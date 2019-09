Zehn Jahre Herzog-Christoph-Haus in Weilheim: „Dieses Haus ist total akzeptiert“

Was das Haus für Herzogsägmühle und für Weilheim bedeutet, erklären Thomas Buchmann und Peter Walter im Interview mit der Heimatzeitung.

Weilheim – Vor genau zehn Jahren bezog Herzogsägmühle das Herzog-Christoph-Haus in der Weilheimer Altstadt. Dort sind (neben anderen Läden und privaten Eigentumswohnungen) zahlreiche Angebote der Diakonie-Einrichtung gebündelt – barrierefrei. Außer Büros, einem Café und einem Laden gehören dazu 14 Appartements für Menschen mit Behinderung. Was das Haus für Herzogsägmühle und für Weilheim bedeutet, erklären Thomas Buchmann (Regionalleiter Weilheim) und Peter Walter (Fachbereichsleiter „Menschen mit seelischer Erkrankung“ und „Menschen mit Suchterkrankung“) im Interview mit der Heimatzeitung.

Herr Buchmann, arbeiten Sie gern im Herzog-Christoph-Haus?

Thomas Buchmann: Ja! Das Schöne ist, dass es mitten in der Stadt liegt, mitten im puren Leben. Man kann auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln herkommen, der Stadtbus hält ja gleich nebenan. Und ich arbeite auch deshalb gerne hier, weil wir den Bürgern durch die Vielfalt der Angebote sehr gut helfen können, mit Kollegen, die fachlich ausgezeichnet sind – und menschlich auch. Für Leute, die das erste Mal da sind, hat das Haus mit seinen langen Gängen vielleicht manchmal Behörden-Charakter. Aber spätestens im persönlichen Kontakt mit unseren Fachkräften ist es nicht mehr nüchtern, sondern sehr menschlich.

Peter Walter: Wir haben hier als Herzogsägmühle so gute Erfahrungen mit einem solchen Haus gesammelt, dass wir inzwischen auch in Schongau und Penzberg ähnliche Häuser eröffnet haben – etwas kleiner, aber mit gleichem Ansatz.

Was bedeutet dieses Haus für die Hilfsorganisation Herzogsägmühle?

Buchmann: Dass wir wohnortnah Hilfe anbieten und auf sehr viele Problemstellungen reagieren können – und dabei auf kurzem Weg sehr gute Absprachemöglichkeiten haben. Wir sind hier mit fast allen Fachbereichen von Herzogsägmühle in Weilheim vertreten.

Walter: Mir stellt sich die Frage eher andersherum: Was bedeutet dieses Haus für Weilheim und die Weilheimer? Da hab’ ich als Schongauer natürlich nur eine Fantasie... Aber Spaß beiseite: Dadurch, dass wir hier in jedem Bereich absolut niedrigschwellig arbeiten, sind wir für alle Bürger in der Stadt und im ganzen Landkreis da. Das sind durchweg Angebote, die für die Bürger kostenfrei sind – obwohl sie nicht ganz kostendeckend finanziert sind. Das ist auch unser christlicher Anspruch. Und wir haben den Eindruck, dass dieses Haus in der Bevölkerung total akzeptiert und angenommen ist. Das sehen wir zum Beispiel im Café.

Buchmann: Das „Café VerWeilheim“ ist gelebte Inklusion. Hierher kommen wirklich alle. Und manche kommen über das Café auch zu den Hilfsangeboten; die Berührungsängste sind dann kleiner.

Walter: Sie müssen nicht schwerkrank sein, um unsere Angebote wahrnehmen zu können. Wir sind auch für Menschen in Lebenskrisen da – und da findet hier jeder ein Angebot. Beispielsweise gibt es in Oberbayern seit April 2018 einen flächendeckenden Krisendienst für Menschen mit psychischen Erkrankungen: Dieser steht von hier aus kostenfrei für den ganzen Landkreis zur Verfügung.

Buchmann: So groß unser Haus ist, ist es doch für manche Angebote schon wieder zu klein geworden. Der Integrationsfachdienst zum Beispiel ist wieder ausgezogen, weil er expandiert hat – aber die Vernetzung besteht weiterhin. Auch die „nachgehenden Dienste“ für Menschen in besonderen Lebenslagen sind stark gewachsen und haben ihre fünf Appartements hier aufgegeben und stattdessen 16 an der Schützenstraße bezogen.

Dass die zuvor über die Stadt verstreuten Beratungsdienste von Herzogsägmühle hier in einem Haus gebündelt sind, hat das die Arbeit verändert?

Buchmann: Vor allem durch das Café und den „Herzogsägmühler Laden“, der Produkte aus den Werkstätten in Herzogsägmühle verkauft, sind wir deutlich bekannter geworden. Das macht neugierig und zieht die Leute an. Ansonsten hat gerade beim sozialpsychiatrischen Dienst die Beratungstätigkeit wahnsinnig zugenommen, und bei der Suchtberatung kam ein neues Angebot dazu: ambulante Reha für Menschen mit Suchterkrankung. Dazu gekommen ist auch die ambulante Wohn-Assistenz für Menschen mit geistiger Behinderung, und weiter ausgebaut haben wir die ambulanten Angebote „Betreutes Wohnen in Familien“ und „Betreutes Einzelwohnen“.

Welche Rolle spielen die Wohnungen im Haus? Und sind Sie mit ihnen zufrieden?

Buchmann: Mit den Wohnungen an sich sind wir hochzufrieden. Die Einzel-Appartements erfüllen sehr gut das Recht jedes Menschen auf Privatsphäre, und zugleich gibt es Gemeinschaftsräume, in denen man sich treffen kann. Das Ganze barrierefrei und zu erschwinglichen Preisen –ich bin schon sehr froh, dass wir das anbieten können.

Walter: Früher hat man mehr in WG--Strukturen gedacht – das hat sich gesellschaftlich sehr verändert. So haben wir uns zu einer Mischung aus Privatsphäre und Gemeinschaftsräumen entwickelt. Und das erfüllt dieses Haus hier gut. Wir könnten noch mehr von solchen Wohnungen brauchen.

Buchmann: Entsprechend sind freie Plätze auch immer sofort wieder besetzt.

An der Gestaltung des Gebäudes seitens des Bauherren gab es in der Entstehungszeit viel Kritik. Können Sie diese nachvollziehen?

Buchmann: Ich würde sagen, es ist ein urbanes Gebäude...

Walter: Ich kann die Kritik zum Teil schon nachvollziehen. Aber es ist, wie es ist. Klar wäre es auch schön, wenn an dieser Stelle ein Park wäre. Aber es ist alles eine Frage der Alternativen. Und ich glaube, es hat sich mittlerweile jeder an dieses Gebäude gewöhnt.

Ihr Wunsch für die nächsten zehn Jahre des Herzog-Christoph-Hauses in Weilheim?

Buchmann:Dass wir weiterhin ein gutes Verhältnis zu allen Nachbarn haben, mit denen wir hier zusammenleben.

Walter:So wenig Probleme mit dem Umfeld wie hier hat man wirklich selten. Mit Ausnahme der Bauzeit kann ich mich hier in zehn Jahren an keine einzige Beschwerde erinnern.

Buchmann:Ich wünsche mir, dass wir lange in diesem Haus bleiben können und dass es weiterhin so gut besucht wird. Wir wollen ein Aushängeschild für Herzogsägmühle bleiben – für alle Ideen, die da noch kommen mögen.

Walter: Ich erlebe, dass wir eine gewisse Anerkennung haben. Und ich wünsche mir, dass sich diese Sichtweise weiter durchsetzt, dass hier ganz konkret für Menschen etwas getan wird.

mr

Das Programm zum großen Fest: Zehn Jahre Herzog-Christoph-Haus

Das zehnjährige Bestehen des Herzog-Christoph-Hauses feiern die Herzogsägmühler Dienststellen in Weilheim mit einem großen Fest am Samstag, 21. September – und zwar im Innenhof des markanten Gebäudes in der Weilheimer Altstadt (Herzog-Christoph-Straße 1-5): Von 10 bis 16 Uhr gibt es dort unter anderem einen Gottesdienst, Live-Musik, Kabarett, Improvisationstheater, ein Kinderprogramm mit „Airbrush“, Filzen und Kinderschminken sowie „Actionbound“. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch: Juni 2020: In Herzogsägmühle soll ein Festival der Utopien stattfinden - die Planungen laufen bereits.

Das könnte Sie auch interessieren: Herzogsägmühler Werkstätten mit bestem Wirtschaftsjahr seit Bestehen.