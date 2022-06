Gefährliche Überquerung der Münchener Straße: Problem erkannt, aber keine Lösung in Sicht

Von: Magnus Reitinger

Wer hier aussteigt, tut sich schwer, die Münchener Straße zu überqueren. © Gronau

Keine Verkehrsausschuss-Sitzung, in der nicht über die Errichtung neuer Querungshilfen auf Weilheims Straßen diskutiert würde. Diesmal ging es um eine zusätzliche Verkehrsinsel an der Münchener Straße. Doch da gibt es so einige Probleme.

Weilheim – Sinnvoll fänden sie alle, die von den „Bürgern für Weilheim“ (BfW) beantragte Querungshilfe, die Fußgängern auf Höhe der Einmündung Ludwig-Thoma-Straße (also etwa beim „Mediamarkt“) über die Münchener Straße helfen soll. Denn wer dort bei der Fahrt Richtung Unterhausen aus dem Stadtbus oder anderen Bussen aussteigt, tut sich schwer, die Straße zu überqueren – und steht dabei nicht mal auf einem Gehsteig, sondern schlichtweg am Straßenrand. An Abfuhrtagen stehen dort auch noch allerlei Mülltonnen, die Anwohner zur Straße hin rollen müssen. Kurzum: Die Situation ist außerordentlich beengt und gefährlich, wie es nun im Verkehrsausschuss des Stadtrates hieß.

Mittelinsel wäre schwierig und teuer

Eine Lösung allerdings ist nicht in Sicht. Damit die gewünschte Querungshilfe hier funktioniert, müsste die Straße etwas „verschwenkt“ werden, erklärte Ordnungsamt-Leiter Walter Weber. Zudem gäbe es Probleme mit der Entwässerung und womöglich auch mit den dort haltenden Regionalbussen, die deutlich länger sind als die Stadtbusse. Und dann fehlt an dieser Straßenseite eben auch ein befestigter Gehweg, wie er für eine Querungshilfe eigentlich nötig wäre. Die beantragte kleine Mittelinsel ist an dieser Stelle also nicht nur schwierig, sie würde wohl auch ziemlich teuer.

Grundsatzdiskussion über Zebrastreifen

Horst Martin ließ sich davon aber nicht entmutigen. Wenn technisch und finanziell möglich, sei eine Querungshilfe dort wichtig, sagte der SPD-Vertreter. Und zwar nicht nur für Busnutzer, sondern auch für die Anwohner der Ludwig-Thoma-Straße. „Mindestausstattung“ an dieser Stelle sei ein Zebrastreifen, so Martin, „der kostet nicht viel und gibt Sicherheit“. Ein solcher bräuchte aber eine Beleuchtung, entgegnete Weber, und würde damit „vielleicht sogar noch teurer als eine Verkehrsinsel“. Außerdem seien Zebrastreifen rechtlich erst ab einer bestimmten Nutzerfrequenz zulässig; und die sei hier wohl nicht vorhanden.

Wie immer bei Erwähnung des Wortes „Zebrastreifen“ in einem Weilheimer Stadtratsgremium, gab es aber auch diesmal grundsätzliche Vorbehalte. Aus polizeilicher Sicht seien Zebrastreifen „eine der schlechtesten Lösungen“, sagte Michael Jahn, der Sachbearbeiter Straßenverkehr bei der PI Weilheim. Denn dort müssten Fußgänger beide Fahrtrichtungen überblicken und Blickkontakt zu den Autofahrern aufnehmen, was gerade für Kinder und ältere Menschen schwierig sei. Für Klaus Gast funktionieren einzelne Zebrastreifen nicht: „Wenn, dann müsste man das ganz konsequent durchziehen“, so der CSU-Vertreter. An der Münchener Straße gibt es bisher mehrere Mittelinseln sowie Fußgängerampeln mit Druckknopf – aber keinen Zebrastreifen.

Ein klarer Auftrag an die Stadtverwaltung

Eine Druckknopf-Ampel schlug Roland Schwalb (BfW) nun auch für diese Stelle vor, während sein Fraktionskollege Hans Vollmann darauf verwies, dass Zebrastreifen in anderen europäischen Ländern sehr gut funktionierten und offenbar auch nicht so teuer sind: „In Italien sind um jeden Kreisverkehr rundherum Zebrastreifen, da fahre ich als Autofahrer schon ganz anders hin.“

Allein: Was nun tun im Bereich dieser Stadtbushaltestelle? „Wenn man realistisch ist“, meinte Gast, „wäre das Zielführendste wahrscheinlich die Bushaltestelle zu verlegen. Die Frage ist, ob man das will.“ Einfach nur zu sagen, „wir können da nichts machen“, das war Manuel Neulinger (Grüne), dem Verkehrsreferenten des Stadtrates, jedoch zu wenig. Der Verkehrsausschuss habe die Notwendigkeit einer Verbesserung an dieser Stelle schließlich erkannt, so Neulinger, deshalb müsse der Stadtverwaltung der klare Auftrag erteilt werden, mögliche Varianten zu überprüfen und dabei auch Querungszahlen zu ermitteln. Einen entsprechenden „Prüfauftrag“ hat das Gremium denn auch einstimmig beschlossen.