Anhänger unter der Fahrt verloren - Wohnwagen rast über Gehweg und rammt Hauswand

Von: Boris Forstner

Die Spuren sind deutlich zu sehen: Über den Gehsteig raste der Wohnwagen gegen die Hauswand. © bo

Mitten unter der Fahrt verlor ein Wohnwagen die Verbindung zum Auto. Der Anhänger fuhr zunächst über den Gehweg und prallte dann gegen eine Hauswand.

Marnbach – Mit seinem Wohnwagen fuhr am Donnerstag gegen 19.15 Uhr ein 46-jähriger Penzberger von Weilheim kommend Richtung Seeshaupt, als er in Marnbach laut Polizei „aus noch unbekannter Ursache“ seinen Anhänger verlor. Auf Höhe der Anzweigung Antdorfer Straße raste der führerlose Wohnwagen rechts auf den Gehweg und prallte in die Hausmauer eines Anwesens.

Wie die Bewohner auf Nachfrage der Heimatzeitung mitteilten, saß eine Frau nur wenige Meter direkt ums Eck auf einer Bank, als das Unglück passierte. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Ob ein technischer Defekt oder ein Bedienfehler vorlag, ist laut Polizei Weilheim noch unklar.

Wohnwagen, Haus und Gehweg beschädigt

An dem Wohnwagen entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro, am Haus von geschätzt 2000 Euro. Auch der Belag des Gehweges wurde beschädigt, so die Polizei.

