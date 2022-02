Weilheim: Hoffnungsschimmer für einen Radweg am Öferl

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Wo bisher Geröll und Gestrüpp ist, wäre laut Deutscher Bahn AG grundsätzlich ein Radweg entlang der Straße „Am Öferl“ denkbar. © Ruder

Ein Radweg am Öferl, parallel zu den Bahngleisen? Das würden sich einige Weilheimer wünschen. Überraschenderweise ist die Bahn nun sogar bereit, Grund dafür abzutreten.

Weilheim – Entlang der viel befahrenen Straße Am Öferl soll auf Bahngrund ein Radweg angelegt werden: Diesen Antrag reichte der Arbeitskreis „Mobilität und Verkehr“ der Weilheimer Agenda 21 vergangenen Sommer bei der Stadt ein – und fand damit durchaus Zuspruch in den zuständigen Stadtratsausschüssen (wir berichteten). Allerdings war die Hoffnung im Rathaus aufgrund bisheriger Erfahrungen gering, dass die Bahn dafür Grund abtreten würde.

Da hat sich die Stadtspitze getäuscht. Eine Anfrage des Stadtbauamtes bei der Deutschen Bahn ergab, dass diese sich „hier grundsätzlich einen Radweg vorstellen könnte“ und bereit wäre, Grund dafür abzutreten. Das wurde im Rathaus mit Freude vernommen. Zugleich betonte Bürgermeister Markus Loth (BfW) in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung: „Das heißt noch lange nicht, dass der Radweg gebaut wird.“ Es gehe erst mal nur um eine „Machbarkeitsstudie“.

Stadt soll detaillierte Planung vorlegen

Für den Abschnitt von der Kurve der Straße „Am Öferl“ (beim „Haus der evangelischen Kirche“) bis zur bestehenden Rampe der Bahnhof-Unterführung könnte sich die Bahn einen Grundstücksverkauf an die Stadt vorstellen, erklärte Bauverwaltungsleiter Manfred Stork in der Sitzung. Um die Rampenanlage müsste der Radweg weiter in das Bahngelände verschwenkt werden, um dann bis zum Beginn des Park & Ride-Platzes zu führen – hierfür könnte die nötige Fläche per Dienstbarkeits-Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden. Um Genaueres zu prüfen, solle die Stadt eine detaillierte Planung vorlegen.

„Nutzen, wenn sich da ein Türchen auftut“

Genau das will die Stadt nun auch tun, wie der Bauausschuss beschloss. Dagegen stimmte nur Gerd Ratter (ÖDP): Auch er zeigte sich zwar „erfreut über diese Möglichkeit“, empfahl jedoch, die Sache zurückzustellen, bis für die Radwegvorschläge im 2021 beschlossenen Radverkehrskonzept eine Priorisierungsliste erstellt ist. Bürgermeister Loth warb jedoch für eine sofortige Entscheidung: Man müsse es nutzen, „wenn sich da ein Türchen bei der Bahn auftut“ – unabhängig davon, ob der Radweg dann tatsächlich realisiert wird.

Wünschenswert - oder doch eher verzichtbar?

„Als Sicherung für die Zukunft“ war auch BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek für dieses Vorgehen. Allerdings sei der Abschnitt am Öferl für sie „nicht der vorrangigste Radweg“. Das sah Horst Martin (SPD) etwas anders, zumal dieser Wunsch ja bereits im Radverkehrskonzept auftauche. „Sehr, sehr wünschenswert“ fand auch CSU-Sprecherin Marion Lunz-Schmieder den Radweg am Öferl. Das „schwierigere Stück“ werde dort allerdings eine Weiterführung nach Norden Richtung Töllernkreisel.

Dass so oder so noch einige Zeit bis zu einer Entscheidung in dieser Sache vergeht, darauf verwies Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt-Sommer: „Vorentwurf, Grundstücksverhandlungen, Gestattungsvertrag etcetera – das dauert noch mindestens zwei, drei Jahre.“