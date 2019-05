Nach Aldi-Einkauf: Unfall mit Luxus-Sportwagen - Riesiger Schaden entsteht

Eine 22-Jährige übersah bei Aldi in Weilheim ausgerechnet einen Ferrari und die beiden Autos prallten zusammen. Die Höhe des Schadens ist kaum zu glauben.

Dieser Aldi-Einkauf in Weilheim wurde sehr teuer: Nach ihrem Einkauf bei dem beliebten Discounter wollte eine 22-Jährige aus Weilheim am Donnerstagabend gegen 18.35 Uhr nach links in die Münchener Straße einbiegen und übersah dabei einen Ferrari „F 149“, der von einem 47-jährigen Weilheimer gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß.

Unfall mit Ferrari: Wirtschaftlicher Totalschaden

Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 185.000 Euro. Allein am Ferrari entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 170.000 Euro, was ein Totalschaden ist. Der Radlauf des Luxus-Sportwagens wurde bei dem Zusammenstoß verstellt.

Lesen Sie auch: Ein Real Madrid-Spieler hat einen neuen Rolls Royce - und zwar aus Schongau. Was dort für Begeisterung sorgte, handelte dem Kicker daheim einen Haufen Ärger ein.

Ein 21-jähriger Münchner rutschte bei Regen von der Mautstraße von Vorderriß. Dummerweise saß er in einem superteuren Luxus-Sportwagen. Der ist jetzt Schrott.