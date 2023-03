Hilfe für‘s Klima und die Jugend: Bei außergewöhnlichem Projekt können sich auch junge Straftäter bewähren

Von: Bernhard Jepsen

Sebastian Gut (Leiter Gmünder Hof, l.) und sein Kollege Sebastian Allgeyer (Sozialpädagoge) packten im Rechtlerwald mit an. Ebenfalls auf dem Bild: Sonja Scheurer (Försterin) und Franz Gerold (Vertreter der Wald-Rechtler). © jepsen

Im Zuge des Klimawandels müssen die heimischen Wälder umgebaut werden. Das erfordert nicht nur die Pflanzung von klimastabilen Baumarten, sondern auch deren Pflege. Dafür gibt es im Landkreis nun ein außergewöhnliches Projekt.

Weilheim/Polling – Der von der „Brücke Oberland“ betriebene Gmünder Hof im Süden von Weilheim dient der ambulanten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Die unter dem Label „soziale Landwirtschaft“ betriebene Einrichtung kümmert sich unter anderem um Jugendliche mit Benachteiligungen oder auch Auffälligkeiten im strafrechtlichen Bereich. Was das alles mit dem Waldumbau respektive der Waldpflegeaktionen des AELF zu tun hat? Sehr viel.

Ein Projekt mit praktischem und pädagogischem Nutzen

Das Weilheimer Forstamt hat nämlich mit dem Gmünder Hof eine Partnerschaft ins Leben gerufen. Und so waren unlängst zwei junge, verurteilte Straftäter gemeinsam mit ihren Betreuern im Pollinger Rechtlerwald am Butterberg fleißig bei der Waldarbeit aktiv. Unter fachmännischer Leitung der beiden Förster Sonja Scheurer und Marco Walbrecker wurden junge Laubbäume von umliegenden Fichten freigeschnitten. Ein Projekt mit praktischem, aber auch pädagogischem Nutzen.

Sonja Scheurer sprach beim Pressetermin im Rechtlerwald von einer „Win-win-Situation“ und von „Jugendpflege im doppeldeutigen Sinn“. Denn, wie Kollege Marco Walbrecker erläuterte, „muss auch beim Wald in die Erziehung der jungen Bäume eingegriffen werden“.

Der Klimawandel macht den Förstern immer mehr zu schaffen. „Vor allem die Fichte ist ein Problem geworden“, erzählte Scheurer. Die Hauptbaumart in der Region kommt angesichts der zunehmend warmen Temperaturen und Trockenperioden immer mehr an ihre ökologischen Grenzen. Sie soll deshalb im Reinbestand reduziert und durch resiliente Baumarten ersetzt werden. Die jungen Bäume müssen aber gehegt und gepflegt werden. „Es gibt viel zu tun“, so Scheurer: „Wir wollen einen vielfältigen Wald.“

Der Fokus liegt dabei auf Laubhölzern. Doch bis die jungen Stämme groß werden, dauert es. Die Kronen müssen immer wieder vom umliegenden (Fichten-)Bewuchs freigeschnitten werden – und da kommen die Jugendlichen vom Gmünder Hof ins Spiel. Intention des Jugendstrafrechts ist es, nicht nur zu bestrafen, sondern dort, wo Perspektiven bestehen, auch pädagogische Hilfe anzubieten. Genau dieses Ziel verfolgt der Gmünder Hof bei der Beteiligung an der Waldpflegeaktion.

Arbeit ist „ein gutes Medium, um ins Gespräch zu kommen“

„Die jahrelange Erfahrung hat gezeigt, dass Arbeit ein gutes Medium ist, um ins Gespräch zu kommen“, betonte Sebastian Gut, der Leiter des Gmünder Hofs, beim Pressetermin. Bei der Waldpflege gehe es unter anderem um die Fragen, welche Baumarten zukunftsfähig sind und wie intensiv der Eingriff in weniger resiliente Stämme sein muss. Das wiederum seien Parallelen und Metaphern für die eigene Lebensplanung. „Die Jugendlichen sollen sich fragen: Wo geht mein Leben hin, wo will ich investieren und wo geht vielleicht auch etwas verloren?“, so Gut.

Bei den beiden Jugendstraftätern, die beim Pressetermin anonym bleiben wollten, scheint die Pädagogik zu funktionieren. „Recht gut“ gefalle ihm die Arbeit in der freien Natur, erklärte einer der Jugendlichen auf Nachfrage. Die Waldpflege sei „zwar körperlich belastend, aber mit Pausen gut zu schaffen“.

Von den Förstern und seinen Betreuern sei er vor der Arbeit über deren Sinn und Zweck aufgeklärt worden. Er verstehe die Zusammenhänge im Wald und die Einflüsse des Klimawandels nun besser. Ob ihm der Arbeitseinsatz im Rechtlerwald für seine Persönlichkeitsbildung etwas gebracht hat? „Auf jeden Fall“, so der Jugendliche.

