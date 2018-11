Kabarett auf Champions-League-Niveau

Mit spitzen Bemerkungen zu Weilheim und der bayerischen Politik trat Luise Kinseher im Stadttheater auf. Übelnehmen konnte man der „Mamma Bavaria“ aber keinen Seitenhieb.

Weilheim – „Die Bayern spielen und Weilheim ist ausverkauft“, so leitete der Maître de Plaisir der Veranstaltungsreihe „Brot(zeit) und Spiele“ zum Auftritt der Kabarettistin Luise Kinseher über. Ob das an der Verfassung des Rekordmeisters, der Qualität des Programms oder eben doch am gesunden kulturellen Bewusstsein der Weilheimer lag, fragte sich bestimmt so manch einer. Eine gewisse Erwartungshaltung war wohl vorhanden, betrat doch nicht irgendjemand die Bühne des Stadttheaters an diesem Fußball- Mittwochabend, sondern eben „Mamma Bavaria“.

Deren Rolle spielt Kinseher seit 2010 beim traditionellen „Derblecken“ am Nockherberg, inklusive einiger Salvatorreden. Als Bavaria und unter Zuhilfenahme lediglich eines Stuhls als Bühnenaccessoire wurde in vollem Tempo losgelegt. Mit authentischer Fröhlichkeit kann man der – selbstredend in Tracht gekleideten – Reinkarnation der Landesmutter einfach keinen Seitenhieb übelnehmen. Mit das Tollste an Weilheim sei, dass man nach einer halben Stunde mit den Sehenswürdigkeiten durch sei. Gegen die stimmstärkste Partei im Landtag wird gerne und scharf, aber stets charmant geschossen, die bayrische Politik in bester „Nockherberg“-Manier aufs Korn genommen. Sie habe sich ein Erdbeben von der Landtagswahl erwartet, das nur zur Folge gehabt hätte, dass „halt der Nächste an die Oberfläche gerüttelt wurde“ – gemeint Hubert Aiwanger, „da Hubsi“.

Auch Thema „Migration“ kommt zur Sprache

Kinseher nimmt sich so einiges raus, gerechtfertigt durch ihre Rolle. Schon seit Anbeginn der Bayern überblickt sie das bunte Treiben; ihre Schwester Europa gebe nur immer kleinlaut kund, sie habe zu früh zu viele Kinder gekriegt und die Germania sei schon lang nach Südamerika ausgewandert. Mit viel Publikumsbezug und großem Selbstvertrauen reißt Kinseher die Weilheimer Zuschauer mit, bissig und immer mit wohldurchdachtem Hintergrund – so funktioniert gutes Kabarett.

Das Thema „Migration“, oft kritisch hinterfragt mit dem Parallelthema „Tourismus“, schwingt durchweg mit. Sie sei froh über die Einflüsse aus aller Welt und gibt ein Medley aus der ewigen Hitparade des Freistaats inklusive „Resi, i hol di mit’m Traktor ab“ zum Besten – zu asiatisch-pentatonischer Begleitung.

Die Angst vor Fremdem fasst sie augenzwinkernd mit Drohfinger in einem Satz zusammen: „duads bloß net zu vui untereinander... da kemma bloß Deppen raus“. Insgesamt eine beeindruckend eloquente, bunte One-Woman-Show – sicherlich auf dem Niveau der Champions-League.

Von Harald Cosjon