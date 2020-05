Weilheim: Erstmals ein Grüner als stellvertretender Bürgermeister

Reibungslos ging im Weilheimer Stadtrat die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister für die nächsten sechs Jahre vonstatten: Angelika Flock (CSU) ist jetzt Vize, und mit Alfred Honisch ist erstmals ein Grüner 3. Bürgermeister. Einer hätte dessen Amt jedoch gern abgeschafft.

Weilheim – Braucht Weilheims 1. Bürgermeister unbedingt zwei Stellvertreter? Ja, betonte der Amtsinhaber am Donnerstagabend bei der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates in der Stadthalle: In seinen ersten zwölf Bürgermeisterjahren habe es nur einen Stellvertreter gegeben, erinnerte Markus Loth (BfW), „und die Terminflut war eigentlich nicht zu bewältigen“. 2014 führte der Stadtrat deshalb das Amt des 3. Bürgermeisters ein – was sich laut Loth bewährt hat.

Dennoch forderte Stadtrats-Neuling Ullrich Klinkicht (Weilheim Miteinander) am Donnerstag, diesen Posten wieder abzuschaffen: Virusbedingt stehe „die größte Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit“ bevor, „in dieser Zeit sollten wir uns den 3. Bürgermeister sparen“. Da komme „ein mittlerer fünfstelliger Betrag“ in den nächsten Jahren zusammen. Doch alle anderen Stadtratsmitglieder lehnten Klinkichts Antrag ab.

Auch die Wahl selbst – gemäß Gemeindeordnung übrigens geheim abgehalten – war eine klare Sache. Nachdem der bisherige Vize Host Martin (SPD) im Vorfeld entschieden hatte, nicht mehr anzutreten (wir berichteten), gab es für jeden Stellvertreterposten nur einen Bewerber. Und beide wurden auf Anhieb gewählt.

21 Stimmen für Angelika Flock

Angelika Flock, zuletzt Weilheims 3. Bürgermeisterin, trat diesmal für das Vize-Amt an. Das sei auch der Wähler-Auftrag, sagte die 61-Jährige – die im März in der Stichwahl ums Amt des 1. Bürgermeisters unterlegen war – in ihrer Bewerbungsrede: Die CSU sei zweitstärkste Kraft im Stadtrat, sie persönlich habe sehr viele Stimmen erhalten. Auch das „gute und vertrauensvolle Miteinander“ mit Loth in den vergangenen sechs Jahren hob sie hervor. Nun wurde sie mit 21 von 31 Stimmen zur 2. Bürgermeisterin gewählt. Sechs Stimmen waren ungültig. Vier hatten andere Ratsmitglieder auf den Stimmzettel geschrieben; so gab es zwei Stimmen für Martin, eine für Honisch und eine für Brigitte Gronau.

23 Stimmen für Alfred Honisch

3. Bürgermeister Weilheims ist seit Donnerstag erstmals ein Grüner: Alfred Honisch (66), seit 2002 Stadtratsmitglied, bekam auf Anhieb 23 von 30 Stimmen. Klinkicht, der das Amt des 3. Bürgermeisters abschaffen wollte, hatte nicht mitvotiert, ansonsten gab es vier ungültige Stimmen sowie eine für Martin und zwei für Karl-Heinz Grehl.

Honisch, bis vor seiner Pensionierung 2019 Studiendirektor an einem Berufsbildungszentrum der Stadt München, betonte, die stellvertretenden Bürgermeister hätten nicht nur repräsentative Aufgaben. Die Stadt brauche mehr denn je eine Vorstellung, wie sie sich entwickeln wolle. Daran wolle er „spürbar mitwirken“. Als neuer Jugendreferent stelle er sich zudem der „Herkulesaufgabe“, Weilheims Jugend mehr Gehör und Mitwirkung zu verschaffen. Flock bleibt Stadtratsreferentin für Kindertagesstätten (Bericht über die weiteren Referenten folgt).

