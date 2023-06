Der Weilheimer Kirchenmusiker Jürgen Geiger gab ein beeindruckendes Konzert in einem besonderen Konzertsaal

Sehr gut besucht war das Konzert des Weilheimer Pianisten, Komponisten und Dirigenten Jürgen Geiger. © Ruder

Ein begeisterndes Konzert erlebte das Publikum am Samstag im Pollinger Bibliotheksaal: Der Weilheimer Pianist, Komponist und Dirigent Jürgen Geiger war zu Gast – und übertraf alle Erwartungen.

Polling – Literatur über die bewegten Leben des Ungarn Franz Liszt und des Polen Frédérique Chopin füllen Bibliotheken. Ihre Klavierkompositionen ließen beide unsterblich werden. Geliebt wie gefürchtet sind diese, denn die technischen Hürden in den Werken der beiden virtuosen Pianisten und Komponisten sind hoch. Es gibt immer wieder namhafte Pianisten, die ihre Zuhörer mit gewaltiger Löwenpranke beinahe erschlagen in der Wiedergabe dieser Klaviermusik.

Sicheres Gespür für den Wesenskern der Musik

Diese Befürchtung musste man bei der Sonntags-Matinée im Pollinger Bibliotheksaal mit dem Weilheimer Pianisten, Organisten, Kirchenmusiker und Dirigenten Jürgen Geiger schon per se nicht haben. Der nicht nur in der Region hoch geschätzte Künstler, der immer wieder auch als Pianist sein Publikum begeistert, ist ein Musiker mit subtiler Klangvorstellung, mit sicherem Gespür für den Wesenskern der von ihm interpretierten Musik.

Zum Auftakt wählt Geiger im glänzend besuchten Konzertsaal die „Funérailles“ von Liszt. Zunächst düster tastend, dann mit einer selten zu hörenden, fast jazzigen Rhythmik, bei der man automatisch an Satie denkt, wird dieses klingende Solidaritäts-Bekenntnis Liszts, revolutionären Persönlichkeiten des ungarischen Aufstandes von 1849 gewidmet, bei aller Heldenhaftigkeit vor allem zu einer tröstenden Trauermusik, weich und behutsam. Und spürbar steht plötzlich die-ses „mehr“ als einfach nur Musik zu interpretieren, im Raum, das den Zuhörer eben nicht nur über das Hören, sondern über die suggestive Kraft des Gestaltens erreicht.

Was Geiger auch bei Chopin stets auszeichnet, ist seine Einladung an die Zuhörer, diese Musik mit ihm gemeinsam zu ergründen. Auf dem Podium sitzt kein egomanischer Virtuose, sondern ein Musiker, der im wahrsten Sinn des Wortes mitteilen kann. Der seine Entdeckungen für das Publikum trans-parent macht, einlädt mit einzutauchen in diese romantische Klangwelt.

Fingerwunder an Geläufigkeit

Das Impromptu cis-moll braucht ein Fingerwunder an Geläufigkeit. Mit warmem Rauschen, glitzerndem Perlen, fast meditativem In-Sich-Ruhen widmet sich Geiger hier Chopin. Als schwingendes Klanggeläute berührt der a-moll Valse brillante die Pollinger Bibliotheksmauern. Voll ist die Musik der Romantik mit prominenten Beispielen, die erzählen von der Sehnsucht nach hehren Idealen, der steten Suche nach dem Gefühl des Seins. Geiger geizt im Programm nicht mit Publikumslieblingen aus Chopins Feder. Seine weit-griffige Polonaise A-Dur aus dem Opus 40 gehört, genauso wie die dann folgende b-moll Sonate aus dem Opus 35, zu den vielen Meilensteinen für Pianisten, die höchste Konzentration fordern.

Da verlangen die großen, hämmernden Akkorde des Scherzo, die über die Tastatur fegen, eine mörderische Sicherheit. Sie ist in Geigers Gedächtnis gespeichert, denn nach Noten auf dem Flügelpult braucht man keine Ausschau halten. Zart und bedrückend zugleich darf das Trauermarsch-Thema blühen. In eigener Bearbeitung spendiert Jürgen Geiger zum Finale noch einmal ein Tastenfeuerwerk mit dem Scherzo aus der Cello-Sonate op. 65.

Dass die Konzert-Organisatorin, die Weilheimer Kulturreferentin Ragnhild Thieler, am Ende dann mit verschmitztem Lachen den Künstlerblumenstrauß in zwei herrlich bunte Sommergrüße teilt, um auch einmal die Ehefrau des Pianisten zu ehren, ist eine besonders schöne Geste. Auch die vier jüngsten Zuschauer, die vier Buben der Familie Geiger, die stets mucksmäuschenstill, mit erstaunlicher Disziplin und Freude das Spiel ihres Vaters verfolgen, dürfen ihren Sonderapplaus genießen. Wen wundert es da noch, dass ausschließlich strahlende Gesichter am Ende des Konzertes den Saal verlassen.

Dorothe Gschnaidner