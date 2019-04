Sandstrand auf dem Volksfestplatz: Das ist geboten beim ersten Weilheimer Jugendfestival

Die Sommerferien 2019 beginnen für Weilheims Schüler mit tropischen Gefühlen. Erstmals steigt am 27. Juli das Jugendfestival „12to12 – tropical feeling“ auf dem Volksfestplatz.

Weilheim – „Entspanntes, chilliges Strandambiente“ auf dem Volksfestplatz? Das mag sich mancher nicht auf Anhieb vorstellen können. Doch der Verein „Junge Menschen Weilheim“ (JMW) ist sich sicher, dass das funktioniert – und arbeitet seit Wochen mit Hochdruck an „12to12 – tropical feeling“, dem 1. Weilheimer Jugendfestival. Die Stadtwerke werden dafür eigens einen Sandstrand neben der Stadthalle aufschütten; die Jugendlichen bauen Pools aus Strohballen; und aus Foodtrucks soll es beispielsweise Eis nach hawaiianischer Art geben. Keine Frage: Das wird ein heißer Sommerferienauftakt für Weilheims Schüler.

Festivaltermin ist Samstag, 27. Juli, gefeiert wird an diesem Tag von 12 bis 0 Uhr. „Zielgruppe sind hauptsächlich Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 21+ Jahren“, erklärt Jan Spiegler vom Verein JMW – „wobei auch Familien mit Kindern herzlich willkommen sind“. Die Organisatoren werden unterstützt von der Sozialpädagogin Andrea de Crignis (Mobile Jugendsozialarbeit der „Brücke Oberland“), sie rechnen für die Premiere des Festivals mit 300 bis 500 Besuchern. Das Vorbereitungsteam zählt rund 18 Jugendliche, die sich in verschiedene Arbeitskreise aufgeteilt haben.

Jugendfestival für Weilheim: So hat die Stadt auf die Idee reagiert

Die Stadt Weilheim habe sich von der Idee eines Jugendfestivals auf Anhieb „begeistert“ gezeigt, sagt JMW-Vorsitzender Bastian Sinner. Laut Kämmerer Christoph Scharf ist im städtischen Haushalt heuer ein Budget von 5000 Euro für das Festival eingeplant. Den Verein „Junge Menschen Weilheim“ unterstützt die Stadt pro Jahr ohnehin mit 1500 Euro.

Dafür wird es am 27. Juli nicht nur „chilliges Strandambiente“ geben. Mit Unterstützung Weilheimer Vereine sind bei „12to12 – tropical feeling“ auch allerlei Aktionen für Jugendliche geplant. Angefragt wurden laut Sinner unter anderem der TSV, das Jugendrotkreuz, die Wasserwacht und der Alpenverein. Weitere Vereine und Organisationen sind durchaus willkommen; sie können sich per E-Mail melden: weilheim@ jungemenschen.org.

Jugendfestival ohne Konzerte - aus einem bestimmten Grund

Auch die nötigen Absperrungen sollen sinnvoll genutzt werden: In einer Art Workshop könnten dort Graffitis entstehen. Was die Musik betrifft, ist eher an „Chill-out-Sound“ im Hintergrund gedacht. Konzerte soll es – auch aus Lärmschutzgründen – nicht geben. Der Volksfestplatz mit seiner gut erreichbaren Lage ist den Organisatoren zufolge „ideal“ für das Vorhaben.

„Wenn es gut läuft“, so Sinner, könnte aus dem Jugendfestival eine regelmäßige Sache werden – etwa abwechselnd mit dem alle zwei Jahre geplanten „hAmmersound“- Festival des Landkreises. Der Bedarf ist seiner Meinung nach groß. „Für unsere Zielgruppe ist sonst wenig geboten“, sagt der JMW-Vorsitzende: „Es gibt viel für Kinder und für Erwachsene, aber für Jugendliche eher wenig – weil die politische Vertretung nicht so da ist.“ Aber zumindest der erste Sommerferientag wird in Weilheim heuer im Zeichen der Jugend stehen.

