Weilheim: Nächstes Neubauprojekt an der Römerstraße

Von: Magnus Reitinger

Anstelle der alten Blocks zwischen Römer-, Steinle- und Lindenstraße sind fünf neue Wohnhäuser mit bis zu vier Vollgeschossen und insgesamt rund 70 Wohnungen geplant. © Foto: GRONAU

Eigentlich wollte die Stadt Weilheim diese Flächen kaufen, angedacht war dort auch eine neue Kita. Doch jetzt will der Bund selbst das Areal neben dem „Lindenpark“ neu bebauen – und verdichten. Anstelle der jetzigen Häuser sind fünf höhere Neubauten mit insgesamt rund 70 Wohnungen geplant.

Weilheim – Schon bei Aufstellung des Bebauungsplanes „Lindenstraße I“ vor sieben Jahren hat die Stadt darüber nachgedacht, mittelfristig auch jenes Gelände zu überplanen, das an die dortigen drei Neubauten der „Wohnbau Weilheim“ angrenzt. Jetzt werden diese Überlegungen konkret. Allerdings hat sich der geplante Ankauf dieses Areals zwischen Römer-, Steinle- und Lindenstraße durch die Stadt zwischenzeitlich zerschlagen. Und damit wohl auch die Überlegung, dort etwa auch eine neue Kindertagesstätte zu schaffen. Der jetzige Eigentümer, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), möchte die Flächen nun selbst nachverdichten – und hat dafür „in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt“, wie es aus dem Rathaus heißt, einen Bebauungsvorschlag ausgearbeitet.

Mit diesem städtebaulichen Entwurf zeigte sich Weilheims Stadtrat in der jüngsten Sitzung einverstanden. Einstimmig wurde beschlossen, für das Areal einen Bebauungsplan „Lindenstraße II“ aufzustellen. Wie üblich, werden in diesem Verfahren neben den „Trägern öffentlicher Belange“ auch die Nachbarn einbezogen. Eine Umweltprüfung hingegen wird es nicht geben, da es sich um „Innenentwicklung“ handelt. Die Flächen werden gemäß der Ausweisung im Flächennutzungsplan als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt.

Grundsanierung der Wohnungen laut Eigentümer „unwirtschaftlich“

Die BImA, mit insgesamt rund 38 100 Wohnungen einer der größten Immobilieneigentümer Deutschlands, will die bisherigen Gebäude auf diesem Areal abreißen. Denn deren Grundsanierung wäre „unwirtschaftlich“, wie es im Stadtrat hieß. An deren Stelle sind fünf neue Wohnhäuser mit insgesamt rund 70 Wohnungen vorgesehen. An den Übergängen zu den privaten Nachbargrundstücken sollen die Neubauten drei Vollgeschosse, entlang der Römerstraße jeweils vier Vollgeschosse haben – was sich laut Stadtbauamt „städtebaulich durchaus einfügt“.

Sozialwohnungen „grundsätzlich mit eingeplant“

Für diese Planung kommt der Grundsatzbeschluss der Stadt zur sozialgerechten Bodennutzung, die SoBoN-Regelung, zum Tragen. Mit dem Bauwerber wird ein entsprechender städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Allerdings plane die BImA ohnehin grundsätzlich Sozialwohnungen ein, „die auch für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst verwendet werden“, wie Manfred Stork, der Leiter der städtischen Bauverwaltung, im Stadtrat erläuterte.

