Weilheim kämpft mit für mehr „Tempo 30“ im Land

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Vor Jahren galt schon mal Tempo 30 in der Oberen Stadt. Doch Bayerns Innenministerium hatte das Tempolimit 2010 untersagt. Die Staatsstraße ist einer der Bereiche in Weilheim, für den viele ein Tempolimit ersehnen. © Gronau (Archiv)

Weilheim tritt der „Städteinitiative Tempo 30“ bei, die dafür kämpft, dass Kommunen innerorts 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit anordnen können. Dieser Beschluss im Stadtrat fiel einstimmig – doch konkrete Änderungen gibt es dadurch erst mal nicht.

Weilheim – Die beiden ÖDP-Stadträte Roland Bosch und Gerd Ratter rannten mit ihrem Vorstoß offene Türen bei den Kollegen ein. Ihr Antrag, schon vor einem halben Jahr eingereicht, war völlig unumstritten im Weilheimer Stadtrat; er wurde vergangenen Donnerstag ohne große Diskussion einstimmig angenommen. Somit ist die Stadt Weilheim jetzt offizieller Unterstützer der „Städteinitiative Tempo 30“, in der Kommunen aus ganz Deutschland dafür kämpfen, selber „angemessene Geschwindigkeiten“ für den Verkehr in Ortschaften festlegen zu können. Bisher fehlt den Gemeinden dafür oft die Handhabe.

Ein „prägnantes Beispiel“ mitten in Weilheim

Walter Weber, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, hatte da gleich ein „prägnantes Beispiel“ in Weilheim parat: In der Oberen Stadt brächte ein solches Tempolimit wohl deutliche Lärmreduzierungen, sagte Weber im Stadtrat. Hier gab es vor Ort schon viele Bemühungen um „Tempo 30“ – die aber stets an den vorgesetzten Behörden und Ministerien scheiterten, da es sich um eine Staatsstraße handelt.

Tempo 30 hat viele positive Auswirkungen

Die Städteinitiative, bereits von fast 90 Orten mitgetragen, fordert den Bund auf, „die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten“. Solche Tempolimits hätten eine Reihe positiver Auswirkungen, schrieb Weilheims ÖDP-Stadtratsgruppe in ihrem Antrag: auf die Verkehrssicherheit, auf die Umwelt (durch weniger Emissionen und geringere Lärmbelastung), auf die Anzahl der Verkehrsschilder im Stadtgebiet sowie auf den Verkehrsfluss durch weniger „stop and go“.

Hoffen auf die neue Bundesregierung

Er sehe in dieser Initiative „nur Vorteile und keinerlei Nachteile“, sagte Grünen-Sprecher Manuel Neulinger als Verkehrsreferent des Stadtrates. Wie sehr die Kommunen bei diesem Thema derzeit eingeengt seien, habe 2020/21 das Hin und Her um ein Tempolimit am Öferl gezeigt: Dort beschloss Weilheims Verkehrsausschuss als Kompromiss Tempo 40 auf ganzer Länge – was aber die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes mangels „zwingender Notwendigkeit“ wieder kassierte (wir berichteten). Die Kommunen bräuchten also dringend mehr Spielraum, forderte Neulinger. Zwar ändere sich mit dem Beitritt zur Initiative alleine noch nichts, räumte der Grünen-Vertreter ein. Er hoffe aber, mit der aktuellen Bundesregierung bestünden bessere Chancen auf eine Änderung der Rechtslage, „als es in der Vergangenheit der Fall war“.

Lesen Sie auch: Weilheimer Stadtbus bald bis Polling?

Eine „gute Idee“ nannte auch Susann Enders (FW) den Beitritt zur Städteinitiative. Sie hofft, dass Kommunen dann auch Tempolimits für Staatsstraßen in ihrem Ort verhängen können – wie der Oberen Stadt in Weilheim.

CSU-Vertreter fürchtet Probleme für Feuerwehr

Dass bei diesem Thema „zwei Herzen in meiner Brust schlagen“, sagte Franz Andrä (CSU), der Feuerwehr-Referent des Stadtrates: Mehr „Tempo 30“ sei einerseits „gut für die Bürger“. Andererseits würde es für Mitglieder der Feuerwehren damit schwieriger, schnell zum Einsatz zu kommen – und die Wehren könnten womöglich die vorgeschriebene Hilfsfrist von zehn Minuten bis zum Einsatzort nicht einhalten. Dennoch votierte auch Andrä wie alle anderen Ratsmitglieder für den Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Bürgermeister Markus Loth (BfW) betonte ausdrücklich, dieser Beschluss bedeute nicht, dass in Weilheim irgendwann auf allen Straßen „Tempo 30“ gelten müsse.