„Wer Autos verkauft, ist perfekt geeignet für die Politik“: Söder schickt launige Grüße zu Autohaus-Eröffnung

Von: Boris Forstner

Bei der offiziellen Schlüsselübergabe: (v.l.) Richard Stadler, Johannes Medele (beide Geschäftsführer), Peter Leo Dobler (Geschäftsführer Baufirma), Christoph Ziegler (Architekt) und Peter Schäfer (Geschäftsführer). © ruder

Mit einem Festakt ist der Neubau des MedeleSchäfer-Autohauses in Weilheim offiziell eröffnet worden. Ministerpräsident Söder schickte eine launige Videobotschaft.

Weilheim – Anfang der Woche wurde noch die zweite Asphaltschicht aufgebracht, die Parklinien gezeichnet und die Freifläche von Schmutz gereinigt – klar, schließlich sollte zum großen Tag alles perfekt sein. Über einen kleinen roten Teppich, flankiert vom einem Gefährt der Mercedes-Luxusmarke Maybach, konnte die rund 250 Gäste ins Innere des sogenannten Rex- (Retail-Excellence)-Centers schreiten, in das eine zweistellige Millionensumme investiert wurde.

MedeleSchäfer-Autohaus in Weilheim: „Meilenstein in langer Familiengeschichte“

Das Geschäftsführer-Trio Johannes Medele, Peter Schäfer und Richard Stadler hatte keine Kosten und Mühen geschaut, um eine perfekt inszenierte Veranstaltung auf die Beine zu stellen. „Es ist ein weiterer Meilenstein in der langen Familiengeschichte“, sagte Medele zur Begrüßung, und in einem aufwändigen Imagefilm erzählte sein Vater Hans anhand von eingeblendeten historischen Fotos von den Anfängen des Unternehmens, das 1921 von Jakob Medele gegründet worden war.

Mit viel Prominenz wurde das neue Autohaus MedeleSchäfer offiziell eröffnet. © Ralf Ruder

Auch Schäfer kam in dem Film zu Wort und sagte, wie man vor der schweren Entscheidung gestanden habe, das „Leuchtturm“-Autohaus in Weilheim oder Landsberg zu bauen. Die Entscheidung fiel schließlich auf den Medele-Stammsitz, wo die zuvor vier Standorte vereinigt werden konnten – weil die Stadt ein passendes Grundstück im Osten auftreiben konnte, wie Bürgermeister Markus Loth in dem Video noch einmal erwähnte: „Es fügt sich städtebaulich hervorragend ein, auch wenn der eine oder andere Stadtrat davon erst überzeugt werden musste.“

Ob sich da Alfred Honisch angesprochen fühlte? Der Grünen-Stadtrat war quasi ein Exot in der CSU-dominierten Veranstaltung, zu der mit Harald Kühn, Alexandra Bertl, Angelika Flock und Andrea Jochner-Weiß die geballte Elite gekommen war. Die Landrätin, die selbst einmal beim Medele gearbeitet hatte, zeigte sich fast eifersüchttig auf die Bau-Rekordzeit – vom Spatenstich bis zum Einzug Ende Dezember lagen nur 15 Monate. „Da brauchen wir für die Planung länger.“

MedeleSchäfer-Autohaus in Weilheim: Opa von Markus Söder leitete selbst ein Autohaus

Ministerpräsident Markus Söder hatte einen Videobeitrag vorbereitet, in dem er launig erzählte, dass die U-Bahn leider noch nicht bis Weilheim und Schongau fahre und Autos deshalb weiter wichtig seien. „Auch Lastenfahrräder sind bei einem Familienausflug nicht die Lösung.“ Er sei Auto-affin, sagte Söder, sein Opa habe selber ein Autohaus geleitet. „Und wer Autos verkaufen kann, ist perfekt geeignet für die Politik.“ Er hoffe, sagte er abschließend scherzhaft, dass am Ende jeder Gast ein Auto bekomme. Das nicht, aber immerhin eine Flasche Champagner pro Gast.

Auch Lastenfahrräder sind bei einem Familienausflug nicht die Lösung.

Moderiert von Wolfram Kons, der es in seiner Mercedes-Begeisterung fast schon übertrieb, gab es schließlich noch ein Couchgespräch mit dem Daimler-Aufsichtsrats-Ehrenvorsitzenden Manfred Bischoff, Achim Sauer aus der Daimler-Geschäftsleitung, dem Bundestagsabgeordneten Sebastian Brehm und geschäftsführer Schäfer. Neben den Promis – auch Handwerkskammer-Präsident Franz-Xaver Peterandel war gekommen – wurden auch die vielen anwesenden Handwerker geehrt, die den 5000 Quadratmeter-Bau auf dem 20 000 Quadratmeter großen Grundstück erst möglich gemacht haben: „Ihr seid die wahren Helden des heutigen Tages“, sagte Schäfer.

Nach einer Musikeinlage von Geigerin Laura Zimmermann, die mit modernen Popsongs unterhielt, wurde von Generalunternehmer Peter Leo Dobler und Architekt Christoph Ziegler noch der symbolische Schlüssel an die Geschäftsführer übergeben, ehe es nach der kirchlichen Segnung zum Essen und der Betriebsführung ging. Am heutigen Samstag (22. April) können sich alle Bürger beim Tag der offenen Tür ein Bild vom Neubau machen.

