Weilheim: Grünes Licht für neues Wohnquartier auf Wiese nahe dem Gögerl

Von: Magnus Reitinger

Größere Neubaupläne gibt es für diese Wiese am Gögerlweg in Weilheim. © Ruder

Auf einer grünen Wiese am Gögerlweg in Weilheim wird ein neues Wohnquartier entstehen. Der Stadtrat hat die Bauleitplanung einstimmig auf den Weg gebracht.

Weilheim – Zwei dreistöckige Mehrfamilienhäuser, ein Reihenhaus-Vierspänner, ein Einfamilienhaus und ein Doppelhaus: Diese Neubebauung kann sich die Stadt Weilheim auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Wiese am Gögerlweg vorstellen (wir berichteten). Der Stadtrat hat diesem Planungskonzept in seiner jüngsten Sitzung einmütig zugestimmt – und die Ausarbeitung eines Bebauungsplanes für das Geviert in die Wege geleitet.

Neue Zufahrt erschließt auch ein dahinter liegendes städtisches Grundstück

Nachdem die Planung im Bauausschuss vorgestellt worden war, gab es im Stadtrat keine Fragen dazu. Stadtbaumeisterin Katrin Fischer erklärte, dass es nur eine zusätzliche Zufahrt in dem Quartier geben soll, und zwar im mittleren Bereich. Diese diene mittelfristig auch zur Erschließung eines dahinter liegenden städtischen Grundstücks.

Die Flächen, um die es im nun aufzustellenden Bebauungsplan geht, gehören einer Erbengemeinschaft. Das Areal reicht von dem ehemaligen Bauernhof in der Mitte des Gögerlwegs bis zur Angermaierstraße. Für eines der beiden geplanten Mehrfamilienhäuser soll eine Tiefgarage gebaut werden. In dieser müssten auch die Autostellplätze für die vier vorgesehenen Reihenhäuser untergebracht werden, um eine weitere Zufahrt in dem Quartier zu vermeiden.

„SoBoN“ und Folgekostenbeteiligung greifen für das Baugebiet

Klar ist inzwischen auch, dass bei dieser Neubebauung die Regelungen der Stadt zur „sozialen Bodennutzung“ (SoBoN) und zur Folgekostenbeteiligung angewandt werden können. Denn nach Auskunft der Stadtbaumeisterin hat das Landratsamt inzwischen bestätigt, dass mit der vorliegenden Planung neues Baurecht geschaffen werde – und nicht ohnehin schon Anspruch darauf bestehe.

Dass die fragliche Wiese bebaut wird, steht übrigens schon lange fest: Eigentlich war vor fünf Jahren bereits beschlossen werden, einen Bebauungsplan für das Areal zwischen Gögerlweg und Angermaierstraße aufzustellen. Doch dann wurde das Projekt zunächst nicht weiterverfolgt; auch die Antragsteller hatten das Verfahren laut Stadtbauamt bis dato nicht forciert - was sich jetzt geändert hat.