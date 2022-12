Der „Herr der Landkreisbauten“ wechselt: Florian Steinbach hört auf, neuer Amtsleiter wird Phillipp Rehm

Steinbach wird Geschäftsführer bei der Wohnbau Weilheim

Der Herr der Landkreis-Bauten, Florian Steinbach, hört auf. Mit Beginn des neuen Jahres wird er Geschäftsführer der Wohnbau Weilheim.

Landkreis – Mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“ verkündete Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei der Kreistagssitzung, dass ein Mitarbeiter das Landratsamt zum Jahresende verlassen wird: Florian Steinbach, den Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung.

Er verlässt die Behörde, übernimmt aber eine andere wichtige Position in der Kreisstadt: Steinbach wird zum 1. Januar Geschäftsführer bei der Wohnbau Weilheim. „Kurz vor 50“ habe er einfach Lust auf etwas Neues gehabt, sagte Steinbach bei seinen Abschiedsworten. In zwölf Jahren im Landratsamt habe er mit seinen Kollegen viele Projekte betreut. Unter anderem seien in dieser Zeit rund 150 Millionen Euro in die Liegenschaften des Landkreises investiert worden. „Trotz der dicken Bretter, die zu bohren waren, hat es mir immer Spaß gemacht“, versicherte Steinbach.

Kreisrat Peter Erhard (CSU) gab zu, dass bei ihm das weinende Auge überwiege. „Sie haben es immer verstanden, technische Herausforderungen und organisatorische Zwänge rüberzubringen“, sagte der Böbinger. Steinbach habe zahlreiche Projekte angestoßen, begleitet und zu Ende gebracht – wie beispielsweise den Bau der Berufsschule. Dafür dankte Erhard im Namen des Kreistags.

+ Florian Steinbach wechselt zur Wohnbau. © Ralf Ruder

Steinbach, der bis zur 50 eigentlich noch drei Jahre Zeit hat, arbeitet seit 2010 als Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung. Vorher war der gebürtige Murnauer jahrelang nach München gependelt. Da erschien die neue Herausforderung in Weilheim gleich noch viel attraktiver. Steinbach, der an der TU in München sein Vordiplom als Architekt machte und danach an der FH in Kufstein „Facility Management“ studierte, war eine Idealbesetzung für den Job im Landratsamt.

Schließlich ging es bislang in seinem Aufgabenbereich sowohl darum, neue Gebäude zu errichten, als auch darum, den umfangreichen Immobilienbestand des Landkreises instand zu halten. Neben den 14 Amtsgebäuden, auf die das Landratsamt verteilt ist, fiel auch der Unterhalt sämtlicher Schulen und des Hallenbades, kurzum aller Liegenschaften, die dem Landkreis gehören, in seinen Aufgabenbereich.

In seinen 12 Jahren als Amtsleiter wuchs seine Abteilung immens

Dem widmete er sich mit der ihm eigenen, leisen Akribie. Dabei übersieht man leicht, dass Steinbach auch eine Menge Humor hat. Nicht von ungefähr hängt hinter seinem Schreibtisch ein großes Bild, auf dem Minions nebeneinander auf einem riesigen Stahlträger in schwindelerregender Höhe sitzen. Eine Veralberung des ikonischen Fotos, das 1932 beim Bau des Rockefeller-Buildings in New York entstand.

In seinen zwölf Jahren als Amtsleiter wuchs seine Abteilung immens. „Als ich anfing, arbeiteten hier ein Architekt und ein Bautechniker. Die waren für den Unterhalt all der Landkreis-Gebäude zwischen Penzberg und dem Auerberg zuständig“, erinnert er sich lachend. Heute arbeiten in der Bau- und Liegenschaftsverwaltung fünf Architekten und vier Bautechniker. „Und langweilig ist garantiert keinem von denen“, sagt Steinbach.

In der Rückschau sagt er, dass der Architektenwettbewerb für das Schulzentrum in Schongau das vielleicht schönste Projekt war, dem er sich in seiner Zeit beim Landratsamt widmete. Welches Projekt am meisten Nerven gekostet hat? Da muss Steinbach nicht lange grübeln: „Die Turnhalle am Weilheimer Gymnasium.“ Da wurde so lange immer wieder durch den Kreistag umgeplant, dass man am Ende Entwürfe, in die man 1,2 Millionen Euro und zahllose Stunden Arbeit investiert hatte, in den Papierkorb werfen und neu anfangen musste. Auch der Bau des neuen Berufsschulzentrums sei „einzigartig“ gewesen, sagt Steinbach und spielt den Ball elegant seinem Nachfolger Philipp Rehm zu.

Auf den neuen Amtsleiter wartet eine Mammutaufgabe

Der 45-Jährige, der in Benediktbeuren geboren wurde, wechselte 2015 von einem Planungsbüro in Geretsried als Projektleiter für den Berufsschulbau ins Landratsamt. „Das war ein Magnet für mich“, sagt er. Nun wird es Zeit für den nächsten Schritt.

Auf ihn wartet eine Mammutaufgabe. Denn die meisten der zahlreichen Gebäude des Landkreises haben erheblichen Sanierungsbedarf, um die selbst gesteckten Klimaziele bis 2035 zu erreichen. Dazu kommt der Platzmangel an einigen Schulen – besonders dringend am Penzberger Gymnasium. Und auch die Frage, ob man das Landratsamt weiter auf 14 Gebäude in Weilheim und Schongau verteilen will oder vielleicht doch einen Neubau für alle Mitarbeiter plant, steht über kurz oder lang an.

+ Philipp Rehm wird Amtsleiter. © Ralf Ruder

„Die Transformation unserer Liegenschaften mit Blick auf den Klimawandel im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landkreises zu realisieren, wird die große Herausforderung sein“, sagt er im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Herausforderungen erwarten auch Florian Steinbach mit seinem Wechsel zur Wohnbau Weilheim. Sein Vorgänger Markus Kleinen musste das Amt gesundheitsbedingt aufgeben. Mehr als 1700 Wohnungen hat die gemeinsame Gesellschaft des Landkreises mit Weilheim, Peißenberg, Penzberg, Seeshaupt, Bernbeuren, Uffing und Murnau im Bestand. Ab sofort ist er nicht nur für deren Unterhalt, sondern auch die Betreuung der Mieter da.

Dazu kommen die Aufgaben der Zukunft: Der Wohnbau Weilheim kommt eine zentrale Rolle bei der Schaffung neuen Wohnraums im Landkreis zu. Angesichts explodierender Baupreise und stark gestiegener Zinsen werde es bestimmt nicht leichter, Wohnraum zu schaffen und das zu Mietpreisen, die bezahlbar bleiben, so Steinbach. Zu seinen Aufgaben gehört ab dem 2. Januar auch die „strategische Weiterentwicklung“ der Wohnbau GmbH. Dazu gehört mit Sicherheit auch die Aufgabe, Wege zu finden, wie sich weitere Städte und Gemeinden – insbesondere aus dem westlichen Teil des Landkreises – der „Wohnbau“ anschließen können.

