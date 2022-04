Weilheim: Kita-Gebühren steigen kräftig

Von: Magnus Reitinger

Das neue „Fortschritt Kinderhaus am Sonnenfeld“ neben der Hardtschule ist Weilheims jüngste Groß-Investition in die Kinderbetreuung: Der erste Bauabschnitt kostete ca. 5,5 Millionen Euro – zu gut 60 Prozent von der Stadt selbst geschultert. © Ruder

Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder künftig deutlich mehr zahlen: Die Kita-Gebühren in Weilheim steigen bis Herbst 2023 voraussichtlich um bis zu 25 Prozent. Das sei unvermeidlich, um die Leistungsfähigkeit der Stadt und der Träger zu sichern, heißt es aus dem Rathaus.

Weilheim – Gebührensteigerungen sind stets ein heikles Thema in politischen Gremien. Doch die nun anstehende Erhöhung der Benutzungsgebühren für Weilheims Kindertagesstätten war bei der Vorberatung im Hauptausschuss unumstritten – obwohl sie deutlich höher ausfällt als in den Vorjahren. Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung nächsten Donnerstag zustimmt, steigen die Gebühren in Kindergärten bis Herbst 2023 um rund 25 Prozent, in Krippen um etwa 13 Prozent. Diese Erhöhung soll nicht auf einmal erfolgen, sondern in zwei Schritten. Der Stadtrat beschließt sie für die drei städtischen Kitas, also die Kinderhäuser „Nepomuk“, „Pfiffikus“ und „Dorfspatzen Unterhausen“. Gelten werden die neuen Beiträge aber für alle Kitas im Stadtgebiet, also auch die der freien Träger – denn die orientieren sich seit jeher an den städtischen Gebühren. Bei der jüngsten Konferenz der Kita-Leitungen wurde der neue Vorschlag geschlossen unterstützt, wie es am Mittwoch im Hauptausschuss hieß.

So viel müssen Eltern künftig mehr zahlen

Ein Beispiel: Für ein Kind, das täglich sechs bis sieben Stunden einen Weilheimer Kindergarten besucht, beträgt die Monatsgebühr derzeit 131 Euro. Diese steigt zum September 2022 auf 151 Euro und ein Jahr später auf 164 Euro, so der Plan. Wobei den Eltern tatsächlich 100 Euro weniger in Rechnung gestellt wird, weil der Freistaat diese Summe automatisch als Elternbeitragszuschuss leistet – welcher direkt an die Einrichtung geht. Hinzu kommen für Eltern allerdings noch drei Euro Getränkegeld pro Monat sowie, falls gebucht, 3,50 Euro pro Mittagessen. Und: Geschwisterermäßigungen fallen ab kommendem Herbst weg.

Bei den Kinderkrippen steigt der Monatsbeitrag beispielsweise von aktuell 220 Euro – für vier bis fünf Stunden tägliche Betreuung – auf 237 Euro (ab September 2022) beziehungsweise auf 248 Euro (ab September 2023). Hier gibt es nicht automatisch einen Zuschuss, Eltern können aber je nach Einkommen ein Krippengeld von bis zu 100 Euro beantragen.

Weilheim im Städte-Vergleich relativ günstig

Die neue Gebührensatzung, so betont die Stadtverwaltung, habe man „sorgfältig und mit Blick auf die aktuellen allgemeinen Preissteigerungen und damit verbundenen Mehrbelastungen“ erarbeitet. Auch die Gebühren vergleichbarer Kommunen wurden analysiert – Ergebnis: Weilheim sei bei den Kita-Gebühren bislang „relativ günstig“, so Stefan Popp, der das Sachgebiet „Kinderbetreuung“ im Rathaus leitet.

Zuletzt wurden in der Kreisstadt die Kindergartengebühren alljährlich um einen festen Betrag erhöht: abwechselnd mal um zwei, mal um drei Euro pro Monat (in den Krippen in doppelter Höhe). Doch in den jüngsten Haushaltsberatungen und auch in der Rechnungsprüfung wurde gefordert, die Gebührenhöhe zu diskutieren – was der Stadtrat kürzlich in seiner Klausurtagung tat. Ergebnis ist der nun vorliegende Vorschlag, der deutlich über das Gewohnte hinausgeht. Eine Kostendeckung kann auch damit „nicht annähernd erreicht werden“, betont Popp. Doch gelte es den immer weiter steigenden Ausgaben für die Kita-Plätze etwas entgegenzusetzen. „Wir müssen einfach die Leistungsfähigkeit der Stadt und der Träger im Auge behalten“, so Bürgermeister Markus Loth (BfW) im Ausschuss.

Elternbeiräte stimmten zu

Auch die Elternbeiräte der drei städtischen Kitas könnten die Erhöhungen nachvollziehen und hätten ihnen bei einem Treffen diese Woche zugestimmt. Das beruhigte die Ausschuss-Mitglieder durchaus. Petra Arneth-Mangano (SPD) sagte, diese Erhöhungen seien „noch unter oder an der Schmerzgrenze“, etwaige weitere könne sie jedoch nicht mittragen. Brigitte Gronau (Grüne) regte an, bestehende Hilfen für finanziell schwächere Familien stärker zu kommunizieren. Die Einkommensgrenzen dafür seien oft höher als gedacht.

Roland Bosch (ÖDP) nannte die Erhöhungen „nachvollziehbar“ und lobte die transparente Aufbereitung. Für „nötig und gut“ befand Karl-Heinz Grehl (Grüne) die Steigerungen: Bezüglich der hohen Kita-Kosten für die Stadt sei ohnehin mehr „Wahrheit und Klarheit“ notwendig.