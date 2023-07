Weilheimerin (18) für Ehrenamt in Sport, Kirche und Schule geehrt - Nach dem Traum-Abi nach Afrika

Von: Magnus Reitinger

Eine von vier jungen Preisträgerinnen: Luisa Schierlinger (vorne, 2.v.l.) bei der Verleihung mit Yvonne Fontane (hinten, l.) und Onni Rebholz (r.) vom Zonta-Club Murnau. © Privat

Die 18-jährige Luisa Schierlinger gewann einen der vier Preise des Zonta-Clubs Murnau, der ihr Engagement in verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens würdigte. Nun zieht es die Weilheimerin nach Benin.

Weilheim/Murnau – Erstmals gab es aus den Reihen des Gymnasiums Weilheim eine Bewerbung für den „Young Women in Public Affairs Award“, mit dem der in 63 Ländern vertretene Club „Zonta International“ junge Frauen in der ganzen Welt ermutigen will, „sich schon sehr früh ehrenamtlich in der Gesellschaft zu engagieren“. Und es hat auf Anhieb geklappt: Die 18-jährige Abiturientin Luisa Schierlinger, von der Weilheimer Lehrerin Heike Pflieger als geeignete Kandidatin vorgeschlagen, gewann einen der vier Preise des Zonta-Clubs Murnau.

„Zonta International“ – ein weltweiter Zusammenschluss „berufstätiger Frauen in leitender oder selbstständiger Position, die sich zum Dienst am Menschen verpflichtet haben“ – zeichnet mit diesem Preis junge Frauen zwischen 16 und 19 Jahren aus, die sich im öffentlichen Leben, in der Politik oder in gemeinnützigen Organisationen besonders einsetzen. Luisa Schierlinger überzeugte die Jurorinnen „mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und ihrem Einsatz in Sport, evangelischer Jugendarbeit und in der Schule“, wie Pflieger berichtet.

Nach 1,0 Abitur: Medizinstudium angepeilt

Bei der feierlichen Verleihung in Murnau bekamen die Weilheimerin und die drei weiteren Preisträgerinnen jeweils ein großes und gut gefülltes Sparschwein überreicht. Zudem konnten sie „viele Kontakte knüpfen und Anregungen mitnehmen, wo in der Region und weltweit Frauen gestärkt werden“, so Pflieger. Die Auszeichnung sei deshalb etwas „ganz Besonderes“ für sie, sagt Luisa Schierlinger, die ihr Abitur am Gymnasium Weilheim mit der Traumnote 1,0 abschloss. Nach einem Jahr in einem Kinderkrankenhaus in Benin will die 18-Jährige Medizin studieren.

Viele Frauen aus dem Zonta-Club Murnau – darunter die neue Präsidentin Yvonne Fontane und Projektleiterin Onni Rebholz – beglückwünschten Luisa Schierlinger herzlich und ermutigten sie, weiter ihren Weg zu gehen: „Mach was draus!“, so ihr Appell.