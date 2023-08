„Das ärgert mich“: Frau wartet nach Hauskauf monatelang auf Bescheinigung des Finanzamts Weilheim

Von: Kathrin Hauser

Hauskauf mit Hindernissen: Weil eine Bescheinigung fehlt, hat eine Frau zwar schon alles bezahlt, ist aber noch nicht im Grundbuch eingetragen. Keine plausible Erklärung für das lange Warten © dpa

Eine Münchnerin wartet nach dem Kauf eines Hauses im Landkreis nun schon Monate auf die Unbedenklichkeitsbescheinigung, die sie vom Finanzamt Weilheim für den Grundbucheintrag braucht. Inzwischen ist sie sehr verärgert.

Weilheim – Anfang Mai hat die Frau aus München (Name der Redaktion bekannt) ein Haus im Landkreis gekauft und bezahlt. Inzwischen sind fast drei Monate vergangen – dennoch ist die Käuferin noch immer nicht als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen. Denn dazu müsste sie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorlegen. Diese Bescheinigung ist bei einem Immobilienkauf die Grundlage für die Übertragung des Grundstücks oder der Immobilie. Damit wird dem Grundbuchamt die Zahlung der Grunderwerbsteuer durch den Käufer, bestätigt, was die Voraussetzung dafür ist, dass der Grundbucheintragung vorgenommen wird.

Die Käuferin dachte, es sei eine Formalie

Die Münchnerin dachte, dass das kein großes Ding ist – vielmehr eine Formalie, die sich schnell erledigen lässt, doch da hatte sie sich getäuscht. Ihr Notar habe die nötigen Unterlagen ans Finanzamt Weilheim-Schongau weitergeleitet und die Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragt, erzählt sie. Von ihrem Notar habe sie erfahren, dass es bis zu vier Monate dauern könnte, bis die erforderliche Bescheinigung ausgestellt wird. Das konnte die Münchnerin nicht glauben und fragte selber beim Weilheimer Finanzamt nach.

Da erfuhr sie, dass sie unter Umständen noch länger auf die beantragte Unbedenklichkeitsbescheinigung warten muss, als sie dachte: „Die haben gesagt, dass es sogar bis zu sechs Monaten dauern kann, bis sie die Bescheinigung ausstellen.“ Sie sei schließlich nicht die einzige, die etwas vom Finanzamt wolle. Derzeit gebe es wegen der Änderungen bei der Grunderwerbssteuer für die Mitarbeiter der Behörde noch mehr Arbeit als sonst. „Mir wurde gesagt, dass derzeit die Anträge aus dem Februar bearbeitet werden“, sagt die Münchnerin.

Nach diesem Gespräch habe sie sich wieder an ihren Notar gewandt, dieser habe gemeint, dass das Finanzamt in diesem Bereich an keine Fristen gebunden sei: „Er sagte, ich habe keine Möglichkeit, die Sache zu beschleunigen.“

Keine Möglichkeit, die Sache zu beschleunigen

Wenn sie sich im umgekehrten Fall vorstelle, was los sei, wenn das Finanzamt sechs Monate auf fällige Steuern warten müsse, dann sehe sie da ein Ungleichgewicht. „Auf diese lächerliche Bescheinigung muss ich so lange warten. Das ärgert mich“, sagt sie: „Ich habe hunderttausende von Euros bezahlt und kriege keinen Grundbucheintrag.“

Diese Warterei auf Bescheinigungen vom Finanzamt treffe ja nicht nur sie. „Es hängt immer stark vom Einzelfall ab, wie lange die Bearbeitungszeit ist“, sagt der Leiter des Finanzamtes Weilheim-Schongau, Carsten Burkard, dazu. Zu dem konkreten Fall könne er allerdings nichts sagen. Es sei richtig, dass es für die Mitarbeiter seiner Behörde im Bereich der Grunderwerbssteuer viel zu tun gebe, weil es steuerliche Änderungen bei der Immobilienbewertung gegeben habe. „Das hat zu einem riesen Run im Bereich der Grunderwerbssteuer geführt“, sagt der Leiter des Finanzamtes. Im Frühjahr seien stapelweise Grunderwerbsvorgänge zu bearbeiten gewesen.

Für die Münchnerin ist das keine plausible Erklärung für die lange Wartezeit. Wenn es so lange dauert, bis Dinge bearbeitet werden, dann müsste ihrer Meinung nach der Personalschlüssel verändert werden. „Es muss dafür gesorgt werden, dass der Steuerzahler nicht monatelang warten muss.“ Wenn sie ihr Haus zum Beispiel vermieten oder verkaufen wollte, dann gehe das nur mit Grundbucheintrag.