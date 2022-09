Weilheim: Wieder magische Momente in der Innenstadt — Zauberer sorgen mit Shows für Verblüffung

Auch die jüngeren Besucher kommen bei den Aufführungen auf ihre Kosten. © EMANUEL GRONAU

Schaulustige in Weilheim dürfen sich auf ein künstlerisches Programm der Extraklasse freuen: Über 40 Shows verwandeln die Innenstadt im Rahmen von „Straßen!Zauber!Festival!“ in einen Anziehungspunkt für Artistik-, Zauberei- und Jonglagebegeisterte.

Weilheim – Zum vierten Mal kommt es in der Weilheimer Innenstadt zu einem Aufeinandertreffen von hochbegabten Künstlern aus aller Welt. In der Vergangenheit konnte sich das Event bereits über regen Zuspruch freuen. Mehrere Tausend Besucher begleiteten die Shows in den Jahren vor der Pandemie.

„An sechs Spielorten zwischen Schmiedstraße und Rathausplatz sowie am Kirch- und Marienplatz finden an zwei Tagen verschiedenste Straßenshows statt“, gibt Jutta Liebmann, Leiterin des Amtes für Standortförderung, Kultur und Tourismus bekannt. In diesem Jahr sorgen fünf verschiedene Acts im Rahmen von „Straßen!Zauber!Festival!“ für eine bunte Vielfalt, unterschiedlichster Spielformen, künstlerischer Unterhaltung.

Straßen! Zauber! Festival! — Geschäfte in der Innenstadt haben bis 23 Uhr geöffnet

Interessierte können dem Spektakel am Freitag, 16. September, zwischen 16 und 22 Uhr beiwohnen. „Die Geschäfte in der Innenstadt haben ebenfalls bis 23 Uhr geöffnet und laden zur langen Einkaufsnacht ein“, teilt Jutta Liebmann mit. Die einzelnen Läden würden sogar besondere Aktionen und Überraschungen für die Kundschaft anbieten. Livemusik und Verköstigungsaktionen begleiten die nächtlichen Shoppingtouren durch die Fußgängerzone.

Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine gemeinsame Aktion des Vereins ZaubererFünfSeenland e.V., der auch einen Info- und einen Getränkestand betreiben wird, des Standortförderungsvereins und des Amtes für Standortförderung, Kultur & Tourismus der Stadt Weilheim.

Wer am Freitag keine Zeit für einen Spaziergang durch die Fußgängerzone finden konnte, der habe am Samstag, 17. September, die Möglichkeit, „nochmal alle Straßenkünstler zu erleben“, so Liebmann. Von 13 bis 20 Uhr stünden weitere Shows auf dem Plan. Die Wetterprognose spiele im Rahmen der Veranstaltung nur eine untergeordnete Rolle. Sollte es zu Starkregen oder Sturm kommen, würden die Künstler, wenn möglich, in die umliegenden Geschäfte umziehen und ihre Kunststücke dann dort vorführen, erklären die Verantwortlichen.

Feuer- und Lichtershows sind beim Publikum äußerst beliebt. © EMANUEL GRONAU

Straßen! Zauber! Festival! — Programm mit internationalen Künstlern

Die Preise machen die angebotenen Shows für jeden zugänglich. Der Eintritt ist nämlich frei. Liebmann macht klar, dass auch die kulinarische Verpflegung nicht zu kurz komme. Die Weilheimer Gastronomie bemühe sich, keinen kunstbegeisterten Bürger hungrig nach Hause gehen zu lassen.

Fünf verschiedene Künstler(-gruppen) geben sich an den beiden Tagen die Ehre. Der preisgekrönte, aus Wien stammende El Diabolero zeigt auf vielseitige Weise sein Können. Clownerie, Pantomime stehen dabei ebenso auf dem Plan, wie 35 Meter hohe Würfe mit dem Diabolo. Auch der „besonders liebenswerte“ Albi, der Zauberfuzzi sorgt mit vielen Shows für Verblüffung. „Wenn ich erwachsen bin, werde ich Zauberer. Leider ist beides gleichzeitig nicht möglich. Also bin ich Zauberer geworden.“

Nähere Informationen sind unter www.weilheim.de zu finden. Der Flyer mit dem Programm liegt vor Ort, in den Geschäften und in der Touristen-Information am Marienplatz aus.

Der Zauberkünstler und Bizarrist Christian F. Berres präsentiert mit der „Souveränität jahrelanger Erfahrung“ und begleitet vom „Schalk, der ihm stets im Nacken sitzt“, eine Show, die definitiv „anders als von anderen“ sein wird. Fahrrad-Stunts und Comedy für jung und alt liefert der in Freiburg und Toronto heimische Stevie Wheels und bei den Lumino Artists treffen asiatische Elemente, Flammeneffekte und Feuerjonglage aufeinander, was ein atemberaubendes Spektakel verspricht.

Wer selbst den Drang verspürt, einmal auf der großen Bühne zu stehen, der habe auf der Kleinkunstbühne „Open Stage“ im Theaterzelt „Zauberhütte“ die Chance dazu, so Jutta Liebmann. Interessierte wenden sich dabei an Tom Kratz (tom@tomtomkratz.de).

Der Verein „ZaubererFünfSeenland e.V.“ weist darauf hin, dass sich die Künstler über das traditionelle „Hutgeld“ ganz besonders freuen würden. Der Applaus sei eine Motivation, „aber ihr Einkommen beziehen sie aus dem Hut.“

VON FLORIAN ZERHOCH

