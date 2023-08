Zahlreiche Bauarbeiten nacheinander: Bahn-Stammkunden „werden vergrault“

Nur an zwei Tagen ist in den Sommerferien die Strecke Garmisch-München durchgehend befahrbar. © Andreas Bretting

Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Weilheim und Murnau, die ab heute gilt, wird in der zweiten Ferienhälfte abgelöst durch Brückenarbeiten zwischen Starnberg und Pasing. Nur am Wochenende 19./20. August fahren die Züge von München nach Garmisch-Partenkirchen durch.

Landkreis – Das Füllhorn der Baustellen wird massiv über dem Werdenfelsnetz ausgeschüttet. Den Start macht ab heute die Sperrung Weilheim-Murnau. Wie schon vom vorigen Ersatzplan vertraut, nimmt man im Regelfall ab München den Zug eine halbe Stunde früher, wenn man südlich von Murnau ins Werdenfels weiter möchte. Besonderheiten sind die um 20 Minuten auf 21.12 Uhr vorverlegte Fahrt ab München (im gesamten Zeitraum) und die nur am Montag, 14. August, um acht Minuten vorverlegte Abfahrt der letzten Garmischer Verbindung (München ab 23.24 Uhr).

Ziemlich gewitzt am Ersatzplan ist, dass wirklich jede Verbindung München-Weilheim einen Busanschluss nach Murnau bekommt. Somit bringt der Schienenersatzverkehr, so umständlich er auch sein mag, Murnau vorübergehend einen Halbstundentakt bis 19.36 Uhr (Richtung München) und bis 21.12 Uhr (Abfahrt München).

Kompliziert wird es für die Uffinger und Huglfinger: Nur jeder zweite Bus fährt die Dörfer an. Richtung München müssen sich die Landbewohner 20 Minuten eher auf den Weg machen, und in der Anschlussbeziehung mit Garmisch „dürfen“ sie in Murnau 35 Minuten warten. Wichtig für alle Reisenden – auch für die Weilheimer – ist, dass morgens die „Expresszüge“ (München Hbf an 7.48 und 8.48 Uhr) entfallen.

Ersatzbusse sind zu langsam

Nachdem die Bahn für Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, kurzzeitig den durchgängigen Zugbetrieb München-Garmisch verspricht, wechselt die Sperrung ab Montag, 21. August, auf den Nordabschnitt Starnberg-Pasing. Dort werden gleich zwei Brücken erneuert. In der Bauzeit fahren die Werdenfelszüge nur im Abschnitt südlich vom Bahnhof Starnberg-See, wo sie auch alle anhalten.

Natürlich ist der zum Westkreuz geplante Ersatzbus viel zu langsam, um für Oberland-Fahrgäste adäquat zu sein. Immerhin diesen Teil des Problems hat die Bahn begriffen und bietet daher direkte Busse zwischen Pasing und Tutzing an – die allerdings 60 Minuten brauchen statt 20.

Ärgerlicher als der Zeitverlust ist, dass die Verbindung zum Beispiel für Bahnnutzer aus Peißenberg dann drei Umstiege (in Pasing, Tutzing und Weilheim) bedingt statt einen. Würde ein Teil der Pasinger Schnellbusse gleich nach Weilheim durchfahren – auf der B2 bis Traubing fahren ja sie sowieso – könnten sie dem stärksten Fahrgastaufkommen der Region – was in Weilheim, Murnau und Garmisch-Partenkirchen liegt – jeweils einen Umstieg ersparen. Und dieser erhebliche Komfortgewinn bräuchte auch bloß fünf Minuten mehr Bus-Fahrzeit.

28. August oder 4. September: Wie lange dauern die Sperrungen?

„Vor allem angesichts der beengten Verhältnisse am Tutzinger Bahnhof und wegen der fortbestehenden Baustellenampel in der Tutzinger Ortsdurchfahrt ergäben direkte Busse zwischen Pasing und Weilheim wirklich Sinn“, findet Norbert Moy vom Fahrgastverband „Pro Bahn“. Ganz zu schweigen von der Traumversion, auch Schnellbusse zwischen Fürstenried-West und Penzberg einzurichten. Denn für Penzberger bringt der Ersatzverkehr ab 21. August besonders viel Ungemach, nämlich glatt eine Verdoppelung der Fahrzeit nach München. Bis einschließlich Donnerstag, 10. August ist ohnehin schon der Abschnitt Penzberg-Tutzing dicht (wir berichteten).

Unklar ist das Ende der Unterbrechung: Die Fahrplan-App prognostiziert ab 28. August wieder durchgängige Züge nach München, während die S-Bahn-Vorschau von DB Regio die Sperrung für die neue Brücke bei Starnberg Nord bis in die Nacht vom 3. auf den 4. September terminiert.

Norbert Moy erinnert an die Forderung von „Pro Bahn“, Baumaßnahmen zeitlich konzentriert zu halten. Doch dies würde nur selten beachtet, wie man anhand der fast ganzjährigen Sperrung zwischen Penzberg und Kochel sehen könne. Zwar habe es kürzlich endlich wieder das Gesprächsforum „Kundenbeirat Werdenfels“ mit DB-Vertretern gegeben, jedoch sei kein Verantwortlicher von „DB Netz“ – den Zuständigen für die Schieneninfrastruktur – gekommen, kritisiert Moy.

Vorwürfe gegen ehemaligen Verkehrsminister Dobrindt

Und so würden die baubedingten Unterbrechungen weitergehen, sogar noch im nächsten Jahr, weiß der Weilheimer Ingenieur und Bahn-Experte. „Es liegt wirklich viel im Argen, momentan gerade mit extremen Langsamfahrstellen bei Oberau, bei Ohlstadt und nördlich von Polling.“ Für 2024 sei es dann plausibel, dass auch die Ammerseebahn, mithin die Strecke Weilheim-Geltendorf, saniert werden müsse.

Doch ab diesem 21. August könne der Umweg über Geltendorf noch die Vorzugsvariante für die Pendler aus dem Pfaffenwinkel und dem Werdenfels sein, um die Ersatzbusse Tutzing-Pasing zu vermeiden. Zumindest im Berufsverkehr würden einige Anschlüsse in Geltendorf auch akzeptabel funktionieren, selbst wenn dort die Umstiegszeiten sonst langwierig seien – „auch, weil zu viele Züge in Geltendorf durchfahren, wogegen wir bereits protestiert hatten.“

Moy findet: „Es ist schlimm genug, dass man mit dem dauernden Bus-Ersatz einige Touristen verschreckt, aber schlimmer ist, dass man viele Stammkunden vergrault.“ Er persönlich sehe in der heurigen Bau-Kaskade auch die Nachwirkung von Versäumnissen, „die in der Verantwortung eines gewissen Herrn aus Peißenberg liegen.“ Gemeint ist der Abgeordnete Alexander Dobrindt (CSU), der den Wahlkreis Weilheim seit dem 17. Oktober 2002 im Bundestag vertritt und der überdies vom 17. Dezember 2013 bis zum 24. Oktober 2017 als Bundesverkehrsminister noch einen zweiten Hebel zur Stärkung der Infrastruktur in der Hand hatte.

VON ANDREAS BRETTING