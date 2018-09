Am Fußballplatz: Unbekannter belästigt mehrere Kinder - Polizei sucht Zeugen

Ein „verdächtiger Vorfall“, wie sie es selbst bezeichnet, beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei Weilheim: Ein Unbekannter hat auf einem Fußballplatz engen körperlichen Kontakt zu mehreren Kindern gesucht.

Weilheim - Der Tag der offenen Tür bei der Fußballabteilung des TSV Weilheim am Samstagvormittag war ein voller Erfolg, auch der Fußballnachwuchs half fleißig mit. Einige Kinder blieben auch am Nachmittag noch auf dem Trainingsgelände am Zotzenmühlweg, um gemeinsam zu kicken.

Irgendwann gesellte sich ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann dazu, laut Polizei ein südländischer Typ mit dunklem Teint, der gebrochen deutsch sprach. Die Kinder ließen ihn mitspielen. Während des Spiels und in den Pausen suchte der Mann den Kontakt zu den Kindern, drückte sie an sich und umarmte sie, wobei er zeitweise sichtlich erregt war. Nach Beendigung des Spiels trennten sich die beteiligten Personen.

Der Mann ist auf dem Trainingsgelände bis dato unbekannt, nach ihm wird jetzt gesucht. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können bzw. am Samstagnachmittag einen verdächtigen Vorfall auf dem Fußballplatz am Zotzenmühlweg in Weilheim beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0881/6400 mit der Kriminalpolizei Weilheim in Verbindung zu setzen.

