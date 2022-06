Weilheim: Gewerbegebiets-Erweiterung per Gericht ausgebremst

Von: Magnus Reitinger

Das Baufeld für zusätzliches Gewerbe ist bereits bereitet. Im Hintergrund die Wohnhäuser an der Kohlwinklstraße. © Gronau

Die Erweiterung des Gewerbegebietes am Leprosenweg ist vorerst juristisch ausgebremst. Anwohner haben Normenkontrollklage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erhoben. Auch die Anwälte der Stadt Weilheim haben inhaltliche und formale Mängel im Bebauungsplanverfahren festgestellt.

Weilheim – „Weg frei für neue Gewerbebauten“ – so war vor vier Monaten der jüngste Zeitungsbericht über die Erweiterung des Gewerbegebietes am Leprosenweg betitelt. Nach langen Diskussionen und viel Protest von Anwohnern der nahe gelegenen Kohlwinklstraße in Unterhausen hatte Weilheims Stadtrat Ende Januar mit großer Mehrheit den Bebauungsplan „Leprosenweg II – Erweiterung Nord“ als Satzung beschlossen. Nördlich der Gebäude der Firma „Dr. Müller Diamantmetall“ sollen dort rund 25 000 Quadratmeter zusätzliche Gewerbeflächen entstehen.

Mit Veröffentlichung im Amtsblatt trat der Bebauungsplan am 22. Februar in Kraft. Doch schon drei Tage später teilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof der Stadt mit, dass „aus den Reihen der Öffentlichkeit“ gegen den Bebauungsplan eine Normenkontrollklage erhoben wurde. Deren Ziel ist, dass der Bebauungsplan für unwirksam erklärt wird. Zugleich wurde beim Gerichtshof ein Antrag gestellt, den Bebauungsplan bis zu einer Entscheidung über die Klage vorläufig außer Vollzug zu setzen.

Ungenauigkeiten im Bekanntmachungstext

Die Stadt hat daraufhin die Münchner Kanzlei „Döring Spieß Rechtsanwälte“ mit der Rechtsvertretung beauftragt. Und dieses hat bei Erstellung der Klageerwiderung laut Stadtverwaltung festgestellt, dass im Bebauungsplanverfahren bei der Öffentlichkeitsbeteiligung „Ungenauigkeiten im Bekanntmachungstext enthalten sind, die möglicherweise Auswirkungen auf die Rechtskraft des Bebauungsplanes haben können“. Auch gebe es „Übertragungsfehler im Satzungstext und Ungenauigkeit in der Begründung zum Bebauungsplan“.

Ein Verfahrensschritt wird wiederholt

Kurzum: Es müsse „nachgeschraubt“ werden, erklärte Manfred Stork, Leiter der städtischen Bauverwaltung, am Donnerstagabend im Stadtrat. Zur Entlastung der Verwaltung verwies er darauf, dass es für die darzustellenden „Umweltbelange“ bislang noch keine Formulierungshilfen des Städtetags gebe. Die Anwälte empfehlen der Stadt Weilheim nun, vor einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs einen Verfahrensschritt zu wiederholen. „Mittels Durchführung eines ergänzenden Verfahrens“ gelte es, „die festgestellten Mängel im bisherigen Verfahren zum Bebauungsplan zu heilen und in diesem Zusammenhang auch die erkannten inhaltlichen Mängel im Satzungstext und in der Begründung zu heilen“.

Grünen-Sprecher sieht sich „bestätigt“

Genau dieses „ergänzende Verfahren“ hat der Stadtrat am Donnerstag denn auch beschlossen; dagegen stimmte nur Ullrich Klinkicht („Weilheim Miteinander“). Inhaltliche Anfragen gab es aber auch von anderen Ratsmitgliedern. Grünen-Sprecher Manuel Neulinger verwies darauf, dass es zu der Gewerbegebiets-Erweiterung „unterschiedliche Ansichten im Stadtrat“ gebe – und räumte ein, er selbst sehe sich durch den jetzigen Rechtsstreit in seiner Ablehnung der Erweiterung „doch irgendwie bestätigt“. Den Anwälten zufolge habe die Stadt nicht ausreichend begründet, dass in Weilheim Bedarf für die zusätzlichen Gewerbeflächen bestehe, sagte Neulinger und stellte die Frage, wie man diesbezüglich nun nachbessern wolle. Storks Antwort darauf: Es gebe in Weilheim „aktuell kaum mehr freie, verfügbare Gewerbeflächen für Neubebauung“; das müsse im Verfahren jetzt „genauer herausgearbeitet werden“.

AfD-Vertreter: „Einige Dinge schiefgelaufen“

Über die Darstellung der Stadtverwaltung, es seien „nur kleine Korrekturen“ nötig, wunderte sich Rüdiger Imgart (AfD), der selbst als Rechtsanwalt tätig ist. Er entnehme den Schreiben „der Kollegen“ anderes. Imgarts Schlussfolgerung: In diesem Verfahren seien „einige Dinge schiefgelaufen“ und müsse nun „deutlich nachgebessert werden“.

Dass das Baufeld für die strittige Gewerbegebiets-Erweiterung bereits seit Monaten „hergerichtet“ sei, darauf wies 3. Bürgermeister Alfred Honisch (Grüne) hin. „Kann es im schlimmsten Fall sein, dass diese Freimachung rechtswidrig war?“, so seine Frage. Bauverwaltungs-Chef Stork erklärte dazu nur, auf Antrag des Grundstückseigentümers sei dies „vom Landratsamt genehmigt und vom Naturschutzreferat begleitet worden“.