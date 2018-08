Kommentar zur Gögerl-Wirtschaft: Gigantisches Bierimperium hat andere Prioritäten - leider

Jetzt stehen am Gögerl in Weilheim nicht mal mehr Stühle im Biergarten. Das Foto stammt von 2017.

Biergarten immer noch zu

von Sebastian Tauchnitz schließen

Die Waldwirtschaft am Gögerl in Weilheim hat immer noch zu - und augenscheinlich tut sich auch nichts dort droben. Das dürfte an der Prioritätenliste der Brauerei liegen, findet unser Kommentator Sebastian Tauchnitz.