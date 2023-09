Container stapeln für neues Schulgebäude

Von: Stephanie Uehlein

Aufbau der Container-Module an der Hardtschule: In Betrieb gehen soll das 40 Meter lange und 15 Meter breite Interimsgebäude Ende des Jahres. Rechts ist das bestehende Schulhaus zu sehen, hinten auf dem Gelände die Turnhalle. © ruder

Riesige Container stapeln sich derzeit an der Hardtschule in Weilheim: Aus ihnen wird ein provisorischer Erweiterungsbau, der gleich mehreren Zwecken dient.

Weilheim – Nicht alltägliche Arbeiten haben sich in den vergangenen Tagen an der Hardtschule in Weilheim beobachten lassen: Anfang September wurde mit der Montage von Container-Modulen begonnen, die die Grundbestandteile eines provisorischen Erweiterungsbaus bilden. Das besondere Schulgebäude soll für diverse Zwecke genutzt werden. Es ist zwar schon klar, dass die Grundschule an der Hardtkapellenstraße einen festen zusätzlichen Bau bekommen soll, doch bis dieser fertig ist, soll das Provisorium gute Dienste leisten (wir berichteten). Räume für die offene Ganztagsbetreuung finden in den Container-Modulen laut einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt Weilheim genauso Platz wie Unterrichts- und Fachräume. Und im Erdgeschoss des Containergebäudes entstehen eine Ausgabeküche und ein Speisesaal.

Der Interimsbau umfasst drei Stockwerke

Der Interimsbau auf einer bisherigen Wiese neben der Grundschule umfasst drei Stockwerke. Die Werkplanung für die Errichtung des Provisoriums wurde im vergangenen Mai abgeschlossen. Ende Juli begannen dann die Tiefbauarbeiten auf der Westseite des bestehenden Schulgebäudes.

Die Hardtschule gibt es seit 1972. Sie wurde 2007 erweitert und drei Jahre später grundlegend saniert. Ende des vergangenen Schuljahres wurden im Gebäude rund 460 Kinder in 18 Klassen unterrichtet.

Fertigstellung dauert noch bis Ende des Jahres

Auch wenn sich die Container-Module relativ schnell mit Hilfe eines Krans zusammensetzen lassen – bis die Schüler den Interimsbau nutzen können, dauert es noch etwas: „Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes ist bis Ende des Jahres geplant“, so die Stadt. Der feste Erweiterungsbau, der östlich der Schule in die Höhe gezogen werden soll, geht laut Plan 2025 in Betrieb.

