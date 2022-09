Weilheim: Sexualstraftat im Modegeschäft — Täter ist dreifacher Familienvater

Ein ungewöhnlicher Fall von sexueller Nötigung in einem Modeladen beschäftigte das Amtsgericht Weilheim. Der zum Tatzeitpunkt 42-jährige Angeklagte wurde zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. © dpa

Ein ungewöhnlicher Fall von sexueller Nötigung in einem Modeladen beschäftigte das Amtsgericht Weilheim. Der zum Tatzeitpunkt 42-jährige Angeklagte wurde zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Weilheim – Im September 2020 wollte der Mann gegen 10 Uhr in einem Kaufhaus in der Innenstadt eine Jacke anprobieren. Eine 17-jährige Mitarbeiterin habe ihm daraufhin, im engen Durchgang zwischen zwei Auslagetischen stehend, erklärt, wo er die Umkleiden finden würde. Daraufhin sei er auf sie zugekommen.

Sexualstraftat im Modegeschäft: 17-Jährige versteckte sich nach Übergriff

Als sie, um Platz zu machen, leicht zurückwich, blieb der Mann schräg vor ihr stehen und griff der Minderjährigen „einmal fest und dann weniger stark“ in den Intimbereich, wie sie in ihrer Zeugenaussage angab, die als Videoaufnahme abgespielt wurde. Das persönliche Erscheinen und damit die Konfrontation mit dem Beschuldigten wurden ihr dadurch erspart.

Trotz Bekleidung konnte die junge Frau die Berührung deutlich spüren. Sie sei „total perplex“ gewesen und habe sich eilig und schockiert in eine Kammer hinter der Kasse zurückgezogen. „Ich glaube, das hat ihm sogar gefallen“, meinte sie. Der zu diesem Zeitpunkt vorgeschriebenen Maske zum Trotz will sie nämlich ein Grinsen in seinem Gesicht erkannt haben.

Wenige Minuten später verließ sie, einen großen Bogen um den Mann machend, das Geschäft, um im gegenüberliegenden Modegeschäft, das dem selben Besitzer gehört, weiterzuarbeiten. Nach kurzer Zeit sei der 42-Jährige jedoch auch dort hereinspaziert, verließ den Laden nach einer kurzen Runde aber bald wieder. Die junge Frau hatte sich derweil versteckt.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Sexualstraftat im Modegeschäft: Hausverbot für dreifachen Familienvater

In der Mittagspause habe sie dann nur geweint. Während der Vorkommnisse habe sie sich einigen Mitarbeiterinnen anvertraut, die ihr alle geraten hätten, zur Polizei zu gehen. Dazu kam es aber erst später. Den Täter identifizierte sie dort, anhand vorliegender Bildern, aber sofort.

Die psychischen Folgen, gerade im Umgang mit Männern, begleiteten sie allerdings noch lange, auch wenn sie mittlerweile versuche, damit abzuschließen, wie Richterin Claudia von Hirschfeld sagte. Mittlerweile hat der dreifache Familienvater, der der deutschen Sprache nur bedingt mächtig ist und während des Prozesses von einem Dolmetscher unterstützt wurde, Hausverbot bekommen.

Die Familiensituation des Angeklagten gestalte sich dabei nicht erst seit dem Vorfall schwierig, weshalb sich der Mann gewillt zeigte, in naher Zukunft eine Vollzeitstelle anzunehmen. Bisher war er auf Minijob-Basis angestellt. Die Kosten für die Unterkunft trug bisher das Jobcenter, da sich die Familie erst seit 2015 in Deutschland befindet und der weitere Aufenthalt im Land noch nicht wirklich gesichert erscheint.

Sexualstraftat im Modegeschäft: Richterin kann keine vollständige Einsicht oder Reue erkennen

Seine eigene Darstellung der Dinge wandelte sich im Laufe der Zeit. Anfangs hatte er noch behauptet, er sei von der jungen Frau bedrängt worden. Nun würde er den von der Geschädigten geschilderten Tathergang und die damit einhergehenden Konsequenzen aber weitestgehend akzeptieren. Als strafmildernd erwies sich ein Entschuldigungsschreiben des Mannes. Er bedauerte es auch, sich nicht persönlich entschuldigen zu können.

Richterin von Hirschfeld konnte aber keine vollständige Einsicht oder Reue erkennen. „Er hat die freundliche Art der Jugendlichen gründlich missverstanden“, sagte sie. Der Griff an ihren Intimbereich sei „ganz gezielt“ gewesen, wobei er vom Überraschungsmoment profitierte. Dass dies während der Arbeitszeit der jungen Frau geschah, fasste das Gericht als „besondere Demütigung“ auf. Sie auch noch zu verfolgen, sei „dreist“.

Es handele sich daher um einen klaren Fall von sexueller Nötigung, das mit einer achtmonatigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, bestraft wurde.

VON FLORIAN ZERHOCH

