Hund bei über 30 Grad im Auto gelassen - Polizei befreit das Tier

Von: Elena Siegl

An einem heißen Sommertag hat die Polizei einen Hund aus einem Auto befreit. (Symbolbild) © Imago

Über 30 Grad zeigte das Thermometer, trotzdem ließ eine Frau ihren Hund im Auto zurück. Die Polizei musste das Tier am Mittwochnachmittag befreien.

Weilheim – Auf keinen Fall sollte man Hunde bei hohen Temperaturen, wie sie derzeit in der Region herrschen, alleine im Auto zurücklassen. Schließlich heizen sich die Pkw auf und es wird schnell unerträglich im Fahrzeuginneren. In Weilheim musste die Polizei am Mittwochnachmittag nun dennoch ausrücken, um einen Vierbeiner aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Inspektion Weilheim am Mittwoch, 23. August, gegen 15.30 Uhr durch die Integrierte Leitstelle mitgeteilt, dass im Bereich des Weilheimer Krankenhauses ein Hund in einem Fahrzeug eingesperrt ist. Die anfahrenden Beamten konnten dann in der Johann-Baur-Straße tatsächlich ein Fahrzeug mit einer Augsburger Zulassung feststellen, in dem sich im Kofferraum ein Hund befand.

Zahlreiche Versuche, die Halterin zu erreichen, liefen ins Leere. Angesichts der herrschenden Außentemperatur von über 30 Grad und der Tatsache, dass der Hund einen dehydrierten Eindruck machte, musste die Polizei schnell handeln. Die Weilheimer Beamten konnten den Wagen über ein leicht geöffnetes Fenster schadlos öffnen und durch Umklappen der Rücksitzbank den Hund aus dem Wagen holen.

Polizei versorgt Hund mit Wasser und bringt ihn an einen kühlen Platz

Der Hund sei noch vor Ort mit einer entsprechenden Portion Wasser versorgt und auf der Inspektion Weilheim an einen kühlen Platz gebracht worden, heißt es im Polizeibericht. Gegen 16.45 Uhr sei das Tier dann von der Hundehalterin abgeholt worden. Die Dame erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

