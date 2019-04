Lagerfeuer trotz Dürre: Feuerwehr rückt in Weilheimer Hardt aus

Ein nicht ordnungsgemäß gelöschtes Lagerfeuer im Weilheimer Hardt rief die Feuerwehr auf den Plan. Die Einsatzkräfte rückten mit drei Fahrzeugen aus.

Weilheim – Am Mittwochvormittag musste die Weilheimer Feuerwehr zu einem Schwelbrand in den Weilheimer Hardt ausrücken. Ursache war ein nicht ordnungsgemäß gelöschtes Lagerfeuer, das sich regelrecht in den Waldboden gefressen hatte.

Die Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zum Einsatzort, zusätzlich wurden sie von der Feuerwehr Unterhausen mit einem Fahrzeug unterstützt. Zuerst haben die Einsatzkräfte das Löschwasser mit Kleinlöschgeräten im steilen Terrain zur Brandstelle gebracht. „Ein zufällig vorbeikommender Unitrac der Stadtwerke hat das Wasser, das normalerweise zum Gießen von Bäumen und Blumen verwendet wird, bis kurz vor die Brandstelle fahren können“, sagte Weilheims Vize-Kommandant Stefan Herbst. Der Einsatz dauerte insgesamt eine Stunde.

Die Feuerwehr warnt in diesem Zusammenhang vor offenen Feuerstellen, denn aktuell besteht in vielen Bereichen im Oberland Waldbrand-Warnstufe 4 von 5.

