Die Weilheimer haben genug: Petition wegen Krähenplage in der Stadt

Vielerorts im Stadtgebiet wie hier nahe der Arbeitsagentur haben die Krähen Nester gebaut. © archiv gronau

Viele Weilheimer fühlen sich von Saatkrähen massiv geplagt. Gordian Hermann ergreift jetzt die Initiative mit der Petition „Saatkrähen aus Weilheim vergrämen“. Er fordert die Stadt auf, endlich hinzuschauen.

Weilheim – Lärm, Schmutz, Verdrängung anderer Tierarten – das sind Gordian Hermanns Hauptargumente in seiner Petition für die Vergrämung der Saatkrähen aus dem Weilheimer Stadtgebiet. Über 500 Menschen haben die Petition seit Juni unterzeichnet.

Die Anzahl der Saatkrähen sei in den letzten drei Jahren immens gestiegen, beklagt Hermann im Petitionstext. Persönlich sei er betroffen, da sich mittlerweile über 60 Krähennester in seiner Wohngegend angesammelt haben.

Auch aus den Kommentaren zur Petition wird klar: Der Leidensdruck ist groß. Schlaflose Nächte durch Krähenlärm und Verschmutzung durch Kot mindern die Lebensqualität. Stimmen melden sich beispielsweise aus der Gegend um das Bürgerheim. Auch die Au, Friedhof und Maibaumpark sind betroffen.

Auwald als geeignetes Ausweichgebiet

Bisherige Vergrämungsversuche waren mäßig erfolgreich. Als Hauptgrund nennt Hermann dabei den fehlenden Handlungswillen der Stadt. Sein bisheriger Schriftwechsel mit der Stadt sei erfolglos geblieben. Er fühle sich stetig weitergereicht. Die wichtigste Forderung lautet demnach, das Krähenproblem endlich angemessen politisch zu thematisieren.

Auch andernorts sind derartige Probleme bekannt. In Meitingen habe man sich durch den Einsatz von Greifvögeln, genauer gesagt amerikanischen Wüstenbussarden, beholfen. Auch das Ausräumen von Nestern und Beseitigen von Nistmöglichkeiten sei möglich, wenn auch weniger effektiv. Durch keine dieser Maßnahmen würden die Tiere direkt geschädigt oder getötet. „Die Greifvögel schlagen nicht“, greifen die Krähen also nicht an, sagt Hermann. Die Waldgebiete um Weilheim, beispielsweise der Auwald, stellten zudem geeignete Ausweichgebiete für die Krähen dar.

Saatkrähen stehen auf der Roten Liste

Manfred Stork vom Stadtbauamt erwidert, dass die Saatkrähen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten verzeichnet seien und somit als geschützt gelten. Die Handlungsmöglichkeiten seien somit begrenzt. Man sei aber weiterhin mit der Regierung am Verhandeln und arbeite an der Vergrämung zumindest aus dem Paradeis.

Ob Hermanns Vorstoß erfolgreich sein wird, bleibt offen. Als nächster Schritt folgt die Übergabe der Petition an Bürgermeister Markus Loth.

Die Petition finden Sie unter www.openpetition.de/petition/online/saatkraehen-aus-dem-stadtgebiet-weilheim-vergraemen