Immer mehr Menschen über 65: Wie kann sich Weilheim darauf einstellen?

Rund 30 Teilnehmer bei Bürgerwerkstatt

Älter werden in Weilheim - die Themen rund um diesen Bereich sind vielfältig. Deshalb will die Stadt mit den Bürgern ein Konzept erarbeiten. Nach einer Expertenrunde gab es nun eine Bürgerwerkstatt, bei der es etwa um fehlende Altenheimplätze ging.

Weilheim – Anja Preuß, einer der Geschäftsführerinnen der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung, kurz AfA, die die Stadt in diesem Prozess begleitet, konnte rund 30 Teilnehmer im Pfarrheim Miteinander begrüßen, darunter auch einige Stadträte. In einem kurzen Grußwort umriss dritter Bürgermeister Alfred Honisch kurz den bisherigen Verlauf und postulierte: „Im Alter zuhause wohnen wünschen sich die meisten.“ Doch dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen.

Laut Preuß steigt nämlich der Anteil der 65 Jahre und älteren Bürger in den nächsten 20 Jahren erheblich. Neben dieser Herausforderung tragen auch die Veränderungen in den Haushalts- und Familienstrukturen dazu bei, dass die Kommunen vor großen Aufgaben stellt, wollen sie dem Wunsch nach guter Versorgung und Wohnen im eigenen Heim gerecht werden. „Deswegen müssen ortsangepasste und individuelle Lösungen für die Gestaltung des sozialen Nahraums gefunden werden“, so Preuß.

Hierfür den Bedarf und Ideen zu ermitteln, war eine der Aufgaben der Bürgerwerkstatt. Als Hauptthemen beschäftigte man sich in der anschließenden Diskussion mit den Bereichen Wohnen und Wohnumfeld, Beratung und soziale Netzwerke sowie ortsnahe Unterstützung und Pflege in der Stadt.

Fehlende Alten- und Pflegeheimplätze bemängelt

Geteilter Ansicht waren die Bürger in puncto weiterer Verkehrsberuhigungen. Während ein Diskutant die Ausweitung der Fußgängerzone favorisierte, hielten andere dagegen, dass man auch den gehbehinderten Zugang zur Innenstadt ermöglichen müsse. Auch das Thema Sicherheit, vor allem nachts, beschäftigt die älteren Weilheimer. So fehle etwa die Möglichkeit, nachts ein Taxi zu bekommen. Auch mangelnde Alters- und Pflegeheimplätze wurden angesprochen, ebenso wie eine Kurzzeit- (Tages-)Pflegestelle.

„Wir werden nicht für jeden die Ideallösung bekommen und nicht alles auf einmal verwirklichen können“, betonte Kommunal- und Landespolitikerin Susann Enders. Vielmehr müsse man auch Alternativen betrachten wie etwa das Modellprojekt „Gemeindeschwester Plus“, das seit vielen Jahren in Rheinland-Pfalz laufe. Solche und andere Informationen wie seniorenspezifische Veranstaltungen oder Beratungsstellen kämen oftmals nicht bei der Zielgruppe an und müssten, so der Wunsch der Bürger, intensiver beworben und bekannt gemacht werden.

