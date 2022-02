Weilheim: Anschluss an die Zukunft für 868 Euro

Die Stadtwerke verlegen flächendeckend Glasfaserkabel in Weilheim. © Symbolfoto: Guido Kirchner / dpa

Um Weilheim in der Telekommunikation zukunftsfähig zu machen, verlegen die Stadtwerke flächendeckend Glasfaserkabel. Viele Gebäude können sofort angeschlossen werden, andere müssen noch warten, bis der Netzausbau abgeschlossen ist.

Weilheim – Ein einfacher Anschluss bis zu einer Länge von fünf Metern kostet laut Karl Neuner, der bei den Stadtwerken für den Ausbau zuständig ist, 868,70 Euro. In dem Preis sind die Arbeiten, das Material und 19 Prozent Mehrwertsteuer enthalten. Bei einer Mitverlegung mit anderen Leitungen oder der Verlegung in einem vorhandenen Leerrohr wird es billiger. Der Anschluss kostet dann nur 476 Euro. Teurer wird es hingegen, wenn die Anschlussleitung länger ist oder eine aufwändige Wiederherstellung der Oberfläche erforderlich ist. Damit es keine Überraschungen gibt, wird vor den Arbeiten auf Wunsch ein Angebot erstellt. Die Leitung endet im Gebäude in einer Anschlussdose, an der der Nutzer eine Telekommunikationsanlage anschließen kann.

Bis zu einem Gigabit pro Sekunde

An die Stadtwerke ist laut Neuner nur der Anschluss zu zahlen. Die laufenden Kosten zahlen die Nutzer an ihren Provider, der das Glasfasernetz nutzt. Derzeit sind dies laut Neuner die Firmen „Inexio“ und „das bessere Netz“, kurz „DBN“. Das Netz der Stadtwerke sei aber auch offen für andere Anbieter. Einen Zugang würden diese auf Anfrage bekommen. Glasfaseranschlüsse können laut Neuner sogar kostenlos sein, wenn ohne diesen Anschluss eine Unterversorgung vorliegt. Dies ist dann der Fall, wenn bei privaten Anschlüssen die symmetrische Übertragungsgeschwindigkeit unter 100 Megabit pro Sekunde liegt, bei gewerblichen Anschlüssen sind es 200 Megabit pro Sekunde. Im neuen Glasfasernetz können laut Neuner Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde gebucht werden.

Für die noch nicht mit Glasfaserkabel erschlossenen Gebiete werden die Stadtwerke laut Neuner eine Förderung vom Bund beantragen. Wer eine Immobilie in dem geförderten Bereich hat, werde angeschrieben und über die Möglichkeit informiert, einen schnelleren Internetzugang zu bekommen.

Interessierte müssen selbst tätig werden

Wer eine Immobilie im bereits ausgebauten Gebiet hat, muss selbst tätig werden, indem er den Anschluss bei den Stadtwerken beantragt. Mieter oder Eigentümergemeinschaften von Mehrfamilienhäuser wenden sich laut Neuner am besten an den Hausverwalter, da in solchen Fällen ein gemeinsamer Anschluss erforderlich ist, der in einem Medienverteiler endet. Die Eigentümergemeinschaft kann dann entscheiden, wie die Verteilung im Haus vorgenommen wird. Bei Neubauten wird laut Neuner das Glasfaserkabel in Absprache mit dem Bauträger meist gleich verlegt, um nachträgliche Arbeiten zu vermeiden. Außerdem bauen die Stadtwerke eigenwirtschaftlich weiter. So werden etwa bei der Sanierung von Straßen die Kabel gleich mitverlegt. „Wir machen nichts mehr mit Kupfer“, so Neuner, weil das Ziel sei, die Stadt zukunftsfähig zu machen.

Info Wer Interesse an einem Breitbandanschluss hat, muss sich an die Stadtwerke wenden. Ansprechpartner ist Christoph Seitz, der unter Telefon 0881 /9420-878 und unter E-Mail seitz@stawm.de zu erreichen ist.

Alfred Schubert