Personalmangel: Hallenbad geschlossen – aber Mitarbeiter soll abgeschoben werden

Von: Sebastian Tauchnitz

Das Hallenbad ist wegen Personalmangels derzeit geschlossen. Dennoch wurde vor wenigen Monaten der Arbeitsvertrag mit einem Rettungsschwimmer aufgelöst.

Weilheim – Diyar M. (Name geändert) ist, wie seine Bekannten berichten, ein Musterbeispiel für gelungene Integration. Der Iraner lebt seit fast sieben Jahren in Deutschland, arbeitet in Weilheim ehrenamtlich als Fußballtrainer, hat eine eigene Wohnung, ist familiär bestens eingebunden und evangelischer Christ. Das war der Hauptgrund dafür, warum er seine Heimat verlassen musste.

Arbeitsvertrag aufgelöst – sofortige Abschiebung verhindert

Bis vor kurzem war er auch beim Landkreis fest angestellt als Rettungsschwimmer im Weilheimer Hallenbad. Das änderte sich, als sein Arbeitsvertrag Anfang Juni aufgelöst wurde, wie seine Bekannte Sylvia von Lichem berichtet. Gemeinsam mit anderen unterstützt sie M. in seinem Kampf und sein Leben und seine Zukunft.

Der Arbeitsvertrag sei aufgelöst worden, weil das Landratsamt seine Aufenthaltsgestattung widerrufen habe. „Nur durch einen Anwalt konnte seine sofortige Abschiebung im Juni verhindert werden“, schreibt von Lichem.

Entscheidung war auch innerhalb des Landratsamtes höchst umstritten

Als sie dieser Tage in der Heimatzeitung las, dass das Hallenbad in Weilheim wegen Personalmangels geschlossen werden muss, traute sie ihren Augen kaum. Auf der einen Seite suche man händeringend Personal, auf der anderen Seite werfe man engagierte, gut integrierte Mitglieder raus.

Eine Entscheidung, die nach Informationen der Heimatzeitung auch innerhalb des Landratsamtes höchst umstritten war. Landrätin Andrea Jochner-Weiß und andere Verantwortliche seinen der Ansicht gewesen, dass Diyar M. einen so genannten „Mangelberuf“ ausübe und deswegen seine Aufenthaltsgestattung verlängert werden könne. Dem hätten Vertreter von Rechtsamt und Ausländerbehörde widersprochen. Eine Tätigkeit als Rettungsschwimmer sei kein klassischer Ausbildungsberuf.

Das sorgt nicht nur in Teilen des Landratsamtes für Unverständnis. Eine unserer Quellen formuliert es so: „Wenn ein Tellerwäscher in einem Restaurant abgeschoben werden soll und ich weiß, dass ich angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt keinen Ersatz finde, dann übt der Tellerwäscher einen Mangelberuf aus, da das Restaurant ohne ihn halt nicht öffnen kann, weil keine sauberen Teller mehr da sind.“

„Rettungsschwimmer haben nur eine ergänzende Funktion“

Offensichtlich fänden sich auch nach Monaten der Suche keine Rettungsschwimmer für das Hallenbad. Und es sei mitnichten so, dass es ausschließlich Fachangestellte für Bädertechnik brauche, um das Hallenbad wieder öffnen zu können. „Wenn Schwimmunterricht ist, reicht es vollkommen, wenn ein Rettungsschwimmer vor Ort ist, weil Aufsichtspersonal vorhanden ist. Das entlastet die Fachangestellten, die dann während der regulären Öffnungszeiten eingesetzt werden können“, so ein Mitarbeiter des Landratsamtes.

Dennoch argumentiert das Landratsamt auf Anfrage genau in diese Richtung: „Um ein Hallenbad zu betreiben, bedarf es in erster Linie Fachangestellte für Badebetriebe (FAB). Rettungsschwimmer etwa können nur eine ergänzende und unterstützende Funktion einnehmen“, teilt die Pressestelle mit. Eine Aufenthaltserlaubnis sei nie erteilt worden, lediglich eine „Aufenthaltsgestattung“, die zur Arbeitsaufnahme berechtige und die Anfang Juni auslief.

„Das Landratsamt ist an die rechtlichen Vorgaben gebunden“

Zudem wird darauf hingewiesen, dass derzeit mit Ausnahme von schweren Straftätern niemand in den Iran abgeschoben werde. Diese Regelung gilt allerdings erst seit wenigen Tagen, nachdem das Regime im Iran brutal gegen Demonstranten vorgeht. Im Juni, als Diyar M. seinen Aufenthaltsstatus verlor und ausreisepflichtig wurde, hätte er abgeschoben werden können. Weder der Umstand, dass M. seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten konnte, noch seine gute Integration in Weilheim spielten bei der Entscheidung eine Rolle: „Integration ist generell wichtig, allerdings setzt dies zunächst ein Aufenthaltsrecht voraus“, schreibt das Landratsamt.

Die Frage, warum ein evangelischer Christ in ein islamistisches Land abgeschoben werden sollte, ließ das Landratsamt völlig unbeantwortet. Stattdessen wird noch einmal betont: „Das Landratsamt ist ebenso wie jeder Bürger an die rechtlichen Vorgaben gebunden. Gerade von einer Behörde wird hier eine Vorbildfunktion erwartet.“

Härtefallantrag: Der Kampf läuft noch

Doch wie reagiert der Betroffene auf die Geschehnisse? „Vielen Dank, dass sie sich die Zeit nehmen möchten, um meine Geschichte zu hören“, schreibt er. Und bittet darum, nicht zu berichten: „Nach aktueller Situation sieht es wohl für iranische Flüchtlinge gut aus und ich haben paar Versprechungen oder Hoffnungen bekommen, dass ich eventuell weiterarbeiten könnte oder sogar kurzen Aufenthalt erhalten könnte! Mein Härtefallantrag ist auch noch nicht durch. Diese Chance will ich mir nach sieben Jahren ehrlichem, harten Kampf in diesem Land nicht versauen und habe die Hoffnung immer noch nicht verloren.“ Deswegen hat sich die Redaktion entschlossen, seinen Namen zu ändern, um ihm ein faires Verfahren vor der Härtefallkommission zu ermöglichen.

Iraner bekommt mittlerweile Hilfe

Derweil bekommt das Landratsamt Rückendeckung vom Bayerischen Innenministerium: „Asylbewerber, die nach gründlicher Prüfung keinen Anspruch haben, in Deutschland zu bleiben, müssen unser Land wieder verlassen“, teilt die Pressestelle mit.

Explizit ausgeschlossen werden seitens des Ministeriums Abschiebungen in den Iran nicht: „Uns ist Stand heute weder eine aktualisierte Lagebeurteilung des Auswärtigen Amtes noch eine fundierte Lageeinschätzung des Bundesinnenministeriums zur Lage im Iran bekannt. Äußerungen der Bundesinnenministerin in den Medien aus der letzten Woche lassen darauf schließen, dass die Bundesregierung Abschiebungen in den Iran aktuell für nicht mehr vertretbar hält.“

Eine Auskunft, ob Diyar M. einen Mangelberuf ausgeübt habe oder nicht, gab es nicht vom Innenministerium. Darüber entscheide die Bundesagentur für Arbeit. M. hat sich im Kampf um sein Leben mittlerweile Unterstützung bei Asyl im Oberland und der Caritas gesucht.

