiner Tätigkeit hat. „Die Fische kennen keinen Sonntag. Mir ist das Ergebnis wichtig, nicht die Stundenzahl“, betont Schleich.

Diese Leidenschaft merken auch seine Kunden und schätzen ganz besonders, dass jeden Tag frische Ware in die Theke kommt. „Bei uns ist nichts länger als zwei bis drei Tage im Umlauf“, so Schleich. Seit 1995 existiert die Fischzucht Schleich nun schon. Von Dienstag bis Samstag gibt es täglich fangfrische Forellen, Saiblinge, lachsfarbene Forellen und in den Wintermonaten auch Karpfen. Je nach Wunsch auch frisch geräuchert oder filetiert. „Das Sortiment wächst stetig“, sagt Johann Schleich – und dabei denkt er sich auch immer mal wieder etwas Kreatives aus: so etwa die Räucherfisch-Quiche, Strudelteigtaschen, Wraps oder eine Fisch-Lasagne.

Biologische Herangehensweise bei Fischzucht wenig sinnvoll

Da Schleichs Fischzucht nicht an einem Quellgewässer liegt, handelt es sich bei seinem Betrieb nicht um eine Urproduktion: Das heißt, Schleich kauft die Fische, wenn sie noch klein sind, und füttert sie dann so lange, bis sie bereit sind, in der Ladentheke zu landen. Zumeist dauere das zwischen einem und zwei Jahren, erklärt Schleich. Doch einen Terminkalender braucht Johann Schleich dazu ganz bestimmt nicht: „Ich sehe das, ich hab das im Gefühl.“

Breit gefächert ist das Aufgabenfeld des Fischzüchters: Von der Säuberung der Teiche, dem Sortieren und Füttern der Fische bis hin zur Bestückung der Ladentheke ist so ziemlich alles dabei. Die Fischzucht Schleich ist nach wie vor noch ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht: Neben Johann Schleich arbeiten auch seine Ehefrau, seine Eltern und seine Kinder tatkräftig mit. Unterstützt wird die Familie von fünf Vollzeitkräften sowie zwei Aushilfskräften. Neben der Fischzucht betreiben die Schleichs auch noch eine biologische Schafzucht. Bei der Fischzucht sei eine biologische Herangehensweise hingegen wenig sinnvoll, erklärt Schleich, denn „die Forelle ist ein Fleischfresser, und die kann man nicht zum Vegetarier machen“.

„Die Bürokratie wird immer mehr“

Lebenselixier Wasser: Das gilt nicht nur für die Fische, sondern auch für den Fischzüchter, denn die Wasserqualität hat „oberste Priorität“, wie Schleich betont. Über diese kann man in unserer Region aber überhaupt nicht meckern, über die vergangenen Jahrzehnte habe sich die Qualität sogar noch verbessert. Messungen zur Überprüfung des Wassers muss Schleich nicht vornehmen, da das Wasserwirtschaftsamt ständig Proben entnehme und so eine einwandfreie Wasserqualität garantiere. „Leider geht die Wassermenge etwas zurück“, gibt Johann Schleich allerdings mit Blick auf die recht trockenen Sommer in den vergangenen Jahren zu Bedenken. In diesem Jahr sehe es in Sachen Niederschlag glücklicherweise aber wieder besser aus.

Mit Sorge blickt Johann Schleich auf die immer stärker werdenden Auflagen, die die Politik der Landwirtschaft aufdrückt. Zum Teil müssten Dinge dokumentiert werden, die bei kleinen Betrieben absolut keinen Sinn ergäben. „Die Bürokratie wird immer mehr“, sagt Schleich: So sei die Gründung einer Fischzucht heutzutage mit viel mehr Aufwand als früher verbunden. Wenngleich Schleich betont, dass die Lage in Bayern noch einigermaßen erträglich sei, einen Kollegen aus Baden-Württemberg treffe es mit der dortigen Landesregierung deutlich härter.