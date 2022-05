Weilheim: Neue Maibäume im Landkreis — „So einen hohen hatten wir schon lange nicht mehr“

Von: Jennifer Battaglia, Franziska Seliger

Zwei Stunden brauchten der Burschenverein und seine Helfer, um den Koloss in UNterhausen aufzustellen. © Ralf Ruder

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren das Maibaumaufstellen in vielen Gemeinden coronabedingt aufgefallen war, duften heuer endlich wieder die geschmückten Bäume feierlich errichtet werden.

Weilheim-Schongau — Endlich war es wieder so weit. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wurden überall im Landkreis wieder Maibäume aufgestellt. Wir waren vor Ort, nachfolgend eine Auswahl der besten Bilder.

Maibaum in Antdorf: 34 Meter lang

34 Meter ist der Maibaum von Antdorf lang. © Ralf Ruder

Heb an: Antdorfs Maibaumburschen stellten einen 34-Meter-Baum innerhalb von zwei Stunden auf.

Maibaum in Eberfing: Beim Aufstellen wurde geschwitzt

40 Meter ist der Eberfinger Maibaum lang. © Ralf Ruder

Da schwitzt man schon beim Zuschauen: Anstrengend war’s in Eberfing, den riesigen 40-Meter-Baum in die Horizontale zu wuchten. Nach drei Stunden hatten es die Mitglieder des Schützenvereins vollbracht.

Maibaum in Eglfing: Die Blicke gingen nach oben

In Eglfing passen die Helfer mehrerer Vereine genau auf, was ihr 40-Meter-Baum macht. Zwei Stunden brauchten sie.

40 Meter ist der Eglfinger Baum lang. © Ralf Ruder

Maibaum in Forst: Zweieinhalb Stunden dauerte die Aktion

In Forst wurde der Baum von Landjugend und Burschenverein aufgestellt. Knapp zweieinhalb Stunden dauert es, bis der schön bemalte 36 Meter hohe Baum aufgestellt war.

Zweieinhalb Stunden waren die Burschen in Forst zugange. © Ralf Ruder

Maibaum in Habach: 45-Meter-Baum wird gestemmt

So einen hohen hatten wir schon lange nicht mehr“: Da ist sich der stellvertretende Maibaummeister von Habach, Franz Annaberger, sicher. 45 Meter sei die Fichte lang, so Annaberger. Stifter des beachtlichen Baumes ist Ignaz Freisl. Am Sonntagvormittag hatten die Habacher Maibaumburschen das Traditionsstangerl per Pferdegespann ins Dorf gefahren, wo es von Pfarrer Nikolaj Dörner gesegnet wurde. Beim Aufstellen vor dem Rathaus packten dann junge Burschen und gstandene Mannsbilder gemeinsam mit an.

Ganze 45 Meter ist der Habacher Maibaum lang. © Ralf Ruder

Maibaum in Huglfing: Auch er wurde nicht geklaut

Obacht, dass er nicht abhaut: Wenn’s abschüssig wird wie hier in Huglfing, ist besondere Vorsicht gefragt. Der 34-Meter-Baum wurde von den Mitgliedern des Trachtenvereins aber sicher an seinen Standplatz befördert.

Der Maibaum in Huglfing wurde nicht geklaut. © Ralf Ruder

Maibaum in Iffeldof: 39 Meter ist das Prachtstück lang

Der Maibaum in Iffeldorf ist 39 Meter lang. © Ralf Ruder

Ein großes Trumm hat der Burschenverein in Iffeldorf aufgestellt: 39 Meter maß der Maibaum, der zweistündigen Prozedur wohnten zahlreiche Zaungäste bei.

Maibaum in Oberhausen: Es ist der erste Maibaum auf dem neuen Dorfplatz

„Das Gewicht spielt keine Rolle“, so Georg Sterzer jun., „wichtig ist die Länge.“ Und die Länge des neuen Oberhausener Maibaums kennt der Vorsitzende des Trachtenvereins, der den Baum aufstellt, genau. Es sind 35 Meter, hinzu kommt noch ein Wetterhahn an der Spitze. Der Baum, den Josef Degele aus Berg gespendet hat, hat rund drei Kubikmeter Volumen, was bei frischem Fichtenholz einem Gewicht von gut zwei Tonnen entspricht.

Nach drei Jahren Pause steht endlich wieder ein Maibaum in Oberhausen – und das auf dem neuen Dorfplatz. © Gisela Schregle

Um den Maibaum aufzustellen, sind laut Sterzer „mindestens 60 Mann“ erforderlich. Der Baum, der nicht bemalt ist, soll wieder wie üblich fünf Jahre stehen bleiben. Sein Vorgänger, der 2019 aufgestellt wurde, stand nur ein Jahr, bis ihn ein Sturm umlegte. Wegen der Corona-Pandemie konnte aber erst heuer wieder ein Baum aufgestellt werden.

Dieser steht nicht mehr auf dem angestammten Platz, sondern auf dem neu gestalteten Dorfplatz vor dem Rathaus, dessen Einweihung nach der Renovierung die rund 600 Gäste des Fests gleich mitfeierten

Maibaum in Obersöchering:

In Obersöchering waren die Maibaumburschen zweieinhalb Stunden im Einsatz, um den Maibaum auf seinen Standplatz zu stellen.

Auch in Obersöchering wurde der Baum in die Höhe gehievt. © Ralf Ruder

Maibaum in Penzberg: „Eine Maibaumfeier ist immer etwas Besonderes“

„Eine Maibaumfeier ist immer etwas Besonderes. Aber heuer ist sie etwas ganz Besonderes, weil man zum ersten Mal seit Jahren wieder öffentlich zusammenkommen kann“, findet der Penzberger Bürgermeister Stefan Korpan. Wie viele Bürger der Stadt war er am Sonntag dabei, als unter Führung der Jungritter der Maibaum vor der Stadthalle von Hand aufgestellt wurde.

2017 war an dieser Stelle zum letzten Mal ein Maibaum aufgestellt worden, musste aber bereits wegen Fäulnis bereits rund eineinhalb Jahre später wieder umgelegt werde. Dieses Schicksal wird dem Maibaum 2022 hoffentlich nicht ereilen, so Korpan. Er sei mit viel Sorgfalt ausgewählt worden. 33 Meter lang ist der Penzberger Maibaum. Gestiftet hat die Fichte die Familie Michael Zach aus Schwaig.



Viel los war beim Maibaumaufstellen in Penzberg. © Franziska Seliger

Begleitet von einem Festzug, an dem sich viele Ortsvereine beteiligten, wurde der Baum am Sonntag per Pferdegespann durch die Innenstadt bis zu seinem Bestimmungsort gebracht und mit Muskelkraft Richtung Himmel aufgerichtet.

Maibaum in Raisting: Eineinhalb Stunden dauert das Aufstellen

In Raisting brauchte der Burschenverein eineinhalb Stunden, bis der 31 Meter lange Maibaum aufgerichtet war.

31 Meter ist der Maibaum in Raisting lang. © Ralf Ruder

Maibaum in Seeshaupt: Mehrere Vereine kümmerten sich um das Aufstellen

Nach knapp zwei Stunden war die Arbeit in Seeshaupt getan. © Ralf Ruder

Mehrere Vereine im Dorf kümmerten sich um das Maibaumaufstellen in Seeshaupt. Nach knapp zwei Stunden war die Arbeit getan.

Maibaum in Sindelsdorf: Hier gab‘s neue Zunftzeichen

Beachtliche 43 Meter ist der Sindelsdorfer Maibaum in diesem Jahr hoch. „Er ist heuer besonders lang und ein schöner, schlank gewachsener Baum“, findet Maibaummeister Josef Käser. Am Samstagabend war die rund 120 Jahre alte Fichte, die die Familie Off aus Füllersried gestiftet hatte, per Pferdegespann ins Dorf geholt worden. Nach der sonntäglichen Messe wurde der Baum dann von Pfarrer Nikolaj Dörner gesegnet, bevor sich die Sindelsdorfer Burschen und Männer ans Aufstellen machten.



Beachtliche 43 Meter ist der Sindelsdorfer Maibaum lang. © Franziska Seliger

Eigentlich hätte der Sindelsdorfer Maibaum schon im vergangenen Jahr aufgestellt werden sollen, was wegen der Pandemie aber nicht möglich war. Jetzt wurde die Maibaumfeier nachgeholt. Für ihr diesjähriges Prachtstangerl schnitzten und bemalten Mitglieder des örtlichen Trachtenvereins sogar neue Zunftzeichen, so Bürgermeister Andreas Obermaier.

Maibaum in Unterhausen: Beim Burschenverein ging‘s lustig zu

Lustig ging’s zu beim Maibaumaufstellen in Unterhausen. Mit Burschenverein und Helfern war das 31 Meter lange Stück in zwei Stunden aufgestellt.

Zwei Stunden brauchten der Burschenverein und seine Helfer, um den Koloss aufzustellen. © Ralf Ruder

Maibaum Wilzhofen: Der 31 Meter hohe Baum stand in zweieinhalb Stunden

Nach zweieinhalb Stunden war der Baum in der Senkrechten. © Ralf Ruder

Feuerwehr und Schützenverein waren in Wilzhofen zuständig, dass der 31 Meter hohe Baum aufgestellt wird. Rund zweieinhalb Stunden dauerte es, dann war der baumj in der Senkrechten.

MIT RALF RUDER

