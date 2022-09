FOS/BOS Weilheim: 80 Prozent zu wenig Platz — nach Millioneninvestition können Schüler bald aufatmen

Von: Sebastian Tauchnitz

Teile der ehemaligen Berufsschule werden jetzt durch die FOS/BOS genutzt. © Foto: Ralf Ruder

Die FOS/BOS braucht mehr Räume. 80 Prozent fehlen bislang zum vorgeschriebenen Raumprogramm. Dafür soll die alte Berufsschule direkt daneben genutzt werden. Doch um das Geld für deren Umbau gab es Zoff im Kreistag.

Landkreis – Die Planungen sind abgeschlossen. Am Ende hatte der Kreistag eigentlich nur noch darüber zu entscheiden, welche der beiden vorliegenden Varianten er möchte. Entweder eine kleinere, bei der weniger gemacht würde, die dem Landkreis aber teurer kommen würde. Weil dafür im Gegensatz zur großen Variante keine Fördermittel vom Freistaat fließen würden. Man könnte also mehr sanieren und investieren und müsste am Ende weniger Geld aus dem Kreishaushalt dafür ausgeben.

Umbau der alten Berufsschule in Weilheim für die FOS/BOS: „Das ist Wahnsinn“

Doch statt eines Lobs für die Mitarbeiter des Landratsamtes, die diesen Weg ausgetüftelt haben, gab es erst einmal Kritik im Kreistag. Josef Taffertshofer (BfL/Wildsteig) forderte, gar nichts zu investieren und beide Varianten ersatzlos zur streichen: „Wir hatten erst den Erdüberlastungstag und jetzt reden wir schon wieder über Baumaßnahmen, die Geld und Ressourcen verschlingen. Das ist Wahnsinn“, schimpfte er.

Und überhaupt: „Die FOS/BOS ist viele Jahre lang auch mit 80 Prozent weniger Platz ausgekommen als vorgeschrieben – das geht sicher auch in Zukunft.“ Den Vertretern der Schule, die bereits stundenlang auf der Empore der Tiefstollenhalle in Peißenberg ausgeharrt hatten, bis ihr Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, schlief umgehend das Gesicht ein. Doch schnell zeigte sich, dass Taffertshofer mit seiner Meinung ziemlich allein im Kreistag dastand.

Umbau der alten Berufsschule in Weilheim für die FOS/BOS: Brandschutz vor energetischer Sanierung

Maiken Winter (ÖDP/Raisting) meinte, „der eigentliche Wahnsinn ist, die energetische Sanierung der alten Berufsschule zurückzustellen“. Das wollte Landrätin Andrea Jochner-Weiß nicht auf sich sitzen lassen. Die energetische Sanierung der landkreiseigenen Gebäude „ist überall dringend“, meinte sie. Aber die Finanzmittel seien begrenzt. In der alten Berufsschule würde jetzt vor allem in die Brandschutzsicherheit investiert – das habe verständlicherweise Priorität.

Deutlich wurde dann auch Karl-Heinz Grehl (Grüne/Weilheim) bezeichnete den Vorstoß Taffertshofers als „Schmarrn. Die FOS/BOS ist eine Qualitätsschule und die notwendigen Maßnahmen müssen dringend durchgeführt werden“, meinte er.

Am Ende stimmte außer Josef Taffertshofer der gesamte Kreistag für die große Variante, die unterm Strich billiger würde. Christian Dick, der Schulleiter der FOS/BOS in Weilheim, atmete hörbar auf: „Wir waren lange sehr geduldig. Was jetzt umgesetzt wird, ist die Minimalvariante, um die Räumlichkeiten der alten Berufsschule gefahrlos nutzen zu können. Insofern war die Entscheidung alternativlos“, sagte er im Anschluss im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Umbau der alten Berufsschule für die FOS/BOS: Mehrere Trakte bleiben unangetastet

Die Arbeiten sollten bereits kurz nach der Sitzung losgehen. Bereits diesen Sommer ist geplant, die neue Metallwerkstatt einzurichten. Die bisherige in der FOS/BOS war kaum nutzbar, weil die Mindestabstände zwischen den Maschinen aufgrund des Platzmangels nicht eingehalten werden konnten, wie der Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Florian Steinbach, im Kreistag berichtete.

Deswegen soll nun die Wand zwischen der Metallwerkstatt der FOS/BOS und der der ehemaligen Berufsschule herausgenommen werden. Dadurch verdoppelt sich die Fläche, wird es möglich, wie im neuen Berufsschulzentrum nicht nur eine den Vorschriften entsprechende Werkstatt, sondern auch einen direkt angeschlossenen Theorieraum einzurichten.

Ansonsten soll der erste Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten in den Osterferien 2023 starten. Dabei wird allerdings nur in die Gebäudeteile der alten Berufsschule investiert, die künftig von der FOS/BOS genutzt werden sollen. Gleich mehrere Trakte des Gebäudes bleiben unangetastet. Hierfür sollen erst Nutzungskonzepte entwickelt werden, bevor investiert wird.

