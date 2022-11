So ein Adventskonzert hat Weilheim noch nicht erlebt

Von: Magnus Reitinger

Bewegt spielte das Weilheimer Kammerorchester um Dirigent Florian Appel am Sonntag in der Hochlandhalle – hier beim etwas schwächer besuchten zweiten Konzert um 19 Uhr. Beim ersten lauschten auch viele Familien mit Kindern. © ruder

Über 550 Zuhörer ließen sich am Sonntag vom Kammerorchester und von der Stadtkapelle Weilheim in den Advent geleiten – mit einem Konzertprogramm, wie man es in Weilheim bis dato noch nicht gehört hat.

Weilheim – Es war kein kitschig-versüßter Adventsbeginn, den Florian Appel, der künstlerische Leiter des Weilheimer Kammerorchesters, seinen Musikern und dem Publikum bereitete: Mutig, vielschichtig, beherzt war das Programm, das man am Sonntag zweimal in der großen Hochlandhalle erleben konnte. Neben wohlig barocken Festklang hatte Appel zwei weniger bekannte zeitgenössische Werke gestellt, die auch Störklänge zuließen. So hat er den Advent an sich – der ja nicht Fest- sondern Sehnsuchtszeit ist – perfekt grundiert. Und erst recht diesen Advent 2022, der sich neben den üblichen Konsumverlockungen auch noch des fragwürdigen Fifa-Fußballgeschäfts erwehren muss. Wo es doch eigentlich um nichts anderes als Frieden, Frieden, Frieden gehen müsste.

Auch viele Familien mit Kindern im Publikum

Was braucht die Seele in so stürmischer Zeit? Erst einmal Raum! Und Ruhe! Dazu Sorgfalt, Aufrichtigkeit, Besinnung... All das bekam sie in dieser so kühn wie stimmig komponierten Konzertstunde, die zur Premiere um 17 Uhr schon über 350 Besucher anlockte (darunter viele Familien mit Kindern) und bei der Wiederholung um 19 Uhr noch einmal fast 200. Wer sich einließ auf das Wechselspiel dieses Programms, der wurde reich belohnt – mit neuer Hörerfahrung und mit innerer Rührung.

Auftakt hoch oben - mit zwei Dirigenten

Beides bot schon der Beginn: „Wir spielen all mit Freudenschall“, so stimmte Weilheims Stadtkapelle, als Gast-Ensemble eingeladen, in frühbarocker Festlichkeit auf kommenden Glanz ein. Das doppelchörige Werk von Johannes Eccard wurde hoch oben von zwei gegenüberliegenden Rängen geblasen und auch doppelt dirigiert. Wie sich Florian Appel und Stadtkapellenleiter Anian Schwab hier die Bälle zuspielten, war schön anzusehen und programmatisch für diesen Abend.

Chaotische Antworten auf eine drängende Frage

Denn Schwab wechselte flugs in die Rolle des Trompetensolisten, als das Kammerorchester gleich darauf einen Kontrapunkt zum puren Wohlklang setzte: Von fern und fast flehentlich wirft die Trompete in „The Unanswered Question“ die immer gleiche Frage in den Raum – um erst verhaltene, dann erregte und durchweg unharmonische Antworten eines Bläserquartetts vom anderen Hallenende zu erhalten. Dazwischen weben die gut 30 Streicher einen beinahe unbewegten Klangteppich, der höchste Konzentration von den Ausführenden fordert. Das Werk des US-Amerikaners Charles Ives erklang, mit etwas Abstand, gleich in zwei Versionen. Die beiden Fassungen von 1906 und 1935 unterschieden sich nur in Nuancen; es blieben die große Eindringlichkeit und die bohrende, titelgebende, letztlich unbeantwortete Frage – auf die wohl schlichtweg gar keine echte Antwort möglich ist.

Die Botschaft: Sich Zeit nehmen, wenn‘s gut werden soll

In moderne Gefilde wagte sich Appel auch mit dem Werk, das diesem Adventsprogramm das Motto lieh: Fremd und vertraut zugleich wirkt „Festina lente“, eine meditativ fließende und fürs Orchester (mitsamt zwei Harfen) doch rhythmisch herausfordernde Komposition des Esten Arvo Pärt aus dem Jahr 1988. Gewiss eine ungewöhnliche Wahl für ein Adventskonzert, und doch passend: Das lateinische „Festina lente“ lässt sich sinngemäß „Eile mit Weile“ übersetzen. Botschaft: Gerade, wenn’s zu pressieren scheint, sollte man bremsen und sich die Zeit nehmen, die jedes Ding braucht, das gut werden soll. Pärts zarte Klangflächen laden so leise wie eindringlich dazu ein.

Statt einer Zugabe sang das Publikum voller Inbrunst

Das Kammerorchester, das sichtlich wächst und dank fester Bläser mittlerweile auf „Zukäufe“ für Konzerte verzichten kann, wurde den speziellen Anforderungen der zeitgenössischen Stücke gut und lustvoll gerecht. Im fröhlich barocken „Weihnachtskonzert“ von Arcangelo Corelli durfte es die Bögen dann so richtig laufen lassen und reiche Festklänge vorwegnehmen. Gefühlvolle Akzente setzten dazu die aktuell fünf Holzbläser. Ergebnis: ein voller, fein akzentuierter, mitreißender Gesamtklang.

Nach einem weiteren stimmungsvollen Doppelchor der Stadtkapelle bewies nicht nur der Beifall, wie sehr die Musik – und der Advent – binnen dieser Konzertstunde beim Publikum ankamen. Mehr noch zeigten es die Inbrunst und das Feingefühl, mit dem die Besucher ins gemeinsame Abschlusslied „Tochter Zion“ einstimmten.

