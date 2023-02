Weilheimer Hoffnungszeichen in Zeiten der Krisen

Von: Magnus Reitinger

Impulse zur Hoffnung setzt die Pfarreiengemeinschaft Weilheim – hier ein Teil des Pastoralteams: (vorne, v.l.) Pfarrer Engelbert Birkle, Pastoralreferentin Andrea Günther-Reitinger, Klinikseelsorgerin Mona Schmid sowie (hinten, v.l.) Kirchenmusiker Jürgen Geiger, Diakon Stefan Reichhart, Pfarrhelferin Gudrun Grill und Kaplan Roland Weber. © Ruder

Am Aschermittwoch ist alles vorbei? Von wegen! Für Christen in Weilheim beginnen heute Wochen der Hoffnung. Bei besonderen Angeboten in der Fastenzeit erzählen Mitarbeiter der katholischen Pfarreiengemeinschaft von dem, was ihnen Mut macht. Und sie laden alle ein, ihre persönlichen Hoffnungszeichen zu teilen.

Weilheim – Ein passenderes Motto könnte es wohl nicht geben – in Zeiten, die vielen Angst machen. „Was mich hoffen lässt…“, so hat das Team der Pfarreiengemeinschaft Weilheim seine Impulse zur heute beginnenden Fastenzeit überschrieben. „Wir laden ein, in Zeiten der Umbrüche und Unsicherheiten Hoffnungszeichen wahrzunehmen und sie mit anderen zu teilen“, erklärt Stadtpfarrer Engelbert Birkle.

„Hoffnungswege“ quer durch die Stadt

Dazu hat er mit seinen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Reihe besonderer Angebote vorbereitet. Unter anderem wird bis Palmsonntag auf verschiedene „Hoffnungswege in Weilheim“ eingeladen, mit Andachten und Gebeten an teils ungewöhnlichen Orten. „Es gibt in unserer Stadt echte Hoffnungsorte. Hier laden wir ein, innezuhalten, zu staunen und zu danken“, so Birkle. „Kinder als Hoffnungsträger“ heißt es etwa am 10. März, 18 Uhr, auf dem Pausenhof der Hardtschule. Oder „Hoffnung finden, wenn das Leben schwer wird“ am 17. März vor der Ehe-Familien-Lebensberatung im Regionalzentrum an der Waisenhausstraße. Auch ökumenische Angebote gibt es unter den „Hoffnungswegen“. Den Auftakt bildet am kommenden Freitag, 24. Februar, dem Jahrtag des Angriffs auf die Ukraine, ein ökumenisches Friedensgebet um 18 Uhr auf dem Weilheimer Marienplatz. Motto: „Friedenshoffnung“.

Ein „Hoffnungsbaum“ lädt zum Mitmachen ein

Auch bei den Messfeiern in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt werden jeden Sonntag in der Fastenzeit Impulse zum Thema „Was mich hoffen lässt…“ gesetzt – jeweils um 9.30 und um 18.30 Uhr. Pastoralreferentin Andrea Günther-Reitinger spricht am 5. März über „Göttliche Augenblicke im Leben“. Pfarrer Birkle erläutert am 12. März, „was mich hoffen lässt, wenn ich an unsere Kirche denke“ – und Diakon Stefan Reichhart am 19. März, „was mich hoffen lässt, wenn ich durch die Straßen gehe“. Am 26. März berichtet Pfarrhelferin Gudrun Grill, „was mich hoffen lässt, wenn mir der Zustand unserer Welt bewusst wird“. Und vom „Brot, das die Hoffnung nährt“ predigt Kaplan Roland Weber am Gründonnerstag, 6. April.

An einem „Hoffnungsbaum“, der in der Stadtpfarrkirche aufgestellt wird, sind zudem alle eingeladen, ihre persönlichen Hoffnungszeichen aufzuspüren und mitzuteilen. „Gestalten Sie ein Blatt und helfen Sie mit, dass unser Hoffnungsbaum im Laufe der kommenden Wochen zu grünen beginnt und zur Entfaltung kommen kann“, heißt es in der Einladung dazu.

Verbindung von Gebet und Joggingrunde

Darüber hinaus gibt es in der Pfarreiengemeinschaft in den sieben Wochen bis Ostern bewährte Angebote wie „5 nach 12“ mit meditativer Musik und „Zeit für Dich“ (jeden Freitag nach dem Zwölfuhrläuten in der Stadtpfarrkirche) oder „Laufend Fasten“, eine Verbindung von Gebet und Joggingrunde (Treffpunkt samstags um 7.30 Uhr bei der Bäckerei Kasprowicz an der Wessobrunner Straße).

All diese Angebote verbinden sich zu einem „Hoffnungsweg“, und auf diesem „kann sich das Verständnis weiten“, so die Überzeugung von Stadtpfarrer Birkle. Dabei, so fügt er an, wolle entdeckt sein, was der tschechische Menschenrechtler und Politiker Vaclav Havel so formuliert hat: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“

Alle Informationen zu den Impulsen der Pfarreiengemeinschaft zur Fastenzeit finden sich auf einem Flyer, der in den Weilheimer Kirchen ausliegt und online unter www.pfarreien-weilheim.de heruntergeladen werden kann.