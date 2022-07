„Ein Weilheimer Stargast“: Richard Oehmann zu Gast bei Lesepause — Nockherberg-Stück im Programm

Teilen

Kasperltexte und Nockherberg-Skripte gab es mit dem gebürtigen Weilheimer Richard Oehmann. © EMANUEL GRONAU

Was Politikern und Fernsehpublikum in den letzten Jahren vorenthalten werden musste, wurde am Donnerstag den Gästen der Lesepause zuteil. Sie durften den Texten der ausgefallenen Nockherberg-Singspiele lauschen.

Weilheim – „Einen Weilheimer Stargast“ kündigte Lesepausen-Organisatorin Uta Orawetz zum Einstieg in den Reigen an Lesungen auf dem Kirchplatz an: Der gebürtige Weilheimer Richard Oehmann hat sich durch Auftritte mit „Dr. Döblingers geschmackvollem Kasperltheater“ und verschiedenen Musikgruppen einen Namen gemacht. Die zugehörigen CDs sind längst kein Geheimtipp mehr und bayernweit beliebt. Seit 2018 ist der Münchener Mitautor des Nockherberg-Singspiels.

Weilheimer Stargast: Oehmann lässt Gäste abstimmen

„Ich weiß noch gar nicht, was ich vorles’“, gestand Oehmann, als er die Bühne vor der Kirche Mariä Himmelfahrt betrat. Er ließ kurzerhand die rund 200 Gäste abstimmen, ob er mit Kasperltexten oder Nockherberg-Skripten beginnen soll. Zur Freude der anwesenden Kinder überging er dann jedoch das Votum der Erwachsenen und begann, das allererste Lied, das er vor vielen Jahren gemeinsam mit Kasperl-Kompagnon Josef Parzefall gedichtet hatte, vorzutragen. Mehrere Lieder folgten – mal als reiner Text vorgetragen, mal in Arienmanier geschmettert. Davon ließ sich der Autor auch nicht von schellenden Kirchenglocken oder vorbeiknatternden Motorrädern abhalten. Vor allem das Publikum ohne „Döblinger“-Vorbildung wurde von so mancher Pointe überrascht.

Das Publikum amüsierte sich sichtlich beim Start in die Reihe „Weilheimer Lesepause“ auf dem Kirchplatz, die noch bis Sonntag, 24. Juli, dauert. © EMANUEL GRONAU

„Ist mir letztes Mal schon aufgefallen, dass bei dieser Lesung alle so herrlich anspruchslos sind“, witzelte Oehmann und kündigte eine „Hommage an Weilheim“ an. Die folgte sogleich in Form eines Auszugs aus dem Stück „Kasperl und die Tasse des Bösen“. Dieser handelte vom einstigen Kultgeschäft „Koppelhuber“, dem laut Oehmann „schönsten Laden in Weilheim“. Wo er im Hörspiel jedoch Kollege Parzefall und Schauspieler Josef Hader zur Seite hat, musste er in Weilheim sämtliche Stimmen selbst übernehmen. Eine Herausforderung, die ihm sichtlich Freude machte, aber auch anstrengte. Mehrmals fragte er nach einer Pause.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Weilheimer Stargast: Unaufgeführtes Nockherberg-Stück wird vorgestragen

Das Publikum gönnte dem Lesenden jedoch keine und verlangte nach mehr. „Das war’s jetzt. Schaff ich jetzt noch den Zug um 19.49 Uhr?“, fragte der in München lebende Tausendsassa scherzhaft nach dem Kasperlstück. Doch auch diesmal forderten die Zuhörer Nachschub, den Oehmann gefällig lieferte.

„Ich hab’s geschrieben, aber ihr habt’s nie davon erfahren“, leitete er den nächsten Teil der Lesung ein. 2020 seien die Proben für den Nockherberg schon gelaufen, als das Politikerderblecken coronabedingt abgesagt wurde. Nun wurde dem Publikum die Ehre zuteil, das unaufgeführte Stück als Ein-Mann-Show zu erleben.

Oehmann gab alles, um den Politikerrollen, die sonst von einem Ensemble an Schauspielern übernommen werden, Leben einzuhauchen. So säuselte er in einem von Heinzelmännchen geleiteten fiktiven Märchenland lieblich als Ritter Habeck den Verehrerinnen zu, gab die düstere Magierin Annegret und präsentierte gekonnt die Scharmützel zwischen König Söderich und seinem Knappen Aiwart von Hubsinger. Einige Passagen ließ er kurzerhand aus: „Der nächste Gag ist langweilig und das nächste Lied lass’ ma auch weg.“

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Weilheimer Stargast: König „Söderich“ und die „Dukaten zum Verbraten“

Herausfordernd waren für Oehmann die verschiedenen Dialekte. „Bei allen ,native speakern’ entschuldige ich mich in aller Form“, sagte er. Nachdem sich die Politiker durch mehrere bekannte Märchen geschlängelt hatten und König Söderich die „Dukaten zum Verbraten“ und die „Gulden für die Schulden“ immer wieder umdeklariert hatte, kam zuletzt Wutbürger Rumpelstilzchen zu Wort. Zum Abschied wollte Oehmann dann aber doch „etwas Versöhnliches“ vortragen und zitierte zwei Texte, die dieses Jahr auf dem Nockerberg „vielleicht gesungen worden wären“. Bei einem war er sich sicher, dass er aktuell bleibt, denn eine Egonummer Söders „kann man auch in fünf Jahren noch verwenden“.

Nächste Veranstaltungen:

Weitere Gäste im Rahmen der „Lesepause“ sind an diesem Samstag, 16. Juli, Charles Warcup (ab 19 Uhr) und Christine Warcup (20.30 Uhr) sowie an diesem Sonntag, 17. Juli, Maria Schumacher (19.15 Uhr) und Anton Schuster, Dieter Fischer und Renate Dodell (20.30 Uhr). Details zur Veranstaltungsreihe, die bis Sonntag, 24. Juli, dauert (und nicht – wie irrtümlich gemeldet – bis 21. Juli) sind auf lesepause-am-kirchplatz.de zu finden.

VON URSULA GALLMETZER

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.