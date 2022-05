Endlich wieder Flohmarkt: 9-Jährige Weilheimerin unter den Verkäufern — „Ich spare mir das Geld erstmal“

Ein buntes Angebot an Waren gab es am Samstag auf dem ersten Flohmarkt seit drei Jahren zu erstehen.

Zahlreiche Besucher kamen am Samstag auf den Weilheimer Volksfestplatz. Nach zwei Jahren Coronazwangspause fand dort endlich wieder der Flohmarkt der Stadt statt.

Weilheim – Es war schwierig, am Samstagvormittag noch einen freien Parkplatz an der Stadthalle zu ergattern. Dort fand, nach zwei Jahren Corona-Pause, endlich wieder der beliebte Flohmarkt der Stadt Weilheim statt. Waren auch nur halb so viele Verkaufsstände da wie in vergangenen Jahren, so bummelten doch viele Besucher, hauptsächlich Familien mit Kindern über das Gelände, schauten sich die Stände an und erstanden das ein oder andere gebrauchte Stück. Unter anderem Kleidungsstücke, Schuhe, Geschirr, Bilder, Bücher und CDs waren im reichhaltigen Angebot.

Weilheimer Flohmarkt: Barbie-Puppen, Playmobil und Puppenkleider

Eine neunjährige Weilheimerin war das erste Mal als Verkäuferin dabei. „Meine Mutter hat es in der Zeitung gelesen, und weil ich so viele Sachen habe, die ich nicht mehr brauche, bin ich hier“, sagte das Mädchen. Sie bot unter anderem Barbie-Puppen, Playmobil und Puppenkleider feil und hatte gegen Mittag schon einiges verkauft. „Ich spare mir das Geld erst einmal.“ Ein Ehepaar aus Wielenbach hat regelmäßig einen Stand: „Wir haben schon viele Kleider verkauft, auch T-Shirts, Töpfe und Schallplatten“, freuten sich beide.

Weilheimer Flohmarkt: Bratwurst und Kuchen zur Stärkung

Eine Wessobrunnerin kommt Jahr zum Flohmarkt, um zu stöbern, wie sie erzählt. Sie hat schon einiges Spielzeug für ihre Enkelkinder erstanden. Während sich eine Weilheimerin am Stand der Verkehrswacht, die ebenfalls auf dem Gelände präsent war, aufhielt, um ihr Radl reparieren zu lassen, passten ihre Freundinnen bei Bratwurst und Getränk auf den Rucksack auf. Die Frau hatte eine Fußbadewanne erstanden und auf die sich schon freute. Und wer genug vom Bummeln, Schauen und Kaufen hatte, konnte sich bei Bratwurst, Kaffee und Kuchen stärken.

Dann fing es an zu regnen und Geschäftigkeit machte sich breit: Alle beeilten sich, die Waren und sich, ins Trockene zu bringen.

VON INGE BEUTLER

