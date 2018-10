Lichtkunst-Festival in Weilheim: Orte, Künstler, Infos - unsere große Übersicht zum Event des Jahres

Viele tausend Besucher werden diesen Freitag- und Samstagabend in der Weilheimer Altstadt erwartet – beim 2. Lichtkunst-Festival. Wir haben alle Infos dazu und stellen die Schauplätze und Künstler vor.

Weilheim - Das 2. Weilheimer Lichtkunst-Festival findet am kommenden Freitag, 19. Oktober, und Samstag, 20. Oktober, jeweils von 19 bis 23 Uhr in der Altstadt statt – bei jedem Wetter und freiem Eintritt. Die Besucher werden um Spenden gebeten; wer gespendet hat, bekommt einen Lichtkunst-Button. Zudem ist für sechs Euro eine 100-seitige Programmbroschüre mit vielen Abbildungen erhältlich.

Der zentrale Infostand befindet sich auf der Plaza am Kirchplatz, dort gibt es auch vielfältige gastronomische Angebote.

+ Übersichtsplan zum Lichtkunstfestival 2018 in Weilheim © Lichtkunst-Verein

Lichtkunst-Festival in Weilheim: Das sind die Künstler und ihre Schaffensorte

Philipp Geist: Der Marienplatz als Lichtraum (1)

Unter dem Titel „weilheim fades“ entwickelt Philipp Geist, der künstlerische Leiter des Festivals, eine multimediale Installation für den Marienplatz, die seine Arbeit „weilheim drifts“ von 2016 weiterführt.

+ Philipp Geist. © VG BILD-KUNST 2016 Mit Großbildprojektoren und passgenauem Videomapping werden Fassaden an der Ost- und Westseite des Platzes und der Boden zu einem urbanen Lichtraum, der die Besucher gänzlich eintauchen lässt. Im Zusammenspiel von Licht, Klang (Musik von Lukas Taido), Raum und Bewegung entsteht ein Gesamterlebnis, das beim Durchschreiten immer neue Perspektiven auf das vertraute Areal eröffnet. Geist (42), der in Weilheim aufgewachsen ist, in Berlin lebt und 2013 den Deutschen Lichtdesign-Preis in der Kategorie „Lichtkunst“ erhielt, integriert dabei Begriffe und Bilder, die von Weilheimer Bürgern stammen oder der Stadtgeschichte entnommen sind.

Gattingerhaus (2): Im „Flow“ mit László Bordos

+ László Bordos. © BORDOS, FEKETE Videokunst aus Ungarn trifft auf oberbayerische Lüftlmalerei: Der Budapester Künstler László Bordos, der regelmäßig bei den wichtigsten LichtkunstFestivals der Welt auftritt, hat seine Projektion „Flow“ extra fürs Gattingerhaus an der Pöltnerstraße in Weilheim entwickelt.

Sein Vorgehen: Er baut eine exakte virtuelle Version der physischen Welt, projiziert diese aufs tatsächliche Gebäude – und formt es so mittels Licht und Schatten um, dass sich für die Betrachter Grenzen zwischen „real“ und „virtuell“ auflösen.

+ Das Gattingerhaus in Weilheim. © Gronau

Lichtkunst-Festival in Weilheim: Große Kunst zwischen Stadel und Löwentor

„Theater Anu“ bringt Poesie in die Altstadt (3 bis 8)

+ Berliner „Theater Anu“. © Fotograf: Urs Siegenthaler Seit über zehn Jahren erforscht das Berliner „Theater Anu“ poetische Theaterformen im öffentlichen Raum und bespielt unter der Leitung von Bille und Stefan Behr Parks und Plätze in ganz Europa. Motto: Draußen ist die Realität, sie gilt es zu verändern. Beim LichtkunstFestival zeigt die Gruppe unter dem Titel „Nacht der Träume“ ein Kaleidoskop ihrer schönsten Arbeiten aus Licht und Performance: surreale Bilder hinter hunderten von Wassergläsern, Schattenspiele aus traumreichen Nächten, mythische Figuren... Dabei sind die Grenzen zwischen Zuschauer und Bühne aufgelöst – zu erleben an sonst teilweise verborgenen Plätzen an der Herzog-Christoph-Straße, „Am Riß“ und an der Hofstraße.

Vanessa Hafenbrädls Nixen am Löwenturm (9)

+ Vanessa Hafenbrädl. © Hafenbrädl

Den Löwenturm an der Stadtmauer am Mittleren Graben rückt die Dießener Videokünstlerin Vanessa Hafenbrädl ins Blickfeld: Er erinnert sie an die verspielten Fantasiewelten des Dianatempels im Münchener Hofgarten. In ihrer Arbeit „Oocardium“ – zu Musik der Weilheimer Markus und Micha Acher – transformiert sie den Löwenturm zeitweise in ein ähnlich anmutendes Gebilde und verstärkt dessen mystische Anmutung durch Nixenwesen.

+ „Oocardium“ – zu Musik der Weilheimer Markus und Micha Acher © Hafenbrädl

Alte Kirche St. Pölten (10): Petrovskys „grelle Kammer“

+ Boris Petrovsky © PETROVSKY Ein tiefschwarzer Würfel scheint in der Luft zu schweben, in seinem Inneren befinden sich sechs Fluter mit gleißendem Licht, das alle Ecken ausleuchtet, doch nichts dringt nach außen. Für wen oder was leuchtet hier Licht? Leuchtet es überhaupt, oder ist es nur eine Behauptung...?

Lichtkunst-Festival in Weilheim: „Grelle Kammer“ in der Alten Pöltner Kirche

+ Alte Kirche St. Pölten. © PETROVSKY Den Künstler Boris Petrovsky (51) aus Konstanz interessieren die Zusammenhänge von Vorstellung und Zeichen in einer „hypermedialisierten Welt“. Zwei weitere seiner „drei Kammern“sind im Festivalstadel und im Stadtmuseum.

Experimentelle Fotografie zwischen Physik und Kunst (11)

+ Experimentelle Fotografie zwischen Physik und Kunst. © P-Seminar

„Ich sehe was, was du nicht siehst!“ – unter diesen Motto haben sich neun Zwölftklassler des Gymnasiums Weilheim in einem P-Seminar (Leitung: Charlotte und Anton Thanner) ein Jahr lang mit dem Fotografieren von physikalischen Experimenten beschäftigt. Bei ihrer Ausstellung im Geschäftshaus an der Pöltnerstraße 17 sind nicht nur die experimentellen Fotos zu sehen; die Besucher können auch selbst bei Versuchen aktiv werden.

Der Stadel leuchtet außen und innen (12)

+ Der Festivalstadel an der Eisenkramergasse. © SABINE JAKOBS

+ Julian Mayer © Jakobs Rot leuchten ließ der Münchener Architekt und Lichtkünstler Julian Mayer 2016 den Festivalstadel an der Eisenkramergasse, und er präsentiert an dessen Fassade auch heuer eine Installation mit dem Titel „Aus meiner glühenden Mitte“. Im Inneren sind Lichtinstallationen von Boris Petrovsky und vom Potsdamer Künstler Björn Dahlem (44, Foto) aufgebaut – Letzterer, seit 2017 Professor an der Bauhaus-Universität Weimar, nennt sein dort ausgestelltes Werk, das schon im „Mori Art Museum“ Tokio und im „ArtScience Museum“ Singapur zu sehen war, „M-Sphären“.

Zudem gibt es im Stadel einen Festivalshop, eine Bar, Vorträge und Künstlertalks. „M-Sphären“ kann nach dem Festival noch am 21., 27. und 28. Oktober besichtigt werden (jeweils 14-17 Uhr).

Lichtkunst-Festival in Weilheim: Sehenswertes auch im Stadtmuseum

Lichtvolles Stadtmuseum (13)

+ © Torsten Volkmer Von allen Künstlern, die beim Lichtkunst-Festival draußen oder im Festivalstadel große Projekte schaffen, sind auch im Weilheimer Stadtmuseum am Marienplatz Arbeiten zu sehen – und zwar auf sämtlichen Etagen: Fotos, Videos und Skupturen von László Bordos, Björn Dahlem, Philipp Geist, Vanessa Hafenbrädl und Boris Petrovsky. Auch der Berliner Robert Seidel, der beim Festival 2016 die Stadtmauer am Oberen Graben kunstvoll beleuchtete, ist mit einem Werk vertreten.

Besonders stolz sind die Veranstalter auf einen Leuchtkasten des Lichtkunst-Pioniers Otto Piene (1928-2014, Fotos oben): Diese Arbeit des Mitgründers der einflussreichen Künstlergruppe ZERO ist eine Leihgabe des Kunstmuseums Celle. Die Ausstellung im Stadtmuseum läuft nach dem Festival noch vier Wochen weiter – bis zum 18. November (geöffnet Di-Sa 10-17, So 14-17 Uhr).