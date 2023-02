Gymnasium Weilheim: Die Thronbesteigung der „Queen of School“

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Sie wurde als neue Schulleiterin offiziell begrüßt: Andrea Pauline Martin (r). mit Landrätin Andrea Jochner-Weiß. © Ralf Ruder

Mit einem Festakt wurde die Direktorin des Weilheimer Gymnasiums in ihrem Amt begrüßt. Kollegen, Schüler und Eltern sind voll des Lobes für die Direktorin – und überhäuften sie mit zum Teil kuriosen Geschenken.

Weilheim – Es könnte eines der ungewöhnlichsten Geschenke sein, das eine Schulleiterin je zu ihrer Amtseinführung bekommen hat – ein ziemlich großes und flauschiges Hundekörbchen. Denn wie erobert man das Herz einer Hundeliebhaberin? „Durch plumpe Bestechung des Vierbeiners“, sagte Elternbeiratsvorsitzende Bianca Heigl bei der offiziellen Begrüßung von Andrea Pauline Martin am vergangenen Freitagnachmittag im Gymnasium in Weilheim.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Schulleiterin spricht Bairisch

Die neue Direktorin zeigte sich hocherfreut über das besondere Präsent, das für ihre schwarze Labradordame Ida gedacht ist. Zwar ist die Schulleiterin schon fast ein ganzes Jahr im Amt, wegen der Pandemie konnte die große Begrüßungsfeier jedoch erst jetzt stattfinden – dafür aber ganz ohne Masken und Abstandsregeln.

Neben dem Hundebettchen bekam die Oberstudiendirektorin auch den ein oder anderen Blumenstrauß überreicht. So von Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die in ihrer Rede ihre Freude zum Ausdruck brachte, dass Martin „dem bayerischen Idiom recht zugetan ist“. Die Schulleiterin ist bekennende Dialektsprecherin. „Das ist großartig“, sagte Jochner-Weiß.

Weilheims zweite Bürgermeisterin Angelika Flock richtete ebenfalls einige Grußworte an die Direktorin, gefolgt von der Ministerialbeauftragten Brigitte Grams-Loibl. Sie referierte über die „große, schöne und schwere Aufgabe“, die das SchulleiterSein mit sich bringt. Martin bedankte sich in ihrer eigenen Rede für die vielen freundlichen und lobenden Worte. „Da hätte ich Ihnen ewig zuhören können“, sagte sie. Und fügte gleich noch an, dass – auch wenn sie als Frau das Sagen habe – sich keiner Sorgen um die Gleichberechtigung der Geschlechter machen müsse. „Die bleibt.“ Damit hatte Martin die Lacher des Publikums auf ihrer Seite.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Roter Teppich für Polit-Prominenz

Zur Amtseinführung gekommen waren auch Martins Vorgängerin Beate Sitek und der ehemalige Rektor der Schule, Hermann Summer, außerdem zahlreiche weitere Schulleiter aus Weilheim, wie auch Schulamtsleiterin Ingrid Hartmann-Kugelmann und Landtagsabgeordneter Harald Kühn. Wohl extra für die Ehrengäste war in der Aula sogar ein roter Teppich ausgelegt worden.

Durch das fast zweistündige Programm führte der stellvertretende Schulleiter Jan Wolthuis und seine Kollegin, Personalratsvorsitzende Petra Koll, gemeinsam mit den Schülersprechern Paul Hallmann, David de León und Jasper Rave. Für Stimmung sorgte die Big Band mit Dirigent Arthur Lehmann. Die Musiker gaben die Songs „Fly me to the moon“ (bekannt durch Frank Sinatra) und „Feeling good“ (bekannt durch Michael Bublé) zum Besten. Zu „I wan’na be like you“ aus dem Film „Das Dschungelbuch“ tanzten drei Tänzerinnen auf der Bühne, zuvor hatten dort schon die Chorklasse und der Chor des Musikseminars performt. Sie ließen die neue Direktorin mit selbstgedichteten Songs hochleben: „Frau Martin taucht auf, fast vor einem Jahr, am Gymi ist sie seitdem, hurra“ oder „APM ist cool, Queen of School“ waren einige der Textzeilen. APM steht für den Namen der Direktorin: Andrea Pauline Martin.

Die Chorklasse sorgte mit einem selbst geschriebenen Song für Unterhaltung. © Ralf Ruder

Im Namen der Schülerschaft bekam die neue Schulleiterin dann noch ein weiteres Geschenk überreicht: eine Apfelquitte, die im Laufe des Jahres ihren Platz im Schulgarten finden soll. Die Direktorin wird das Gewächs selbst einpflanzen. An dem kleinen Baum hingen zahlreiche Sterne und Herzen aus Papier, auf die Sechstklässler gute Wünsche für Martin geschrieben hatten.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)