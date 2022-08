Weilheim lustlos bei Krankenhaus-Bewerbung? „Ganz im Gegenteil: Wir sind höchstinteressiert“

Von: Sebastian Tauchnitz

Darüber, ob sich das bestehende Krankenhaus in Weilheim erweitern lässt oder nicht, gehen die Meinungen auseinander. Das Luftbild zeigt aber: Sonderlich viel Platz im Umfeld gibt es nicht. © RUDER/ARCHIV

In gut einem Monat soll der Kreistag darüber entscheiden, an welchem Standort das neue Zentralkrankenhaus errichtet werden könnte. Während sich Schongau mit Feuereifer in die Bewerbung stürzte, scheint in Weilheim eher das Gegenteil der Fall zu sein. Warum?

Weilheim – Der Umgang der Stadt Weilheim mit dem Thema Zentralkrankenhaus-Neubau sorgte für einige Irritationen im Kreistag. Nach Ende der Bewerbungsfrist hatte der Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Thomas Lippmann, im Gespräch mit der Heimatzeitung darüber informiert, welche Gemeinden im Landkreis ihren Hut ganz offiziell in den Ring geworfen hätten: Schongau und Peißenberg.

Polling und Weilheim, die laut Krankenhaus-Gutachten auch sehr gut als Standort für den Neubau mit einem Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro in Frage kommen würden, hätten sich nicht beworben, seien aber angefragt worden, so Lippmann weiter.

Polling hatte kurz darauf per Gemeinderatsbeschluss kundgetan, dass man sich nicht als Standort bewerben wolle. Weilheim habe allerdings die entsprechenden Unterlagen eingereicht, so Lippmann weiter.

Flock: „Kann Darstellungen, Weilheim bemühe sich nicht, nicht nachvollziehen“

Dennoch blieb bei der Sache ein komischer Beigeschmack: Hat die Stadt Weilheim, deren heutiges Krankenhaus im Falle eines Zentralkrankenhaus-Neubaus an anderer Stelle geschlossen werden würde, so wenig Interesse daran, ihren Bürgern weiterhin eine optimale Krankenversorgung am Ort anzubieten?

„Ganz im Gegenteil“, meint die Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock auf Nachfrage: „Wir würden uns freuen, wenn das bestehende Gebäude zum Zentralkrankenhaus erweitert oder auf der grünen Wiese ein kompletter Neubau entstehen würde.“

Sie könne die Darstellungen, Weilheim habe sich nicht genügend bemüht, auch nicht nachvollziehen. „Wir haben das Thema umgehend im Stadtrat und seinen Ausschüssen diskutiert und alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht eingereicht.“

Verschiedene Optionen: Auch Erweiterung des heutigen Standorts

Sie wisse auch gar nicht, wo da der Unterschied zu einer offiziellen Bewerbung liegen solle. „Wenn wir dem Landkreis für alle Eventualitäten, die im Raum stehen, Optionen anbieten, kommt das meiner Ansicht nach einer Bewerbung gleich.“ Man sei „höchstinteressiert“, die Stadt Weilheim als Krankenhausstandort zu erhalten, betonte sie.

„Verschiedene Optionen“ bedeutet, dass die Stadt die von der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH benötigte Fläche für einen Neubau bereitstellen könnte. Wo diese liegen würde, dazu wollte Flock nichts sagen.

Zu den „Optionen“ gehört allerdings auch, dass die Stadt Weilheim auch für den Fall, dass sich der Kreistag gegen einen Neubau ausspricht, gewappnet hat. Wenn das Vorhaben nicht finanzierbar sein sollte, dann würde nach derzeitigem Stand der Planungen das heutige Krankenhaus in Weilheim zum Zentralkrankenhaus aus- und umgebaut. Entgegen der landläufigen Meinung sieht Flock auch im direkten Umfeld des heutigen Weilheimer Krankenhauses genug potenzielle Erweiterungsflächen.

Krankenhaus-Geschäftsführer Lippmann: „Prüfen derzeit nur Neubau“

Der Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Thomas Lippmann, möchte derzeit aber nicht über einen „Plan B“ diskutieren. „Wir haben den klaren Auftrag des Kreistags erhalten, den Neubau eines Zentralkrankenhauses auf der grünen Wiese zu prüfen. Und den setzen wir jetzt auch um“, sagte er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Gleichzeitig bestätigte er aber noch einmal, dass die Stadt Weilheim alle erforderlichen Informationen und Unterlagen form- und fristgerecht eingereicht habe, nachdem sie angefragt worden sei. Derzeit werden die Unterlagen von einer Beraterfirma ausgewertet.

