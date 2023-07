Lektionen in Lebensfreude: Hunderte Besucher feiern Sommerkonzerte des Gymnasiums Weilheim

300 junge Musiker

300 junge Musiker, rund 1500 Zuhörer: Die Sommerkonzerte des Gymnasiums Weilheim in der großen Hochlandhalle waren ein Fest.

Weilheim – Ach, hat das gut getan: 300 junge Leute, die zwei Abende lang mit Leidenschaft Musik machten. Und an die 1500 Zuhörer, die sich bereitwillig von deren Begeisterung anstecken ließen. Die beiden Sommerkonzerte des Gymnasiums Weilheim in der zweimal rappelvollen Hochlandhalle demonstrierten nicht nur, was motivierte Lehrer aus Schülern herausholen können. Sie waren Lektionen in Lebensfreude.

Im Flow nach den Musiktagen des Gymnasiums

Dabei wollen diese Konzerte ja – und das ist das allerbeste an ihnen – weder Demonstration noch Lektion sein. Es geht hier nicht darum, sich darzustellen. Es geht ums Tun: um das gemeinsame Musikmachen, Musikfühlen und, ja, natürlich, ums Musik-Aufführen. Um das Erleben, dass dafür auch Mühe lohnt. Intensive gemeinsame Musiktage boten dafür in der Vorwoche viel Raum. Es sind bestens investierte Tage. Das wissen die Eltern, deren Kinder im Flow davon zurückkamen. Und das hat man diesen Konzerten in jeder Sekunde, bei jedem Ensemble angehört.

Glockenklarer Gesang und Afro-Feeling

Die Bigbands des Gymnasiums – am Dienstagabend die „Juniors“, am Mittwoch die „Großen“ – stimmten auf die Sommerkonzerte ein: locker, schwungvoll, präzise auf den Punkt. Praetorius’ gutes altes „Viva la Musica“ und den Swing-Klassiker „I’m Singing In The Rain“ verband das Junior-Orchester, glockenklaren Gesang und Afro-Feeling der von den Chorklassen befeuerte Unterstufenchor.

Wie breit diese Schule musikalisch aufgestellt ist, zwischen festlicher Rossini-Oper und feinen Klängen aus dem Pub, das zeigten auch die Auftritte des hochklassigen Holzbläser-Ensembles und der gewitzten Irish-Folk-Band „Rowan Tree Hill“. Und die sieben aktuellen Musikreferendare ließen mit ihrer fetzigen „Sir Duke“-Einlage ahnen, dass sie ihre Schüler auch im Unterricht mitzureißen vermögen.

Furioses Finale mit allen Mitwirkenden

Ebenso viel Masse wie Klasse steckte in Mittel- und Oberstufenchor, deren „Mas que nada“ die Halle zum Beben brachte – und im Sinfonieorchester, das mit den Streichern des Kammerorchesters Weilheim zu einem riesigen Klangkörper gewachsen war. So kam die Power der Filmmusik aus „James Bond“ und „Fluch der Karibik“ perfekt zur Geltung. „We are one“, ein musikalischer Friedensappell als Konzertfinale mit allen Beteiligten, war wahrlich keine Floskel an diesen Abenden: So viel Energie im Raum, so viel Miteinander, so viel Hoffnung. Dafür einfach mal: Dankeschön!