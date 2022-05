Weilheim: Französische Woche erst wieder nächstes Jahr

Offizielle Absage für 2022

Von Magnus Reitinger schließen

Die Französische Woche in Weilheim fällt auch 2022 aus. Feste dieser Größenordnung, so die Begründung der Stadt, bräuchten fast ein Jahr Vorbereitungszeit – was pandemiebedingt nicht möglich gewesen sei. Aber auch Personalprobleme bei den Wirten werden ins Feld geführt.

Weilheim – „Die Französische Woche 2022 kann leider nicht stattfinden.“ So begann vergangenen Donnerstag im Weilheimer Stadtrat eine kurze Bekanntgabe, die für lange Gesichter in und um Weilheim sorgen dürfte - auch wenn sie keine Überraschung mehr war. Als Hauptgrund für die Absage nannte Hauptamtsleiterin Karin Groß, dass die coronabedingten Einschränkungen erst Ende März dieses Jahres aufgehoben wurden. Die Vorbereitungszeit für das mehrtägige Fest auf dem Marienplatz - das zuletzt 2019 durchgeführt werden konnte - habe sich dadurch auf knapp drei Monate verkürzt. Zugleich habe man „auf kostenintensive Vorausplanungen wie die Bestellung von diversem Equipment verzichtet, um unnötige Kosten zu vermeiden“. Laut Stadtverwaltung bedürfen Feste in dieser Größenordnung „unter normalen Umständen einer Vorbereitungszeit von fast einem Jahr“.

Problem: „Viele ehemalige Mitarbeiter haben sich umorientiert“

Hinzu kämen aber auch personelle Probleme, die sich bei den beteiligten Wirten der Französischen Woche pandemiebedingt ergeben hätten: „Viele der ehemaligen Mitarbeiter haben sich beruflich umorientiert und stehen jetzt nicht mehr zur Verfügung“, erklärte Groß.

Lesen Sie auch: Neues Festival lockt Weltstars in den Pfaffenwinkel

2023 soll die Französische Woche indes „wie gewohnt“ stattfinden, und zwar vom 29. Juni bis zum 2. Juli. Die Planungen dafür haben bereits begonnen, wie es im Stadtrat hieß. Auch der Termin für 2024 wurde schon festgelegt: Dann soll bei der Französischen Woche vom 4. bis 7. Juli zugleich das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Narbonne und Weilheim gefeiert werden.