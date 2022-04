Weilheim: Im neuen Kinderhaus ist schon Leben

Bei der Eröffnung des „Kinderhaus am Sonnenfeld“ führten (v.r.) „Fortschritt“-Geschäftsführerin Tatijana von Quadt und Leiterin Tina Ruhe durchs Gebäude. © Gronau

In der neuen Kindertagesstätte neben der Hardtschule werden derzeit 61 Kinder in vier Gruppen betreut, wie es nun bei einem Eröffnungstermin mit geladenen Besuchern hieß. Eine Erweiterung auf acht Gruppen ist geplant, der Termin dafür steht aber noch nicht fest.

Weilheim – Mit viel Tageslicht, das durch die großen Fenster in die hohen Räume fällt, mit betongrauen Sichtbetonwänden, viel hellem Holz und runden Ecken präsentiert sich die neue Kindertagesstätte, die die Stadt Weilheim an der Hardtkapellenstraße gebaut hat. Sie ist die erste Hälfte einer größeren Einrichtung, die dem Bedarf an Betreuungsplätzen in dem schnell wachsenden Oberzentrum gerecht werden soll.

Europaweiter Wettbewerb für Planung

Die Planung der Einrichtung geht laut Bürgermeister Markus Loth auf das Jahr 2017 zurück. Damals wurde zur Deckung des aktuellen Bedarfs neben der „Grundschule Weilheim am Hardt“ eine Containeranlage aufgestellt, die Platz für zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen bot. Ein Jahr später begann der Neubau mit der Auslobung eines europaweiten Wettbewerbs zum Bau eines achtgruppigen Kinderhauses. Dieses sollte in zwei Bauabschnitten errichtet werden. An dem Wettbewerb nahmen 15 Architekturbüros teil, gewonnen hat ihn das Münchner Büro „Fuchs und Rudolph“ zusammen mit dem Landschaftsarchitekturbüro „Rockinger“. Ende Januar 2020 hatte die Stadt Weilheim die Baugenehmigung, im April darauf war Baubeginn des ersten Bauabschnitts, der am 17. Januar 2022 fertig war und im Februar bezogen wurde.

Wärme kommt aus der Hardtschule

Das Gebäude ist laut Michael Schleich, der in der Stadtverwaltung für Hochbau zuständig ist, ein nicht unterkellerter zweigeschossiger Bau aus Stahlbeton und Holz. Die Fußbodenheizung ist an die Hackschnitzelheizung der Hardtschule angeschlossen, die von einem mit Erdgas betriebenen Spitzenlastkessel unterstützt wird. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach liefere Strom für den Eigenverbrauch.

Erster Bauabschnitt für 5,5 Millionen Euro

Geplant war laut Loth, diesen ersten Bauabschnitt für 5,5 Millionen Euro zu errichten, die tatsächlichen Kosten stünden aber noch nicht fest. Die Stadt Weilheim habe aus zwei Förderprogrammen gut zwei Millionen Euro bekommen. Loth räumte auf Nachfrage unserer Zeitung aber ein, dass diese zwei Millionen Euro letztendlich auch von den Steuerzahlern kommen.

Die Containeranlage, die derzeit leer steht, bleibt laut Stefan Popp, der für Kindertagesstätten zuständig ist, bestehen, damit die Stadt künftigen Bedarf schnell decken kann.

Geflüchtete aus der Ukraine als Personal?

Um mehr Kinder betreuen zu können, ist laut Tina Ruhe, die die Einrichtung leitet, auch mehr Personal nötig. Es sei derzeit allerdings sehr schwierig, „entsprechend ausgebildetes Personal“ zu bekommen. Es gebe zwar zahlreiche geeignete Personen unter den aus der Ukraine geflüchteten Menschen, diese müssten aber die Zulassung zur Ausübung dieser Tätigkeit bekommen, und dies „möglichst schnell und unbürokratisch“. Damit wäre allen Beteiligten geholfen.

Betreiber des Kinderhauses ist die gemeinnützige Gesellschaft „FortSchritt“ mit Sitz in Niederpöcking. Sie betreibt laut Geschäftsführerin Tatijana von Quadt 35 Einrichtungen in acht oberbayerischen Landkreisen und der Stadt München, in denen insgesamt rund 1300 Kinder betreut werden. In den Häusern sind auch Kinder, die einen zusätzlichen Förderbedarf haben.

Alfred Schubert