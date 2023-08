Müssen wir uns Sorgen machen ums Grundwasser?

Interview mit Klima-Experte Peter Winkler

Von Magnus Reitinger schließen

Als ehemaliger Leiter der Wetterwarte auf dem Hohen Peißenberg ist Peter Winkler ein Experte fürs Klima. Nun hat er sich mit der Grundwasserentwicklung beschäftigt - und empfiehlt Konsequenzen.

Weilheim – Peter Winkler beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Wetter und dem Klima: Noch ehe der promovierte Meteorologe 1993 die Leitung des Observatoriums auf dem Hohen Peißenberg übernahm, hatte er zum Beispiel Ozonmessungen auf Forschungsschiffen initiiert. Bis zu seiner Verabschiedung aus der weltweit ältesten Bergwetterstation im Jahr 2005 veröffentlichte Winkler, der in Weilheim lebt, fast 100 wissenschaftliche Arbeiten. Und die großen Themen seines Berufslebens beschäftigen ihn auch im Ruhestand: Im Zuge seiner Aktivität bei der Weilheimer Agenda 21 hat der 81-Jährige kürzlich eine – wie er selbst sagt – „kleine Studie zur Niederschlags- und Grundwasserentwicklung“ vor Ort angefertigt (wir berichteten). Einige Folgerungen aus dieser Untersuchung erklärt Winkler im Gespräch mit unserer Zeitung – in dem es schnell um unser aller Lebensstil geht.

Wenn Sie auf die Entwicklung des Grundwassers im Raum Weilheim schauen: Müssen wir uns Sorgen machen?

Im Grunde glaube ich, dass wir noch lange Versorgungssicherheit haben werden. Unsere Wasserquelle ist der Alpennordrand, und da regnet es relativ viel. Aber es gibt einige Unwägbarkeiten. Die Niederschlagsmengen haben über lange Zeit zugenommen, nun sehen wir seit einigen Jahren einen leichten Rückgang. Und es kommt sehr darauf an, wann die Niederschläge kommen. Sommerregen, von Mai bis etwa Oktober, trägt zum Grundwasser gar nichts bei. Wichtig sind hier die Winterniederschläge: Schnee ist ja ein Wasserspeicher, der sein Wasser langsam ans Grundwasser abgibt. Aber mit dem Klimawandel gibt es seltener und weniger Schnee. Und die einzelnen Starkniederschläge fließen oberflächlich ab. Östlich von München ist der Grundwasserspiegel bereits drei Meter gesunken, das macht schon Sorge. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig zu wissen, dass sich Weilheims Grundwasser nicht in erster Linie aus Niederschlag am Ort speist, sondern überwiegend mit den vom Alpenrand wegführenden Grundwasserströmen hierher gelangt – mit einer Verzögerung von bis zu 20 Jahren. Wenn wir heute eine abnehmende Tendenz des Grundwasserspiegels erkennen, ist das also womöglich erst ein Frühwarnsignal, das sich mit Fortschreiten des Klimawandels verstärkt.

Lesen Sie auch: Neuer Solarpark am Ortseingang von Weilheim - „nicht schön“, aber notwendig?

Welche Unwägbarkeiten gibt es außerdem?

Wir sehen zum Beispiel, dass ein wärmeres Mittelmeer vor allem im Herbst starke Schauer mit lokalen Überschwemmungen im Süden erzeugt. Hier sind wir durch die Alpen etwas geschützt. Aber es gibt zunehmend stationäre Wetterereignisse, wie wir sie aus der Vergangenheit nicht kennen. Wir wissen zwar, dass solche Extremsituationen auftreten – sollten uns dabei aber bewusst sein, dass wärmere Ozeane den Wasserkreislauf intensivieren. Wir sehen bereits heftigere Niederschläge im Sommerhalbjahr bei gleichzeitig häufigeren Dürren.

Wie können wir umgehen mit solchen Unwägbarkeiten?

Wir müssen die Ursachen analysieren und uns zudem die chaotisch auftretenden Phänomene klarmachen, die scheinbar gar nicht zusammengehören, sich aber unerwartet zu Extremereignissen überlagern. Es gab schon immer mal Extreme und Spitzen, aber es werden immer mehr Spitzen, und die kombinieren und verstärken sich auch noch. Es geht darum, das zu verstehen. Wir sollten trotz unsicherer Risikoeinschätzung schon jetzt zum Handeln kommen.

Was sind Ihre persönlichen Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen?

Ich sage immer: Der Mensch lernt durch Einsicht oder schlechte Erfahrung... Aber man kann sicher sagen: Es wird nicht ohne Verzicht gehen. Wir haben überzogen in der Nutzung der Natur. Die Frage ist doch: Das, was wir als Komfort betrachten – steht uns das von der Natur überhaupt zu? Wir sehen, dass die Natur unsere Art der Nutzung nicht mehr mitmacht und dass wir Risiken eingehen, deren Folgen wir nicht mehr überblicken. Wir nehmen für den kurzfristigen Gewinn zu viel Risiko in Kauf. Letztlich geht es immer um Balancen, die aufrechterhalten werden müssen. Eigentlich regelt die Natur diese Balancen für uns, aber wir greifen in die Gleichgewichte zu stark ein.

Was kann jeder von uns beitragen, dass uns das Wasser nicht irgendwann ausgeht?

Wir müssen lernen, bewusst mit Wasser umzugehen und es als Lebensmittel zu sehen –und dass es besser ist, aus Wasser nicht ein Geschäft zu machen. Dass Wasser aus weit transportierten Flaschen besser sei als das aus dem Wasserhahn, ist ein Irrglaube, der auch viel mit Werbung zu tun hat. Wir sollten uns immer wieder fragen: Ist das, was wir tun, im Einklang mit der Natur, oder sind wir da reklamegetrieben? Wenn alle Menschen zweimal am Tag duschen, ist die Frage, ob das der Natur gut tut. Manchmal hilft auch ein Blick in die Geschichte: Waren Leute früher unhygienisch, weil sie nicht zweimal täglich geduscht haben? Die Menschen haben früher einfacher gelebt, aber doch auch vergnügt.

Was entgegnen Sie auf das Argument, das im Zusammenhang mit dem Klimawandel oft zu hören ist: Dass wir in Deutschland gar nichts ausrichten können und uns auch nicht so anstrengen müssten, weil die Effekte im weltweiten Maßstab doch viel zu gering seien?

Wir müssen zeigen, dass und wie es anders geht. Einerseits müssen wir Technologien entwickeln, die energieeffizient sind. Andererseits sollten wir uns nicht in immer noch größere Technik-Abhängigkeit begeben und auf jeden Zug aufspringen, nur weil es als modern erscheint und gut vermarktet wird. Wir müssen global zeigen, dass wir in vielen Bereichen auch mit weniger Technik auskommen. Wir müssen sparsamer umgehen mit den Ressourcen, wir müssen mehr recyceln – und uns auch mal fragen: Brauchen wir zum Beispiel so dicke Autos mit all den Assistenzsystemen? Um nur ein Beispiel zu nennen.

Solche Fragen sind allerdings nicht sehr populär...

Das sollte uns nicht aufhalten. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für unser Konsumieren und für die Folgen, die es hat. Wenn ich als Beispiel die Solaranlage nehme, die wir – leider erst vor wenigen Jahren – auf unserem Dach installiert haben. Damit haben wir unseren häuslichen Strombezug aus dem Netz um mehr als 90 Prozent reduziert. Für eine solche Investition lohnt es sich vielleicht sogar, mal auf den einen oder anderen Urlaub zu verzichten. Solches Handeln trägt übrigens zu einem guten Gefühl bei – wie auch eine Kultur der Minimierung: Anstelle des ständigen Wachstums und hemmungslosen Ressourcenverbrauchs müsste die Frage sein: Mit wie wenig komme ich aus? Wir müssen zeigen, dass das geht, dass man damit gut lebt und dass damit sogar Geld verdient werden kann.